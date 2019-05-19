近日，《权力的游戏》剧迷对第八季的不满冲出天际。

超过十万人在“更换编剧重新拍摄第八季”的请愿项目上签名，要求制作方给个“说法”。

虽然《权游》是否真的能够重新拍摄第八季，还很难说。但至少有另一则消息让剧迷有了新的期待。

据原著《冰与火之歌》作者乔治·R·R马丁透露，《权力的游戏》有三部衍生剧正在筹备中，其中，暂命名为《权力的游戏：长夜》的一部，或于今年晚些时候拍摄试播集。

这部剧可能改编自马丁基于权游世界观的最新小说《血与火》，讲述龙妈的祖先、铁王座的缔造者、征服者伊耿等人为捍卫宝座而战的“前传”故事。而另外两部衍生剧也进入了剧本打磨的状态。

乔治·R·R马丁

对英美剧迷来说，衍生剧并不陌生。一部剧深受观众喜爱，出品方综合多种原因开发衍生剧，这样的情况并不少见。

近年来，这种创作方法也影响到内地剧集的格局，不少热门剧也有了衍生计划，但在实际操作中大多做成了续篇、外传，还未能够出现与母剧并行续拍、平起平坐的成功案例。

衍生剧的标准是什么？怎么衍生才能1 1＞2？什么样的衍生剧才能满足观众的发烧热？我们不妨细细说来。

衍生“花式”多

衍生剧并非新鲜事物，在美剧发展史上，衍生剧已经走过了80年的历程。

上世纪四十年代，由于广播喜剧《费伯·麦克基和莫莉》中的配角吉尔德斯利夫大火，于是便有了以这个角色为主的衍生剧集《伟大的吉尔德斯利夫》，这部衍生剧播出后反响热烈，一直续拍了16季。

《伟大的吉尔德斯利夫》

不过，《权力的游戏：长夜》与《伟大的吉尔德斯利夫》在衍生形式上有些不同。

《伟大的吉尔德斯利夫》是将母剧中的人物角色单独拎出，为其量身定制新的故事，而《权力的游戏：长夜》则是延续了母剧的故事背景，打造出前传故事。

衍生剧除了延伸角色、剧情两种形式，更常见的还有根据母剧的故事模式与题材进行衍生创作的方法。

《犯罪现场调查》

比如《犯罪现场调查》先后推出了《犯罪现场调查：迈阿密篇》《犯罪现场调查：纽约篇》等；再比如《罪案终结》的主创则依照母剧女性探案、审讯为上的特色，在借用原剧部分班底的基础上，衍生开发了《重案组》。

这类作品保留了原有的创作模式，通过更换故事的情节与人物，给观众提供“陌生又熟悉”的新消费内容。

《神盾局特工》

不仅如此，衍生的作品模式也并非只局限在电视剧中。

例如，在漫威电影宇宙《复仇者联盟》系列电影大火之后，便有了自己的衍生剧《神盾局特工》。这部剧以从《复仇者联盟》纽约大战归来的菲尔·科尔森为贯穿人物，聚焦人类特工打造出新的故事，质量上乘，成为粉丝的心头好。

本土衍生缘何难产？

若说国产影视作品中没有衍生作品，这其实是错误的。

往前追溯，代表80、90后青春或童年记忆的《李卫当官》，便衍生自历史剧《雍正王朝》。从更广义来说，每年活跃在春节档的“西游”故事，也算得上一部部由《西游记》衍生的电影作品。

从母剧出发，并列、自发的工业化衍生来说，国内确实还在起步阶段。但也已经有部分值得一提的案例：比如热剧《花千骨》曾经衍生出穿越剧《花千骨2015》，在小范围内引起追捧；《老九门》则衍生出《二月花开》《恒河沙数》《虎骨梅花》《四屠黄葵》等四部番外，播放表现也不错。

即将推出第二季的网剧《白夜追凶》也有衍生剧《白夜重生》推出，并且有可能会先于第二季与观众见面。

但从总量来说，国内衍生剧的开发比例还不算高。这其中有国内电视剧创作的行业客观实情：

比如，一部爆款剧最终演化的结果往往是主演IP大于作品IP，从旁支角色、支线情节衍生的作品，吸引力往往不足；另外，国产连续剧重情节完整性，轻模式复制性，闭口的故事、非模版化结构也给剧集衍生带来了难度。

但这并不意味着国产剧就注定与衍生绝缘。

尤其在网络创作环境下，平台对剧集样式的要求相对宽松。不少创作者已经开始借鉴国际流行的创作法，力求将观众的发烧热从演员，逐渐转移到角色、模式甚至是故事世界上。这样既为母剧带来了续拍的生命力，也为衍生创作带来了可能。