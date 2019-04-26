上映第二天，《复仇者联盟4：终局之战》（下简称“《复联4》”）的豆瓣评分达到了9.0，这个评分可谓相当之高。很多在三大国际电影节斩获最佳影片奖的电影，都没有在豆瓣享受过如此之高的待遇。

尽管随着评分基数的扩大，《复联4》的豆瓣评分或许会下降，但是按照目前16万人统一给出的好评率，大胆进行一下乐观估计，在下映之前，《复联4》想保住8分以上的良好口碑，并不是难事。

对于一部爆米花电影而言，无论8分抑或9分，都是一个亮眼的分数。

评分亮眼是好事，但也有人看不过眼，认为评分虚高，“水”得厉害。

“水”还是“不水”？这是一个值得讨论的问题。

作为本阶段漫威电影宇宙的收官之作，《复联4》的上映，经历了早前22部超级英雄电影的漫长铺垫，是名副其实的大型银幕电视连续剧的高潮&大结局篇。

这一部中，故事承接《复仇者联盟3：无限战争》的时间线，集齐6颗原石的灭霸一个响指，包括一干超级英雄在内的半数地球人灰飞烟灭，只余下钢铁侠、美国队长、黑寡妇、雷神、浩克、鹰眼、星云、火箭浣熊等人。

经历了一段痛苦的颓废期，全村希望、复联之光——惊奇队长闪亮登场，扛着能量耗尽的飞船返回地球，完美搭救丧气值爆表的钢铁侠和一心要跟自己老爹搞革命的星云。在“灭掉我爹”联盟小队长星云同学的大无畏带领下，活下来的超级英雄们光速找到已经退休、正一心一意侍奉花花草草的灭霸，双方互相喊话几句，雷神一个暴脾气发作，两斧子结果了这个上一部中怎么都打不死的超级大反派。然后字幕一黑，马上就是5年后。

故事进行到这里的时候，电影大概也就放了20分钟。反派都没了，接下来160分钟，演点啥好呢？

漫威的智慧是无穷的，事实证明它有100种套路观众的剧情走向，也有101种反套路重启方案。

《蚁人2：黄蜂女现身》中被困在量子领域的蚁人意外被老鼠救出，惊悉微观世界中的5个小时约等于现实世界中的5年，他提议利用量子领域中时间规则不同的特点穿梭时空，回到过去，赶在灭霸之前，集齐原石，改写现在。

一行人分成3个小组，分别前往2012年《复仇者联盟》、2013年《雷神2：黑暗世界》、2014年《银河护卫队》的时间线，抢夺原石。

在过去的时间线上，钢铁侠见到了死去的父亲，美队见到了跟自己一吻七十年的卡特，雷神见到了当天将会死去的母亲和曾经的爱人。几人或小心翼翼试探，或默默守望，或泪流满面哭诉思念与悔恨，总之一番心灵洗礼，都重新找回了自己，坚定了各自的使命与信念。

接下来就是过去时间线上还活着的灭霸来到现在的时间线，带领一队大军，要再一个响指，颠覆地球。

双方你打我，我打你，看起来打得天昏地暗，其实是元气大伤的复联小组被开了挂的灭霸大军单方面碾压。眼看美队就要壮烈牺牲，突然全场安静，英雄归来，王者集结，燃到炸裂的背景音乐响起，灭霸大军傻眼，被集体复活的超级英雄们砍得毫无还击之力。

决战时刻，钢铁侠牺牲自己，拯救地球，正式告别漫威电影宇宙。

毫无疑问，2008年上映的《钢铁侠》开启了漫威电影宇宙，故事由此开始，由此终结，称得上完美收官。对于坚持了11年的漫威粉而言，也算一个有始有终的交待。

11年是一段漫长的时间，在这个过程中，观众不仅跟随电影一起成长，还投入了大量情感。时间越久，情感越深。看到11年前初次登场的英雄就此牺牲，用最初的台词“I am Iron Man”来做最后的告别，观众难免热泪盈眶。

为了这一刻，100个豆瓣五星评价都可以给出。

没有完整看过前面22部超级英雄电影的人，很难理解，为什么要因为一句再简单不过的台词，哭得泪流满面？同样，他们也很难理解，返回过去时间线的钢铁侠对父亲说的那句“谢谢你”有何深意，甚至最后一幕中，美队与一身红裙的卡特翩翩起舞，于他们而言，也不是什么值得泪目的镜头。

漫威用23部电影堆砌了一个复杂庞大的世界观，这也注定了带有结局篇意味的《复联4》是一部有观影门槛的电影，要求普通观众与投入11年真情实感的粉丝始终处在同一观影节奏上，太难。粉丝眼中的爆笑梗、高能镜头以及泪目场景，在普通观众看来，可能只是一部商业电影应当具备的戏剧设计，不值得如此又哭又笑。

《复联4》如今的评分高到离谱，合理吗？

合理。对于在一个故事上执着11年的人而言，再高的评分，都证明不了自己付出过的情感。

不能理解《复联4》的高评分，合理吗？

合理。对于一个花180分钟看完超级英雄打怪的普通观众而言，故事太套路，节奏太冗长，叙事太不友好，给个7.0分，怕都是嫌高。