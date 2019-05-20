电影票房

根据初步统计，周日大盘报收1.16亿；#大侦探皮卡丘#4330万，累计4.77亿；#一条狗的使命2#2650万，累计7646万；#复仇者联盟4：终局之战#1930万，累计42.08亿；#何以为家#905万，累计3.35亿；#一个母亲的复仇#615万，累计8310万；#海蒂和爷爷#333万，累计1035万；#双生#328万，累计1325万 ；#企鹅公路#66万，累计259万

#大侦探皮卡丘#周日环比下跌两成左右，周末走势明显好于开画首周，其累计综合票房也已逼近5亿关口，内地票房已高达其半个老家日本的四倍左右。宠物题材#一条狗的使命#周日环比下跌14%，走势也相当不错，但开画表现也比两年前的前作缩水34%。

#复仇者联盟4：终局之战#环比下跌18%，累计综合票房已突破42亿大关，在还有四天工作日映期的情况下，其内地票房征程也即将圆满收官。两部小语种电影#何以为家#和#一个母亲的复仇#周日跌幅都只有10%左右，走势非常出色，前者甚至有望冲击4亿大关。

——@电影票房

剧集播放量

05月19日当日#电视剧排行榜#: 1.#筑梦情缘# 日播放6,115万 2.#封神演义# 3.#我们都要好好的# 4.#一场遇见爱情的旅行# 5.#如果可以这样爱# 6.#重耳传奇# 7.#我的真朋友# 8.#都挺好# 9.#危机迷雾# 10.#绽放吧百合#

05月19日当日#网剧播放排行榜#: 1.#白发# 日播放6,695万 2.#听雪楼# 3.#出线了初恋# 4.#我只喜欢你# 5.#致我们暖暖的小时光# 6.#绅探# 7.#何人生还# 8.#夜空中最闪亮的星# 9.#爱上你治愈我# 10.#权力的游戏 第八季#

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