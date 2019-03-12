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【独舌数据】电影票房、电视剧网剧播放量

(2019-03-12 04:11:33)
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杂谈

电影票房

根据初步统计，周日大盘报收2.39亿；#惊奇队长#1.42亿，累计5.96亿；#绿皮书#3280万，累计2.98亿；#驯龙高手3#2010万，累计3.22亿；#夏目友人帐#1910万，累计8389万；#阿丽塔：战斗天使#1120万，累计8.58亿；#流浪地球#985万，累计46.07亿；#飞驰人生#114万，累计17.14亿

【独舌数据】电影票房、电视剧网剧播放量

#惊奇队长#周日环比大跌37%，跌幅跟去年同档期的#黑豹#完全一致，走势在同类题材中垫底，其首周综合票房接近6亿，成为自去年12月的#海王#以来开画最高的进口片。

本周七天市场产出11.57亿，在#惊奇队长#开画助攻下，单周大盘环比回升20.8%。虽然市场在“妇女节”周末成功回暖，但目前本月累计票房仍落后去年同期多达5.5亿，同比跌幅高达23.5%。

奥斯卡最佳影片#绿皮书#周日环比仅跌16%，累计综合票房距离3亿关口仅剩一步之遥，内地最终票房有望达到北美八成以上。梦工厂动画#驯龙高手3#周日环比下跌17.4%，逆袭#夏目友人帐#重夺单日票房季军。

#夏目友人帐#首周四天票房高达近8400万，已经远超其日本本土的最终票房（不到10亿日元）。春节档老片#流浪地球#在上映34天后，累计综合票房成功突破46亿大关。

——@电影票房

剧集播放量

03月10日当日#电视剧排行榜#: 1.#都挺好# 日播放13,951万   2.#逆流而上的你# 3.#小女花不弃# 4.#芝麻胡同# 5.#老中医# 6.#知否知否应是绿肥红瘦# 7.#刘家媳妇# 8.#雪地娘子军# 9.#荡寇# 10.#倚天屠龙记（苏有朋版）#

【独舌数据】电影票房、电视剧网剧播放量

03月10日当日#网剧播放排行榜#: 1.#倚天屠龙记（曾舜晞版）# 日播放8,244万   2.#我的奇妙男友2之恋恋不忘# 3.#独孤皇后# 4.#冷案# 5.#鬼吹灯之怒晴湘西# 6.#只为遇见你# 7.#奈何boss要娶我# 8.#大唐魔盗团# 9.#独孤天下# 10.#彗星来的那一夜#

【独舌数据】电影票房、电视剧网剧播放量

来源：@电影票房、vlinkage

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