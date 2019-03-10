3月1日，吴奇隆、陈志朋将作为飞行嘉宾，与苏有朋共同担任《创造101》第二季导师的消息传出，两个小时之内，＃知情人士回应小虎队创2合体＃、＃创2 小虎队＃等话题迅速登上微博热搜，在引发“情怀杀”的同时，这支出道于31年前的组合，成功为即将开播的《创造101》第二季吸引了一波流量。









懂得利用“情怀杀”怒刷存在感的节目不止《创造101》一家，放眼当下国产综艺节目的创作现状，“情怀杀”已经成为它们吸引关注度的利器。







近一两年以来，97版《天龙八部》剧组重聚、《我爱我家》主创重聚、《新白娘子传奇》演员重聚、《康熙微服私访记》剧组重聚、《炊事班的故事》主创重聚、83版《射雕英雄传》剧组重聚，等等话题，俨然成为国产综艺节目吸引观众的噱头，一次又一次出现在大众视野之中。









就在前天，姚晨、沙溢在《王牌对王牌》第四季中演唱《武林外传》主题曲《侠客行》的节目片段，被微博大V轮番转发，＃姚晨沙溢 侠客行＃、＃武林外传已经13年了＃相关话题也顺势登上微博热搜。









尽管在《王牌对王牌》第一季节目中已经上演过一次《武林外传》剧组重聚的桥段，但是在这一回各微博大V格式一致的推荐语中，依然不乏“同福客栈、回忆杀、合体”等关键词，这显然又是一次围绕《武林外传》电视剧情结的大规模利用。









《红楼梦》主创重聚N次，谁在榨干“情怀杀”的剩余价值？





《曹刿论战》中讲了“一鼓作气，再而衰，三而竭”的道理，《武林外传》在同一档综艺中重聚了两次，已经有榨干“情怀杀”最后一点剩余价值的苗头了。但是，相比《红楼梦》剧组这些年来的多次重聚，它还是有些小巫见大巫。





2003年12月7日，《艺术人生》推出《红楼梦再聚首》特别节目，87版《红楼梦》主创参与节目录制。





2012年10月2日，北京卫视推出“北京电视剧辉煌30年”系列特别节目，87版《红楼梦》主创参与节目录制。





2012年10月10日，《影视风云路》推出《红楼梦25年再聚首》特别节目，87版《红楼梦》主创参与节目录制。





2013年1月6日，《中国文艺》周末版推出《红楼不了情》特别节目，87版《红楼梦》主创参与节目录制。





2017年7月23日，《剧说很好看》推出《红楼梦》30年再聚首特别节目，87版《红楼梦》主创参与节目录制。





2018年3月22日，《天天向上》推出“音乐季”系列之“名著歌会”特别节目，87版《红楼梦》主创参与节目录制。





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除此之外，83版《红楼梦》剧组还时常出现在各大卫视文娱晚会节目上，通过演唱《枉凝眉》等经典曲目的方式，唤起观众的回忆。





83版《红楼梦》剧组的N次重聚，只是国产综艺节目滥用“情怀杀”的一个缩影。









在83版《红楼梦》之外，87版《射雕英雄传》《新白娘子传奇》《我爱我家》等剧组同样重聚了不止一次。









国民度高是这些剧组受邀参与各类综艺节目录制的底气，作为普遍受到认可的电视剧，它们承载了一代人的记忆，是情怀的代名词。







聪明的综艺制作团队在这种情怀中嗅到了商机。尤其是在国产综艺节目大面积喷涌的当下，争夺观众注意力已经成为节目策划的头等大事，而挖掘情怀的剩余价值显然是最省力的方式。





同时，即便跳出制作团队的策划逻辑，就为节目贡献流量的电视剧主创而言，他们在这种情怀再创造过程中也是受益的。





姚晨参与《王牌对王牌》节目录制，在唤起观众对郭芙蓉这一角色回忆的同时，趁势为自己主演的《都挺好》卖了一波安利。









至于83版《红楼梦》《新白娘子传奇》等主创，大多已经挥别影视行当，荧屏重聚是对自身商业价值的一次释放，何乐而不为？





情怀不是原罪，泛滥了就是骚扰观众





在大规模使用“情怀杀”利器的过程中，综艺制作方、电视剧主创都是受益者，但作为收看节目的观众，他们的感受却是两极的。





97版《天龙八部》剧组重聚的消息引发关注后，一方面，观众感慨当年追剧的往事，表达对这部经典作品的喜爱与难以忘怀之情；另一方面，有关岁月不饶人，就让美好永远留在回忆中的声音也不绝于耳。









熟悉的配方＋陈旧的套路，造就了泛滥的情怀，而这种泛滥已经有令观众审美疲劳的趋势。在穷尽一切可能压榨情怀剩余价值的过程中，观众的疲于应付只会令“情怀杀”的威力一次弱于一次。







此外，情怀的形成是需要漫长周期的，在翻拍成为电视剧创作常态的当下，情怀的发酵空间越发有限，今后，还有多少情怀可以向综艺节目二次输送？





别让泛滥的情怀成为“杀”死综艺节目生命力的那把刀，创新、创造才是国综崛起的最靓姿态。



