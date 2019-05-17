从五月中到六一儿童节，共有四部关注度较高的动画电影上映，包括5月10日的《大侦探皮卡丘》、5月24日的《龙珠超:布罗利》《阿拉丁》以及6月1日的《哆啦A梦:大雄的月球探险记》。

四部电影，除《大侦探皮卡丘》外，其余三部均脱胎自知名动画IP，在全球范围内享有高知名度与认可度。

《大侦探皮卡丘》角色形象来源于日本任天堂游戏公司旗下动画形象，准确的称呼是游戏IP，但早前的TV动画《神奇宝贝》（又名《宠物小精灵》《精灵宝可梦》）产生了不亚于原游戏的影响力，因此这里将其纳入动画IP范围，进行简单讨论。

四部动画电影中，《大侦探皮卡丘》《阿拉丁》为真人电影，《龙珠超：布罗利》《哆啦A梦：大雄的月球探险》为原作的剧场版。



这两种形式，是当下动画IP开发为电影时的常规操作，早前登陆大银幕的真人版《小飞象》与剧场版《夏目友人帐》，采取的均是相同的IP开发策略。

与原创动画电影相比，真人版与剧场版具有IP优势，商业风险相对较低，更容易取得市场认可。但是，这两种形式都有各自的局限性。

二维跃向三维，视觉审美的水土不服

在围绕《大侦探皮卡丘》的争议中，比较突出的问题在于，熟悉宝可梦平面动画形象的观众，难以适应CG技术完成的宝可梦3D动画形象。

电影市场的高风险，促使制作方开发高票价的3D电影，以获取高额利润。2014年上映的首部《哆啦A梦》3D动画电影《哆啦A梦：伴我同行》，票房远高于其余38部二维剧场版动画，取得了显著的商业成功。但是，本片面临与《大侦探皮卡丘》相似的问题，观众都很难适应二维动画向三维动画转换的审美差异。

与二维动画相比，三维动画有两点主要优势。第一，可以借助建模技术重复使用同一动画形象，节省人工成本与时间成本，提高制作效率；第二，仿真立体感强，接近现实。



另一方面，三维动画的优势，也限制了其视觉审美效果。通常情况下，由于注重仿真立体感，三维动画形象无法进行大幅度夸张、变形，线条、比例的构造容易产生沉重的笨拙感。

《小飞象》《阿拉丁》等动画真人化电影，也需要面对审美水土不服的问题。它们的症结与二维动画、三维动画之间的审美差异类似，在卡通形象向真人形象跃进的过程中，难以说服原作粉丝在较短时间内适应审美风格的转换。

动画应当超越现实，服务于想象力，还是反映现实，服务于生活逻辑，是值得探讨的问题。二维动画与三维动画是技术层面的区分，它们对照的应当是各自的内容审美需求。就满足各自审美需求的本质而言，三维动画未必比二维动画高级，二维动画未必比三维动画落后。观众需要的是一种符合审美实际的内容表现形式，一切不符合这一基本前提的表现形式创新，都是无意义的。

改编压倒原创，内容生命力的持续下降

IP的开发始终面临内容生命力枯竭的问题。

表现之一是票房的不稳定。21部《精灵宝可梦》剧场版动画中，日本国内票房收入最高的作品为1998年上映的首部剧场版动画《精灵宝可梦：超梦的逆袭》，总票房75.4亿日元。到2017年的《精灵宝可梦：就决定是你了》，日本国内票房只有35.5亿日元。

表现之二是口碑的不稳定。1997年播出的TV动画版《神奇宝贝》豆瓣评分8.9；新近上映的《大侦探皮卡丘》豆瓣评分6.7；1941年上映的动画电影《小飞象》豆瓣评分8.2；年初上映的动画真人化电影《小飞象》豆瓣评分6.9。



可见伴随IP开发的愈加频繁，市场对作品的接受度与观众对作品的评判要求都会愈加严格。显而易见的原因在于，密集的IP开发计划消耗了内容的生命力，对原作造成了一定程度上的伤害，令爱惜原作的观众不胜其烦。

当然，票房与口碑的不稳定表现，共同指向的是另一个问题，即IP改编与原创之间的永恒矛盾。

精密的规划意识与严谨的创作态度指导下，IP改编之作超越原作、超越原创的案例有一些，但数量相当有限。此外，迪士尼的一系列成功案例证明，如果原创动画大获成功，最终也大多会被提上IP开发议程。

这当中需要明确的问题在于，IP开发绝非原罪，倘若制作方能从中取得应有的商业回报，观众也能获得审美快感，最终必然是双赢局面。但是，忽略观众的审美需要，为了攫取商业利润，滥改、过度开发真人电影与剧场版，最终的局面必然有些难堪。

【文/闻人语】