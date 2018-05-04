小陶老师/文



细心的朋友一定会发现，许多好事在来临之前一定会出现种种吉兆，比如岳飞的降生就是如此，据说在他出生之前，家里飞来了一只大鹏鸟，所以母亲给他取名“岳飞”，寓意是志向远大、鹏程万里，后来的事实也证明了这一点。









一般来讲，如果近期有以下三个吉兆发生，预示着即将转运，事业上有新的机遇，求财无往而不胜。



1、吉祥的梦境出现，身心愉悦。

梦境直接反应着一个人的运势，经常做噩梦，说明近期运势低迷，甚至有凶事发生，谨防破财生灾。相反，如果最近常做吉祥之梦，身心愉悦，则说明事业上即将出现新的转机，好运就在眼前，进财指日可待。









2、家里花草转旺，人气满满。

花木体现日月精华，如果家里的花木变得茂盛葱郁、繁花似锦，那么预示近期财源滚滚，事业兴旺，整个家庭的财富一天比一天好，如有贵人相助，一定要好好把握。



3、兄弟姐妹之中有添丁之喜。

孩子代表着朝气、生气，如果近期兄弟姐妹之中，有添丁的喜事发生，不管是男孩还是女孩，均寓意家运高升，若是经商的家庭，必定偏财盈门，收益满满。



比如下面的马先生，他接下来的偏财运就很好，投资定能获得丰厚收益，中年后期即可迅速发家致富。



男命，己未年、丙寅月、丁巳日、辛丑时；运程：乙丑、甲子、癸亥、壬戌、辛酉、庚申；5周岁甲子年起运，2014年起进入壬戌大运。



己土日元生在寅月印旺，年干透出己土食神，时干透出辛金财星，命局为食伤生财格，因原局印旺身强，故岁运喜财旺之地。









2014年甲午年开始进入壬戌大运，己土食神临旺地，财星得生，大吉。此运为事业上升期，财运逐年向好。



今年戊戌，干支皆土，伤官临旺，偏财得生，伤官主投资，偏财主横财，这是投资获大利之象，下半年金旺，即可创收，现在尽管放心去干，不用有任何顾虑。



45岁之后进入辛酉大运，干支一气偏财旺，这期间必事业迅速上升、发财，晚年进入庚申正财运，自然生活富足。





