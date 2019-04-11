2011年，湖南卫视率先推出芒果周播剧场，民国悬疑剧《被遗弃的秘密》（《藏心术》）作为国内首部周播剧，于当年11月13日起每周日19：30—22：00播出两集。











当时，该剧的幕后推手是正凭借《宫锁心玉》大出风头的于正团队，但这部带有实验性质的剧目并没有取得预期之中的成功，周播剧场出师不利。





8个月之后，湖南卫视周播剧场卷土重来，古装仙侠剧《轩辕剑之天之痕》登陆第一周播剧场，于每周五至周六22：00—00：00播出两集。









当时，该剧的制作团队是推出了热播剧《步步惊心》的唐人影视，原班人马打造的《轩辕剑之天之痕》取得了1.612的平均收视，几乎与黄金档收视持平的成绩，令包括湖南卫视在内的其余卫视看到了周播剧场的可行性，一时之间，各大卫视纷纷试水，轮番推出周播剧场。





从2011年开始计算，周播剧场已经走过8个年头。今年以来，只有湖南卫视的《招摇》《封神演义》和浙江卫视的《小女花不弃》《重耳传奇》4部古装剧以周播形式与观众见面，其余卫视要么撤下周播剧场，要么按兵不动，迟迟未公开周播剧场计划。









从早期的“群雄逐鹿”到如今的意兴阑珊，周播剧场呈现出明显的萎缩态势。种种操作，不禁让人发出疑问：中国式特色周播剧场还能继续下去吗？





档期：大家一起freestyle，自在就好





周播剧是舶来品，借鉴于英美日韩的剧集播出形式，意为每周更新的剧目。





熟悉韩剧的观众都知道，按照每周更新时间不同，韩剧有月火剧、水木剧、金曜剧、金土剧、日曜剧等不同剧种。









日、月、火、水、土、金、木代表一周当中的七天，分别为周日、周一、周二、周三、周四、周五、周六。月火剧即每周一、周二播出的电视剧，水木剧即每周三、周四播出的电视剧，其余依此类推。通常情况下，这些剧目固定在晚间九点—十点播出，每周更新两集，集数多为20集，每集时长约60分钟。





韩国五大电视台MBC、KBS、SBS、TVN、JTBC的电视剧均遵循这一排播档期，一般情况下，除非政治选举或重大体育赛事，通常不会主动打乱正常播出计划。





与之相比，国内的周播剧场在档期问题上显得相当随意，极大程度上影响了固定收视群体的形成。









六大卫视中，湖南卫视先后开设6个周播剧场，累计数量最多。其档期遍及周一至周日19：30—00：30，缺乏稳定性，规划意识不强。《神雕侠侣》《青云志》《斗破苍穹》等剧目播出期间，还经历过临时调整每周播出时间和集数的情况，曾引发微议。





类似情况在北京卫视周播剧场中也出现过。2016年《琅琊榜之风起长林》播出期间，经历了由非黄时段周播剧向黄金档日播剧的转变。









此外，东方卫视的纳米剧场、心跳80分剧场，浙江卫视的中国蓝星空剧场、中国蓝周播剧场，江苏卫视的幸福周播剧场以及安徽卫视的海豚周播剧场，均不同程度上出现过主动停播的状况。截至目前，保留下来的周播剧场只余下湖南卫视的青春进行时剧场以及浙江卫视的中国蓝周播剧场。





砍掉周播剧场，一方面与卫视优质剧集资源有限有关，另一方面则是由于收视率不理想。





部分周播剧收视成绩表





这些问题积压在一起，致使国内的周播剧场充满不稳定性，消耗了观众的收看热情，恶性循环下去，收视率持续糟糕，卫视难以获得理想的招商收入，无法引进优质剧集资源，周播剧场的前景更加不明朗。





内容：偶像剧、古装剧占大头





边拍边播是英美日韩剧集的生产常态，大多数情况下，电视台会要求制作团队根据剧本完成前几集拍摄，成片投放电视台之后，会按照舆情反应调整剧本走向。





韩国KBS电视台播出青春校园剧《追梦高中》时，曾因观众过于喜爱金秀贤饰演的宋森动，而将其戏份由男二号升格为男一号。从播出的第三周开始，该剧收视一直保持同时段第一，取得了意想不到的成功。









在国内，受限于审查制度，边拍边播模式无法实现，有什么播什么成为国内周播剧的常态。









这些剧目中，二轮剧、古装剧占比格外突出。





一方面，“先网后台”播出模式冲击下，大批网络热度高的剧目被电视台购入，安排在非黄时间段的周播剧场播出。例如《最好的我们》《延禧攻略》《青云志2》等剧集，均是在网络平台更完全集后，登陆卫视周播剧场。





