聊起宠物，想必每一个铲屎官都有说不完的话。宠物很容易触动观众情感，引发催泪效果，事实上，大多数宠物电影也都是走温情治愈路线。





2017年的《一条狗的使命》就以一条狗的生命轮回为视角展开，讲述了它和不同主人间的暖心故事，特别是它帮男主人公找回一生挚爱的传奇，在赢得观众眼泪的同时获得了超过6亿的票房，成为当年的市场奇迹。此外，无论《导盲犬小Q》还是《忠犬八公的故事》，它们都长期排在各类治愈口碑榜的前列，被众多观众推荐。

将于4月20日上映的电影《狗眼看人心》就是一部关于狗狗的宠物电影，不过这部宠物电影除了催泪、治愈等功效外，还关注了一些社会问题，属于带有一定批判色彩的现实题材作品，是一部不那么典型的宠物电影。

《狗眼看人心》讲述了作家余峰（黄磊 饰）和妻子亮亮（闫妮 饰）家的小狗“妮蔻”，为了救主人而被隔壁藏獒咬成重伤，余峰只想求一个道歉。可面对有权有势的藏獒主人的刁难，余峰在和各色人等打交道的过程中改变了自己的想法，最后决定抗争到底，为小狗讨回公道，由此牵出一个人与狗互相守护的故事。





一起“狗咬狗”事件引发的创作





“这是一个受伤的小狗如何改变一家人的故事。”说到《狗眼看人心》这部电影的创作缘由，导演吴楠表示，她听了一位密友的遭遇，因为自家的宠物狗为了保护主人而被邻居家的藏獒咬伤，密友为了讨回公道而遭遇种种困难，几近崩溃。这触发了吴楠的创作灵感，“这件事小得就像一滴水，却恰恰可以照见整个社会的运作与各色人等的心态，可以用来解释我们的糟心生活何以如此”。

吴楠







剧本完成后，最终被安乐影片的总裁江志强看中并担任制片人。这部电影也是吴楠作为导演的处女作，此前她更为人熟知的身份是教师和编剧，除了担任中央戏剧学院电影电视系的副教授，吴楠还创作过《满城尽带黄金甲》《疯狂的外星人》等多部知名影片。

在接受影视独舌的采访时，吴楠打趣说自己“是混进编剧队伍中的导演”。作为北电导演系出身的吴楠，她的本科同学乌尔善已拍出《寻龙诀》，研究生同学常征已拍出《引爆者》，所以当导演拍出自己的作品，也一直是吴楠的一个心愿。“当导演是一个难得的机会，我想表达一些自己的思考，说一些诚恳的话。这是我对社会公共领域的思考，而不是仅仅做一个满足娱乐性的故事。”





在解决这起“狗咬狗”的事件中，主人公余峰碰上了只讲情面不解决问题的胡同大妈（丁嘉丽 饰），遭遇了敲诈勒索的市井流氓（冯嘉怡 饰），也领略了用“签合同”来推挡拖延的金领（汤唯 饰），除了这些外部矛盾，内在的家庭困境也就此凸显。岳母的草木皆兵，岳父的息事宁人，妻子想多要赔偿的小心思，交织在一起，构成了影片多层的矛盾冲突。





影片深处透着知识分子气息，在嬉笑怒骂与诙谐自嘲中体现一种冷眼阅世的思考与剖析，也表达了对现实问题的焦虑和自省。从这个意义上说，《狗眼看人心》更像是一部当代中产的“秋菊打官司”。

一位看过内部放映的观众说，“影片描绘的一些内心体验，有着社会反思的指向。比如当你觉得自己人模狗样地过着光鲜生活的时候，一件小事的发生就让你知道维护尊严和公正竟如此之难。影片进而推进，主人公意识到只有成为自己讨厌的样子，才能维护自己的基本权益，此时如何选择？要坚持还是放弃自己的原则？用不义维护公义，公义还在吗？联想社会上的很多热点矛盾和事件，就会想到这部影片，事有大小，可内心的处境是相似的。”如果仅以宠物电影来给《狗眼看人心》贴标签，无疑将令很多更对的观众错过影片，它和想象的非常不一样。





非典型中年危机





提起人和宠物的关系，身为铲屎官的吴楠感同身受，“当你觉得你被信任和依赖时，你才感受到你的价值，这是一种‘认证’，我觉得这是你跟你的宠物之间的契约。”正是因为人跟宠物之间的情感十分纯粹，所以才显得格外珍贵。但是在电影里人和宠物的温情背后，是一个家庭遭遇问题之后的重重危机。





《狗眼看人心》中的夫妻二人看起来衣食无忧、琴瑟和谐，原本还想在全家外出度假时“造二胎”，但就因为这么一件“狗咬狗”的小事，门没出成，波澜四起。余峰是典型的知识分子，认为这件事他只要对方出面有一个道歉，这是态度的问题，而亮亮则认为这至少需要一笔赔偿，是钱的问题。余峰认为“诚意和钱是两码事”，亮亮说是一码事：“诚意不用钱表达，用什么表达？”一句话怼住老公。

