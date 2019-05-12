《古剑篇》有云：“君不见昆吾铁冶飞炎烟，红光紫气俱赫然。良工锻炼凡几年，铸得宝剑名龙泉。”用铸剑精神用来形容革命战争时期的军队建设尤为恰当。而5月11日开机的《绝境铸剑》，就以一支队伍在战斗中淬火成钢的过程体现了这种精神。



出品方主创合影

作为一部革命历史题材作品，《绝境铸剑》糅合了革命、信仰、青春、成长等元素，既有浪漫、热血的人物，又不失革命题材的严肃、宏大，做到了有内涵又好看，在一众献礼剧中散发出独特的光彩。

《绝境铸剑》由华策影视、福建万胜影视联合出品，是中共福建省委宣传部、浙江省委宣传部、福建省广播电视局联合摄制的中宣部重点扶持项目。《绝境铸剑》由赵依芳、王胜洪任出品人，袁锦贵为总策划，张晓东担任总监制，钱林森编剧，黄文利执导，张敏为制片人。张桐、彭冠英、王乐君、潘雨辰、贾宏伟、郝蕾、何蓝逗、侯京健、侯长荣、马仑等实力派演员倾力加盟。

革命历史故事剧：

融合艺术规律和历史规律

将革命历史题材做得好看，首先要解决的是艺术规律和历史规律的融合问题。

总策划袁锦贵

这类题材，大多以战争、国家大事、重要政策改革为主题，真实历史事件为基础，叙事中也要有相应的价值观输出。多项内容为先决条件，创作者难免束手束脚，稍不留神，就会生产出罗列剧情、简单图解或过度拔高的作品。

如何打通历史与当下的隔膜？如何将主题不枯燥、不生硬地传输给观众？《绝境铸剑》的切入角度非常巧妙。

本剧虽然是为纪念古田会议召开90 周年而作的献礼剧，但它没有通篇去展示古田会议，只将其作为一个时代背景，也没有过多地渲染宏观历史命题下大的事件、伟人，或直白地宣扬核心价值观，而是以一支革命队伍的发展、成长为主线，以点到面，辐射全局。

这支队伍的设定也很有意思，它与传统革命题材中的军队有所不同。这支新生的红色队伍来自五湖四海，成分复杂、良莠不齐。他们没有经历过统一的训练整饬，初期也没有远大的革命理想、清晰的前进方向，很多人甚至是为了一口吃的而从军，小农经济意识严重。这样的队伍上了战场上自然状况百出：“内讧”、“犯错”、“违纪”，甚至一度走到了队伍解散的边缘。这种情况其实正是那个历史时期的真实写照。

古田会议召开之前，随着战争形势的发展和革命队伍的扩大，红四军及其党组织内加入了大量农民和其他小资产阶级出身的同志，部队未能得到及时整饬。极端民主化、重军事轻政治、不重视建立巩固的根据地等非无产阶级思想在红四军内滋长严重。

古田会议的召开对军队建设的经验教训进行了总结，并确立了人民军队建设的基本原则。由此，革命队伍找到了军魂。

编剧钱林森

剧中的这支队伍就是如此，经过古田会议精神的洗礼及战火的淬炼，队伍有了组织纪律，更有了坚定的信仰，最终焕然一新，铸造成为了一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的红色铁军。

这支队伍身上记录着历史的发展脉络，四大暴动、三克龙岩、护卫毛泽东、松毛岭大战、三年游击战等众多历史大事件，他们都参与其中，并受到影响。在他们的变化中，当时的军队和普通民众在生活、思想、命运的变化得到了清晰展现，古田会议的意义所在也得到了升华。

本剧编剧钱林森将之称为“革命历史故事剧”：即以真实历史为基础，虚构人物和故事。他希望能够在忠于史实的前提下，将剧情放在第一位。

故事二字令本剧在严格的历史尺度上，给内容创作留下了一点自由表达的空间，这样的前提决定了它并不是一部正襟危坐的教科书式的传统革命历史作品。但它也不是纯粹的凭空捏造，剧中的每个人物、每段故事，都是钱林森在闽西采风所得，再将其通过艺术化加工鲜活、生动地展现出来。

这样的创作方式既抹去了传统革命题材直接传输价值观的生硬，让故事变得富有传奇性、趣味性，也不脱离真实历史背景，更符合当下观众的审美。

绝地双雄殊途同归

多重视角引人深思

《绝境铸剑》的第二处妙笔是人物。

导演黄文利

本剧以两位出身不同、成长经历不同、思想意识不同的人物为核心：男一李化成出身于无产阶级，性格直率、机智勇敢，好打抱不平；男二陈天佑，地主阶级出身，受过良好的教育，为人正直、理智。最终，两人都走上了无产阶级革命道路。

