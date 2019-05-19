编者按：

这不是一个万马奔腾的春天，但风雷隐隐。影视行业进入深度调整期，对于统领网络视听的视频网站们来说，是暂停键也是催化剂。为了保证流量水位，视频玩家们在剧集、电影的自留地内“一地几耕”，在舒适区外多线发展的新气象已经非常明显。就此趋势，影视独舌展开“视频网站增长点”的专题策划，从电影网络发行、短视频剧发展、老剧修复与商业化、同步海外剧、互动剧、短综艺与纪录片、“头条系”影视营销等七个角度切入，聚焦视频行业正在生发的新苗头。

今天，是系列策划第一篇：电影的网络发行之路。

票房、观影人次、平均上座率同步下滑。对于线下电影市场，这个春天并不太好过。

据统计，今年前4个月，全国电影票房为233.25亿，相比去年的241.25亿，下降3.3%，但观影人次比去年同期累计减少超过8000万人次，降幅达11%。

场次的上扬、票价的上涨虽然一定程度上减缓了票房下行的脚步，但观众从电影院的分流却似乎已成大势。

线下的难题能否给线上带来更多机会？

虽然这个问题还没有定论，但视频网站玩家们对电影网络发行，以及商业模式的探索却从来没停止过。

从前两年萌芽的艺术电影半同步发行，到悄然而生的热门大片的单片付费，再到最近出现的网络电影单片付费，乃至为争取电影版权主导地位的自制计划，各大视频网站的举措都表明了，电影领域的“二次深耕”或许会成为视频网站新的增长点。

网络发行：

大片的“行宫”，艺术电影的“福地”

正当线上平台紧紧盯住院线电影的时候，院线电影也越加看重网络这一发行渠道。

今年春节档，《疯狂的外星人》3月7日独家登陆欢喜首映APP，实现了院网零窗口期，成为春节档首部开启网播的院线电影。《新喜剧之王》《神探蒲松龄》也紧随其后，可以在视频网站观看。

虽然《疯狂的外星人》作为欢喜传媒出品的电影，在自家APP同步上线算是个别现象，但院网窗口期缩短甚至消失的判断，却并非空穴来风。

对于商业类型片来说，提前进入网络发行阶段，可以在竞争激烈的档期，为票房提供有效补充。

以今年春节档为例，头部影片扎堆，观众本身时间有限。即便去电影院消费，往往也会锁定《流浪地球》《疯狂的外星人》等一两部电影。至于其他电影，与其在排片上苦苦挣扎，不如提前服下线上发行这剂止痛散。

观众有需求，网络发行还可以延长电影的生命周期。

随着很多院线电影对于网络渠道发行的日益重视，甚至出现了网络收益高于院线票房的局面。

影视独舌采访了一位长期从事电影版权运营的专家，据他透露：“很多电影走网络发行可以获得上千万的分账，而登陆院线只能拿到几百万，甚至几十万。”而线上收入的宣发成本还远低于线下。

对于的艺术电影来说，网络发行就更是一块不可或缺的“福地”。

一部电影从拍摄完毕到走进院线，中间要经历层层关卡，稍有不慎就可能导致胎死腹中，不走院线或者少走线下，以网络平台为主，这就大大降低了电影发行的门槛。

在接受影视独舌采访时，曾拍出《告诉他们，我乘白鹤去了》《家在水草丰茂的地方》等多部艺术电影佳作的李睿珺导演表示，“对于新导演、低成本，甚至没有宣发费用的艺术片，网络发行是一个与观众见面的渠道和回收成本的渠道。”

对于投资较大的艺术片，还是要经过第一轮影院系统的成本回收。不过，当院线上映结束后，网络发行也是一个重要补充。

单片付费，下一个新趋势？

在众多转战网络发行的电影里，一些电影的单片付费让自己显得鹤立鸡群。

所谓单片付费，就是指用户想看的电影需要单独付费，会员相比非会员要便宜，购买之后会有限定的观看时间。

在今年的春节档，单片付费已成风气。

《流浪地球》《飞驰人生》《新喜剧之王》纷纷在视频网站上打出单片付费的旗号。可是根据视频网站的会员留言以及弹幕等反馈来看，不少人对于单片二次付费还是颇有微辞，“会员已经付过钱了，看个别电影还要单独付钱？”

目前春节档的几部影片，除了《流浪地球》依旧能保持单片付费外，其余都已经转为会员可免费观看。

最近，网络电影也有了单片付费的尝试。

优酷在四月底上线的网络电影《傀儡姬》成为了自网络电影诞生以来的首部单片付费的影片，大胆实验着网络内容向C端进军的想法。

目前《傀儡姬》的豆瓣评分为5.3，在网络电影中属于排在前列的作品，并且在优酷一度占据了热播榜第一的位置。

同时，在艺术片领域，单片付费的尝试也已有成功的先例。

2016年的《路边野餐》登陆院线10天，票房收入仅为646.4万，随后以付费点播的形式登陆了爱奇艺 ，仅仅一周时间，就有近800万的累计点击量。这给《路边野餐》的成本回收带来了极大的助力，面对当前国内院线重商业片轻文艺片的现状，也给文艺片如何扭亏为盈开辟了新路。

当然，在单片付费的实验道路上，也要面对平台对保会员增量的强大诉求。 如今，后者显然处于更重要的商业地位。不过，站在to c 的终极发展方向来看，单片付费也许真的代表着未来。

版权“租赁”迷局下，自制能否突围？

在前不久的爱奇艺的世界大会上，爱奇艺向电影行业扔了一枚“炸弹”，那就是“爱奇艺原创电影”计划。

通过对制作方、院线以及观众的多方让利，视频网站从中体量电影切入原创电影市场的态度已经很明确。

虽然视频网站投资电影并不新鲜，如此目标明确、步履坚定地踏入这个短期盈利可能性不大的领域，背后还有深层原因。

那就是视频网站对内容极大需求。

根据腾讯2018全年财报显示，腾讯视频付费会员达8900万，同比增长43%。爱奇艺最新一季度财报也显示，订阅会员达9680万（其中付费会员占比98.6%）规模同比增长58%。

如此大规模的用户体量，使得视频网站们不得不大量引进院线电影来满足用户。

据影视独舌从一位资深业内人士处得到的信息，目前票房过亿体量影片的网络版权费上限是在5000万左右，千万级别的影片则多在几百万上下浮动。

视频网站为了扩充内容库，不仅所花费的版权费用相当高，而且在3年、5年的版权到期后，还要继续续约，多次付费。

如此现状大概可以注解爱奇艺发力原创电影市场的原因：从版权“租赁”到版权主导，虽然开头可能会艰难，但长远来看，对视频网站可能裨益极大。

当然退一步说，所有围绕电影线上线下的举措，归根结底都是对用户时间的争夺。

电影的网络发行也好，单片付费的尝试也罢，所有发行新路的探索，终究都是商业模式的新组合，而根基还在遵循艺术规律，符合市场需求，能与时代精神、观众心态共振的优质电影内容中。