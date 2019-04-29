4月24日，歌剧《拉贝日记》巡演版在国家大剧院首演，这是该剧自2017年首演之后经过重新编排的最新版本，它取材于有“中国辛德勒”之称的约翰·拉贝的真实事件。南京大屠杀中以德国人约翰·拉贝为首的一批国际友人，建立南京安全区拯救了几十万中国平民，在战火中书写了一段传奇，也展现了人性中最为崇高和美好的那份善良。

歌剧《拉贝日记》的故事发生在中国，但是这个故事的视角却是国际的，表达的情感是普世的。在精美的服装设计、舞台美术、灯光效果等多方面的配合下，薛皓垠、徐晓英、田浩江等一批歌唱家用歌声演绎了这段传奇，抒发了人道主义的大爱，这个故事属于中国，同样也属于世界。

导演周沫

一个中国辛德勒的传奇

“在狂轰滥炸的日子，只有音乐能给我些许慰藉。”伴随着一曲巴赫小提琴曲，观众的记忆被带回了1937年的南京中山码头。舞台上破败的石墙无助地矗立在江边，看着往来的人群，弥漫着一股衰败的氛围。自从淞沪会战中国军队失利之后，步步紧逼的日军已经兵临南京城下，在一片狂轰滥炸中，南京到处是断壁残垣，恐慌的心情充斥城中，而逃难的人群滚滚而去，把这份慌乱扩散开来。

在一片混乱的南京城中，薛皓垠饰演的德国西门子公司驻南京业务代表约翰·拉贝选择了留下，因为他不想做出辜负周围人的决定。面对轰炸造成的伤亡和损失，看着中国平民所遭受的折磨，当时在南京的外国人被这场战争的惨烈震惊了，不忍心袖手旁观的约翰·拉贝联合金陵女子文理学院院长明妮·魏特琳，美国传教士约翰·马吉及二十几名国际友人站了出来，组建了南京安全区，在战争期间这片只有3.86平方公里的土地成为了20多万难民的庇护所，给无数人留下了生的希望。

在成立安全区的这一幕中，众人就如何为南京平民的安全出力议论纷纷。因为德国和日本是盟友关系，身为德国人的约翰·拉贝自然成为了担任南京安全区国际委员会主席的不二人选，面对大家的一致拥戴，拉贝接下了这个艰巨的任务，开始为南京城中的难民奔走。他打开家门，收容无家可归的难民；他要求撤掉安全区内的军事设施，来保护安全区免遭攻击；他与日军正面抗争，为死难的平民讨说法……他更用日记写下了他对南京城内日军暴行的所见所闻。

在二次大战结束之后的东京审判上，《远东国际军事法庭判决书》指出：“在占领后的一个月中，南京市内发生了两万起左右的强奸事件……全市约三分之一被毁……在日军占领后最初六个星期内，南京及附近被屠杀的平民和俘虏，总数达二十万人以上，这个数字还没有将被日军所烧弃的尸体，投入到长江或以其他方法处死的平民计算在内。”如果没有拉贝等国际友人的努力，遇难人数一定会更多。

灯光、音乐、舞美重铸历史记忆

日军在南京大屠杀期间的暴行罄竹难书，直观地表达对歌剧来说难度较大，虽然歌剧舞台无法做到写实的呈现，但在写意的表达上却有着得天独厚的优势。在歌剧《拉贝日记》中，灯光的明暗对比传递了强烈的情感倾向。通过明暗交错的灯光变幻，把当时南京城中的动荡不安做了生动的诠释。

在整部歌剧中，灯火最明亮的场景莫过于日本占领军司令部。当拉贝前往日本占领军司令部就日军暴行发出抗议时，侵略者满口仁义道德，避重就轻地敷衍搪塞。在灯火通明的司令部里，谎言就这样堂而皇之地脱口而出，看不到任何羞愧和自责。

当灯光照在安全区的难民中间时，晦暗不明的光线衬托出他们的流离失所。在当时的日本报纸上南京一片和谐安乐，但这和谐安乐背后，实际上是人间炼狱的悲惨和无数难民们哀嚎的痛苦。暗淡的光线，恰似难民们绝望的呐喊。