“多年的编剧经验告诉我，剧本其实没有情节，只有态度，不同人物之间态度和态度的冲突就是剧本结构”，吴楠表示，她着重表现的就是不同态度的对立，影片中每个人物对这件事都有自己的态度，代表一种典型的价值观，而正是这些迥然不同的价值观冲撞纠缠，使得一件简单的小破事根本得不到解决。

电影着重表现的则是这对中年夫妻。在索赔或索歉之路上，有权有势的藏獒主人根本就不露面，轮番上阵的各色人等给了夫妻一记记重击或一次次晃点。亮亮认为必须找“像样的朋友”来震住对方，余峰则认为，“怕流氓就找流氓，怕权贵就找权贵”，自己正在成为自己最讨厌的那种人。亮亮认为余峰没本事还要找理由，余峰觉得亮亮庸俗无法对话。夫妻间各种扎心的话开始互抛，多年的不满开始发泄，我们已经感觉到了夫妻间的定时炸弹，会在“外敌”越发强大时被引爆……

有多少夫妻情投意合，有多少夫妻貌合神离？保证我们家庭稳定的究竟是现实利益，还是互相理解与相濡以沫？电影中表现的看似幸福的中年夫妻，当激情不再，一旦遇到外部矛盾激化，就彻底爆发。“当遇到类似的矛盾时，夫妻间彼此先退一步，不要把内心对世界的不满发泄到对方身上，先跟自己的内心去交流，这样你就会发现问题的本质所在，会发现夫妻间的温暖是存在的，而我们需要这种温暖。”吴楠说。

“电影里有一种无奈的温暖。面对复杂的外部世界，无论成功还是失败都无法言说，但是在某一刻，我们一家人彼此认同，哪怕一瞬间能够心心相印，就没有什么困境不能直面。”电影反映了一种非典型的中年危机，其中的酸楚与无奈，宽容与接纳，经历过的人在观影之后都会深有感触。





一流驯兽团队打造实拍镜头





“好莱坞一个大明星，妮可尔·基德曼，腿特别长，皮肤特别白，我媳妇觉得我们家的狗长得跟她非常像，就取名叫妮蔻。”作为主角的小狗“妮蔻”是整部电影的核心线索，但是饰演“妮蔻”的狗狗不是一只，而是三只。除了一只负责颜值担当正面拍摄之外，还有两只分别负责“文替”和“武替”。整部电影所有涉及小狗状态的戏，都是表演出来的，包括小狗的生命垂危和厌食厌水等戏份，没有采用任何特效。





在电影筹拍之初，吴楠带领团队拜访了诸多国内的驯兽团队，当得知拍摄要求之后，都表示很难满足这些要求，特别是还需要训练一只藏獒。影片一度想过采用CG特效来代替实拍，但是在制片人江志强在资金和团队两方面的大力支持下，最终从海外请来了好莱坞的团队——驯兽师安德鲁·辛普森来负责《狗眼看人心》中动物的训练。

安德鲁·辛普森可以说是目前最炙手可热的驯兽师，他是《狼图腾》的训狼师，《权力的游戏》中的“白灵”也是由他负责训练的。跟狼、棕熊等凶猛的动物进行亲密接触对安德鲁·辛普森来说轻而易举，他可以让狼像哈士奇一样驯服地演戏，在业内享有“狼王”的美誉。





电影里使用的狗都是驯兽师在开拍前三个月挑选出来的“素人”狗，毫无表演经验，甚至还有一只是被他在送往屠宰场之前救出来的。在安德鲁·辛普森的协助下，整部电影涉及到动物的部分没遇上什么困难，很多小狗情感上的细微表达都通过镜头传递给了观众，这在国内大银幕上是不多见的。吴楠回忆起拍摄过程中因为语言问题，很多时候沟通不畅，但是安德鲁·辛普森总能读懂导演的意图。“那个时候我就明白了，为什么他能够跟动物成为朋友，因为他对于情感的理解非常敏锐”。

不光是宠物的实拍是电影的一大特色，本片的摄影指导也是一大亮点。从大名鼎鼎的《大话西游》《功夫》，到被奉为文艺经典的《似水流年》《滚滚红尘》，潘恒生的镜头语言征服了无数观众。由潘恒生来担任本片的摄影指导再合适不过了，有他的加持，也是给电影的画面上了一道保险。





《狗眼看人心》涉及严肃话题，但它绝不是一部沉重的片子，“权贵谁住六环外啊！”之类的台词，让电影在反思现实时多了几分幽默，吐槽式的调侃在点出问题的同时，也用笑声化解了矛盾。

吴楠说：“电影里有句台词，‘你看着它的眼睛你不惭愧么？’其实我们只想要一个能直视彼此的眼睛而不觉得惭愧的世界。当代人背负着太沉重的壳，太复杂的网，如果我们换一个角度，用像狗狗一样单纯的眼睛，也许会看到不一样的柔软和敞亮。”





【文/赵春晖】