作为迪士尼2019年动画改编真人电影的“第一弹”，《小飞象》在票房和口碑上都未能拿下开门红。上映三天，中国市场票房报收6000万，豆瓣评分6.8；北美市场预估首周末票房5800万美元，IMDb评分7.1。









与导演蒂姆·波顿前两部动画改编真人电影《爱丽丝梦游仙境》《佩小姐的奇幻城堡》相比，《小飞象》的成绩并不算亮眼。









与迪士尼早前推出的《沉睡魔咒》《奇幻森林》《美女与野兽》等同样由经典动画改编的真人电影相比，《小飞象》的表现只能用不及格来形容。









冷淡的市场反应，一方面是改编方式不当造成的，另一方面是IP影响力不够导致的。







动画真人化三条路：忠于原作、基于原作、颠覆原作





在改编问题上，迪士尼出品的9部动画改编真人电影大多采用3种方式：





第一，忠于原作，还原经典动画。例如2015年的《灰姑娘》、2016年的《奇幻森林》、2017年的《美女与野兽》，电影的故事内核、人物关系、时间线与动画一脉相承，大多比较成功，全球票房保持在5—12亿美元之间，悉数收回制作成本。





其中，2017年上映的《美女与野兽》由《哈利·波特》系列女主角艾玛·沃特森主演，创下迪士尼真人化动画电影最高票房纪录，为当年全球票房冠军，位列影史票房榜第14名。









第二，基于原作，延伸动画世界。例如2010年的《爱丽丝梦游仙境》、2018年的《胡桃夹子和四个王国》《克里斯托弗·罗宾》，电影在动画原有的时间线上进行了延伸和拓展，但在故事内核和人物关系上依然与动画有相互呼应之处。







其中，2010年上映的《爱丽丝梦游仙境》，由曾执导《剪刀手爱德华》《查理和巧克力工厂》《僵尸新娘》《大鱼》等奇幻电影的蒂姆·波顿操刀，当年在全球范围内揽收10亿美元票房，是《冰雪奇缘》（2013年）之前，全球票房最高的迪士尼电影。









该作的成功，极大坚定了迪士尼开发真人版动画电影的信心。此后9年，迪士尼保持年均一部真人版动画电影的制作速度，逐渐迈向3D动画与真人动画双线发展的道路。







第三，颠覆原作，重构动画主题。例如2014年的《沉睡魔咒》、2016年的《爱丽丝梦游仙境2：镜中奇遇记》、2019年的《小飞象》，电影在时间线和人物关系都进行了颠覆性改编，选取截然不同的角度解读动画，情节和主题都与动画相去甚远，评价普遍不高。





其中，2016年的《爱丽丝梦游仙境2：镜中奇遇记》沿用第一部演员阵容，但口碑与票房双双遭遇滑铁卢，被金酸莓列入最差续集片候选名单。









这与《小飞象》目前的市场命运差不多，关键问题都出在改编不当上。







相比动画，真人版《小飞象》的故事视角发生了变化。一小时版的动画中，小飞象是绝对的主人公，故事在小飞象的视角中展开。近两小时的电影中，视角发生了偏移，动画中会说话的小飞象全程没有一句台词，马戏团占据主视角，情节靠人类之间的密集对话推动，故事的童真感大大削弱。









此外，故事的主题也发生了变化。动画的内核在于讲述一个丑小鸭式的主人公如何接受真实自我、找回勇气，电影增加了父亲与孩子和解、惩恶扬善这两条叙事线，小飞象探寻自我的过程没有进行充分解读，动画的主题被稀释。







电影中最精彩的一幕在于小飞象学会飞翔的场景，这一段充分解释了何为“勇气就是力量”，而有意思的是，这一段基本照搬了动画中的场景，可视为对动画的神还原。





论IP影响力，没几个战得过迪士尼公主





《沉睡魔咒》同样是颠覆性改编，但与《小飞象》不同，前者在票房上取得了巨大成功，7.58亿美元的全球票房使得该片成为主演安吉丽娜·朱莉演艺生涯中票房最高的一部电影。









在电影中，视角从睡美人转向女巫，睡美人被真爱之吻唤醒的童话变成了恶毒女巫找回人性，母爱拯救世界的故事。







不排除女主角安吉丽娜·朱莉在《沉睡魔咒》中起到的助力作用，但《爱丽丝梦游仙境2：镜中奇遇记》同样集结了约翰尼·德普、安妮·海瑟薇、海伦娜·伯翰·卡特等知名好莱坞影星，全球票房却跟真人版《小飞象》一样不如人意，证明演员阵容并不是第一重要的问题，IP影响力才是关键因素。









在迪士尼进行动画真人化探索的过程中，《沉睡魔咒》《灰姑娘》《美女与野兽》三部电影都以远超制作成本的票房成绩取得了商业成功，迪士尼公主形成的品牌效应在当中发挥了重要作用。









作为迪士尼旗下最具影响力的动画品牌，迪士尼公主的全球知名度远高于《小飞象》，在改编成真人电影时，其获得的市场关注度明显更高。









改编本身就是一种吃IP红利的市场行为，《小飞象》起步时已经输在IP影响力上，加之改编不当，取得如今的票房成绩也不难理解。







从1.0时代的手绘动画风靡全球，到2.0时代的3D动画引领技术创新，再到如今3.0时代的动画改编真人电影风潮，迪士尼动画一直在内容与技术上进行探索与突破，是动画工业发展的标杆。在接下来一系列的动画改编真人电影制作中，能否正视IP影响力，选取恰当方式进行改编，是其能否获得商业成功的关键。





当然，作为全世界最具影响力的动画品牌，迪士尼追求的并不应当只是商业层面的成功。密集的动画真人化计划降低了商业风险，但另一方面也给人泛滥之感，是失去创作活力的表现。如何在唤起观众对经典动画缅怀之情的前提下，给予观众符合当下主流价值的个人认同感，或许才是迈入3.0时代的迪士尼需要思考的问题。