另一方面，为了清除古装剧库存而额外设立周播剧场的现象也比较普遍。





这可以追溯到2014年，当时，受“限古令”“限娱令”政策影响，多部原定于暑期档上映的古装剧无法如期播出，湖南卫视灵光一动，开设钻石独播剧场，专门输出古装剧。









就目前仅存的两大周播剧场而言，无论是浙江卫视的中国蓝周播剧场，抑或湖南卫视的青春进行时剧场，主打剧集均为古装剧，几乎快要给人留下周播剧场等于古装剧场的刻板印象。





这种局面的出现，与国内独有的制播模式不无关系。





英美日韩等国家，大多采取电视台先发出订单，影视公司后承接制作的制播模式；在国内，往往是影视公司先完成制作，电视台后进行采购的制播模式。





换而言之，在国外，基本不会发生剧目大量积压的情况，电视台通常能及时消化最新剧目，并且在立项阶段，该剧的播出形式、播出档期都已透明化；在国内，影视公司生产的剧目供大于求，尤其是播出门槛较高的古装剧，一旦过度积压，便有可能由原定的黄金档日播转为非黄时间段周播。





未来：走出形式主义的误区，才能永葆生命力





判断周播剧场的市场空间之前，应该考虑三个问题。







第一，周播模式就一定正确吗，过分追求周播，是否会陷入形式主义的误区？





国外的周播剧能适时根据观众反馈调整剧情走向，生动体现了电视剧创作的灵活性和人性化。但是，这种边拍边播的制播模式也存在缺陷，在照顾观众情绪、降低制作风险的同时，也束缚了作品自身艺术价值的发挥，常会因制作仓促、过分迁就观众而导致成片质量的下滑。





韩剧的虎头蛇尾一直为不少观众所诟病，美剧常崩于第三季的梗也一度流传于网络，遭到大面积吐槽。





形式限制了内容生产质量，在这种情况下，沉溺于创新周播模式带来的表面快感中，是没有意义的。尤其对于当下亟待提高内容创作质量的国产剧而言，加诸其身上的镣铐已经够多，再添上形式主义这一条，结果将是灾难性的。





第二，就当下国内的创作环境而言，边拍边播的制作模式可行吗？





答案显而易见，可行性为零。





在国外，以日本为例，电视台会严格限制一部剧的拍摄周期，一集外景至多3天时间，棚内2天，后期制作2天，平均一天可以拍摄超过150个镜头。最快时，一集日剧，可以只用10个小时完成拍摄。





这是大多数海外周播剧的生产常态，受限于这种边拍边播的制作模式，演员一般不会在剧组待太长时间，电视台通常会以3个月为单位，与演员进行档期协商。因此，这些剧目的单季体量普遍偏小，季与季之间多以年为单位更新。现阶段的国产剧无法推行这一制作模式。





第三，国内的周播剧场盈利能力如何，是否足以支撑卫视持续购入优质剧集资源？









以周播剧场中最长寿的青春进行时剧场为例，2019年一线卫视剧场招商价格表显示，该剧场独家冠名价格为每季4000万（1家），官方合作伙伴价格为每季1500万（3家），台网互动价格为每季400万（1家），据此计算，全年招商收入3.56亿。





从2015年—2018年，青春进行时剧场每年播出剧目数量在6—10部，不考虑盈利情况，单部剧可投入价格为5900万—3560万。这样的出资体量，肯定会影响购剧的质量。





当然，这只是一个静态的测算。一部剧播火了，由于周播剧场战线长，还是会有追加广告跟进，创造新的收益。而“青春进行时”也不限于播古装剧，芒果系制作公司的中小成本偶像剧也常常在此消化，所以通过“调适峰谷”的方法，还是能集中资金购得一些卖相十足的剧。说起来，也就只有湖南卫视的周播剧场一度形成了品牌。





长远来说，如果各家都将周播剧场视作非黄剧场之外的次要选择，不愿投入资金用于优质剧集引进，那么周播剧场势必无法为观众所接纳，盈利效果自然大打折扣。





不可否认，在工业化水准上，国产剧与一些影视剧艺术起步较早的发达国家存在差距，一定程度上导致了国内观众对海外剧的追捧。但在情结上，那些国民级的优秀国产剧依旧是一代人不可忘怀的情感记忆。当下国产剧制播的当务之急并不是片面追求形式的创新，如何在内容上下足功夫，打造精品剧集才是亟需解决的命题。





【文/闻人语】