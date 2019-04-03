2017年，电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》（以下简称《逐梦演艺圈》）横空出世，其让人不忍直视的剧情和辣眼睛的画面，刷新了观众对院线电影的认知。超过96%的一星评分，让不少网友把它戏称为“豆瓣史上最烂电影”，导演毕志飞也被冠以“史上最低分导演”的名号。但是最近这部“最烂电影”却拿奖了，不过不是“最佳电影奖”，而是“十年最让人失望电影奖”。





3月31日，“青年电影手册”在京举行十周年庆典活动，现场颁发了“金扫帚奖”各奖项。在特设的2009至2018年国产电影金扫帚“十年最令人失望影片”奖中，《逐梦演艺圈》获得大奖。而让人意外的是，一直坚称《逐梦演艺圈》能拿奥斯卡的毕志飞，竟然来到了颁奖现场领奖。



毕志飞获“十年最让人失望电影奖”





毕志飞一改往常的态度，在现场发表感言，“《纯洁心灵》确实有很多不足的地方，我觉得它可以算烂片，但不能算最烂。我愿意把这个奖作为一个起点，用我的热爱去不断证明自己，不断进步，不断鞭策自己。争取从‘金扫帚奖’走向其他金字打头的奖项，比如金熊奖、金马奖。”这番感言一出，立马改变了网友们对于毕志飞的印象。







不少网友都表示，相较于其他人而言，毕志飞敢于上台去领奖勇气可嘉，值得点赞。有网友对他表示理解：“毕导是个认真创作的人，虽然作品很烂，但是他不抄袭，不找借口，很用心。”还有人在网络上给他加油打气，“希望这个奖对毕仔来说就像哈利波特的飞天扫帚，你总有一天要起飞的”。







随后毕志飞曾经写的影评被扒了出来，看过他影评的网友表示，很难相信这些看似“有理有据，专业中肯”的影评，竟出自毕志飞之手。毕志飞仿佛成了一个不小心被“烂片”耽误了的专业选手，更有网友给他起了个绰号，“电影界的王语嫣”，虽然不会武功，但是通晓天下武功，是个高手。



从“低分导演”到“电影界的王语嫣”，一次“金扫帚”颁奖仿佛让毕志飞成功“洗白”，不仅不再招黑，还莫名让人期待他以后的作品。“金扫帚”奖真的有这么神奇，有洗白功能？其实毕志飞并不是第一个吃螃蟹的人。

王宝强获“最令人失望导演奖”





2018年，王宝强凭借着处女作电影《大闹天竺》获得了“最令人失望导演奖”，当时王宝强亲自上台领奖，并且发表感言表示，虚心接受批评，争取最后一次拿这个奖，对观众表示对不起。成为“金扫帚”举办以来，第一个到场领奖的一线明星。



对于王宝强的获奖感言，当时台下嘉宾都给予了热烈的掌声。事后网友也表示理解“态度还挺好”，“宝宝太耿直了”的评价随处可见。虽然《大闹天竺》依然被称做“烂片”，但是他认同观众，接受差评的做法，也获得了观众的认可。

从2009年到2019年，“金扫帚奖”已经举办十届，从最开始电影人避谈获奖，到一线明星亲自领奖，折射出了电影人和观众的态度变化。不管是《逐梦演艺圈》还是《大闹天竺》，都在接受差评领奖后风评好转，由此看来，观众实际上对于电影人的宽容度是很高的。中国话讲“知错能改，善莫大焉”，对于观众来说，并不是所有电影，都必须要能冲击奥斯卡，重要的是当电影反响较差时，电影人能正视和改进。





今年“金扫帚奖”出席嘉宾堪称豪华：谢飞、刘晓庆、贾樟柯、王小帅、王景春等都亲临现场，并且贾樟柯还对毕志飞现场领奖的行为，表示了肯定。可见如今电影人，越来越能正视大众对于电影作品的建议与评价。



当然，观众虽然欣慰于电影人认可差评，正视作品，但是相对于坦然接受“金扫帚”的颁奖，观众更期待的是下一部好的电影作品。





【文/久酒】