日军表示他们占领下的南京是“王道乐土”，到处是和谐美满，至于那些烧杀抢掠等行为，不过是个别现象。然而侵略者的面具最终被扯下，无耻的谎言终究会被戳穿。徒劳的粉饰或许可以得逞于一时一地，但却不可能永远欺骗所有的人。

尽管这是一部惨烈的歌剧，但是作曲家唐建平创作的音乐并没有一味突出残忍，而是在煽情之外努力克制，用温情来打动观众。管乐呼啸尖锐入耳，那是飞机轰炸时的轰鸣声；小提琴舒缓悠长，那是张纯如发现《拉贝日记》时的意外惊喜。

徐晓英饰演的明妮·魏特琳的咏叹调中蕴含着颇多温情，对于南京这个第二故乡的眷恋让她留了下来，平安夜身为金陵女子文理学院院长的她，和女学生们一起歌唱的夜晚是剧中难得的亮色，可就是这样的夜晚，日军当着她的面抢走了女学生，这让她的幻想彻底破灭了。

城墙是《拉贝日记》中最重要的道具。作为一种空间视觉语言，人的渺小和城墙的高大构成了极大的反差，南京的城墙，见证了侵略者的累累罪行，无论在中山码头还是安全区内部，无家可归的难民依靠在城墙边缘，把观众带回到了那个时代的氛围中去，城墙无言人有情，所有的情感都尽在不言中了。

这是一首献给南京的安魂曲

歌剧《拉贝日记》的氛围是压抑和悲伤的，但是它反映的精神却是昂扬向上的，它赞美的正是在充满屠杀和劫掠的战争地狱里，所开出的一朵人性之花。越是黑暗，那种人性的光明就越发可贵，因为它显示了人道主义精神的伟大。安全区的存在虽然受到了日军的阻挠和破坏，但是它依旧保护了20多万平民得以幸存，这样的功绩足以令人震撼，后人不应该忘记。

记忆与遗忘是两股互相较量的势力，在《拉贝日记》中歌声唤醒的是观众对过往的记忆，也清晰地指向未来。打捞那段沉痛记忆的目的不是煽动仇恨，而是铭记历史，警醒来者。忘记过去就等于背叛，任何对于那段历史的歪曲和掩盖，都逃不过被戳穿的下场。还历史以本来面目，让逝者得以安宁，正是后人责无旁贷的使命。剧中安排了一个小男孩的独唱，用歌声控诉着当年日军的暴行，稚嫩的童声讲述着残忍的罪恶，提醒着观众这样的行为决不能遗忘。

约翰·拉贝留下的日记，成为了后来佐证日军暴行的有力证据。1996年《拉贝日记》在海外被美籍华裔作家张纯如发现，尘封半个多世纪的种种细节重见天日，使南京大屠杀重新回到国际社会的视线范围内。1997年《拉贝日记》中文版出版，2009年电影《拉贝日记》问世，2017年歌剧《拉贝日记》首演，2019年歌剧《拉贝日记》巡演版首演……

一段战火纷飞年代里惨痛的民族记忆，在今天这个和平年代里昭示的，不仅仅是人性的闪光点，更重要的是，历史不会忘记任何一个在暴行面前保有良知的人。能被后人记住的不仅仅是传奇，更关键的是那份挺身而出的善良和勇气，这其中蕴含的是世间大爱。“南京不会忘记，那些在寒冬中挺身而出、倾情相助的人们；南京不会忘记，一代代为传承历史记忆而奔走呼号的人们；南京，永远不会忘记你们。南京，感谢你们。”痛哭前人，留赠来者，歌剧《拉贝日记》，正是一首献给南京的安魂曲，同样也是留给有缘之人的一份礼物。

江苏原创歌剧《拉贝日记》巡演版4月24日在国家大剧院首演后，将于7月赴德国柏林国家歌剧院、汉堡易北河爱乐音乐厅、奥地利维也纳罗纳赫剧院进行5场演出，将这部战争安魂曲、和平的光明赞带给欧洲观众，也向世界展示中国歌剧的艺术魅力。