这种绝地双雄式的设定让故事有了双重视角：一面是李化成所代表的无产阶级民众，当时，由于国家连年战争，阶级压迫加剧，他们受尽了苦难，走投无路之下，纷纷揭竿而起。由此在1928年陆续发生了震撼八闽的闽西农民四大武装暴动。站在李化成的角度，观众得以对当时无产阶级的生活、思想有更深刻的了解，对四大暴动的起因、发生和意义也有更清晰的认知。

演员张桐饰演李化成

陈天佑则为大众提供了另一重不同的视角，他虽出身地主阶级，却是个有远大理想和抱负的人，优渥的家庭环境并没有腐化他的思想，反而让他对社会的不平等有更深刻的感触。在他的身上，有当时很多进步人士的影子，因此，他对于当时的阶级矛盾会有更客观的立场。

除了双重视角，二人的关系设定也非常有特点。由于两人身上存在的巨大差异，在同一条革命道路上，势必会产生摩擦、对抗。但同时，由于两人从小一起长大，有深厚的友谊，且有相同的目标，所以，矛盾对抗也成为了促进双方共同成长的催化剂。最终，两人放下上代人的恩怨，共赴革命事业。

不可否认，这两人身上都有一定的缺点，队伍中的其他人也是，每个人都不是完美的，出场时各有各的问题，但也正因如此，人物后期的历练、成长、变化才更能牵动人心。特别是在危机时刻，他们的态度、选择，那种为了革命义无反顾的精神，尤为感人。

领导及嘉宾共揭开机红布

在传统革命历史题材中，我们看到过很多大人物、大英雄，他们为解放全中国做出过卓越的贡献，令人崇敬，但我们也不可忽略那些在革命历史中艰苦奋斗的小人物，虽然在那个英雄辈出的年代，他们籍籍无名，但他们同样为革命事业奉献了终生，同样值得后人铭记。

重温历史、关照当下

“古田会议精神”贯穿古今

革命历史题材剧影响着人们对革命历史的认知，而正确的认知将指导人们的情感、态度及社会共识。《绝境铸剑》自然也不例外。

演员彭冠英饰演陈天佑

尽管古田会议发生的年代距今已有数十年，但那个时代中所彰显的信仰、精神，以及会议精神所反映的主题仍能激励大众凝聚信仰的力量，增强“四个自信”。

比如剧中的革命队伍由松散到凝聚，最终铸就钢铁军魂的过程，正是由于信仰的坚定。



同时，那个年代的年轻人往往十几、二十多岁就参加了革命，为解放全中国奉献出自己的生命，那种充满血性的青春对当下的年轻人也具有重大的激励作用。

而在对大众的影响之外，它对于当下从严治军、从严治党，更具有重要的指导意义。

演员王乐君饰演吕臻

《绝境铸剑》是为纪念古田会议召开90 周年而作的献礼剧，在中国共产党历史上，它是具有里程碑意义的一次重要会议。会议上确立的“思想建党、政治建军”的指导原则，对人民军队的建设发展具有重大历史意义。同时，随着当下改革强军步伐的推进，“古田会议精神”对当下从严治军、从严治党的方针进行了现实关照。

本剧不仅要纪念古田会议、缅怀革命先烈、重温革命信仰，更要通过深刻的故事和鲜活的人物，生动地诠释古田会议精神的历史意义和现实价值。

这样一部富有新意的作品，自然离不开优秀的主创团队加持。作为“三绝”系列的第二部，本剧仍由曾收获全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”等诸多殊荣的《绝命护卫师》的核心班底保驾护航，包括总策划袁锦贵，著名编剧钱林森以及演员张桐等。

除此之外，为了给观众带来耳目一新的观感，本剧特邀金鹰奖最佳美术甘军加盟，打造写实、凝重、壮阔的美术风格；民俗与音乐方面，悉心邀请了当地的民俗专家以及精通地方音乐的音乐家加盟，将当地的民俗文化、音乐等特色元素融入到作品之中，增添故事的地域色彩和地方风味。

主创团队热血集结



而为了再现红军独立团的革命历史，剧组选择在古田会议旧址福建省龙岩市进行拍摄，力求给观众最强的代入感。

在古田会议召开 90 周年之际，《绝境铸剑》应运而生。它结合史实脉络和历史重大节点，摆脱了常规的革命历史题材叙事角度，转向更具穿透力的故事和人物，对古田会议的精神、意义和影响进行了深入挖掘。通过正向价值观的灵活引导，《绝境铸剑》对重大革命历史题材的创作边界进行了拓展，既保证了主流叙事的营养，又让革命故事变得更加好看，值得我们期待。

【文/小熊星】



