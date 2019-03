昨日,漫威影业出品的首部女性超级英雄电影—《惊奇队长》(Captain Marvel)全国公映。





去年同档期,国内上映了漫威首部黑人超级英雄电影《黑豹》,开启了漫威电影宇宙(MCU)十周年谢幕的宏大序曲,去年五月份《复仇者联盟3:无限战争》公映,让这个谢幕走过了半程。今年4月26日,将在北美公映的《复仇者联盟4:终局之战》就是漫威电影宇宙十年第一阶段的最终篇章。





漫威电影宇宙(MCU)十周年主创大合影



《惊奇队长》(2019)和《黑豹》(2018)这两部漫威超级英雄电影的新系列,将会承接漫威电影宇宙的第二阶段,让漫威的超级英雄故事延续下去。作为漫威电影宇宙新旧纪元交替的关键时刻,“惊奇队长”是《复仇者联盟4:终局之战》中“终局之战”的关键英雄, 而这位超级女英雄的起源故事,也将漫威宇宙的前端推进到了上世纪90年代。





远在宇宙另一边的克里人弗斯是星际行动特别小组的一员,但是她的记忆一度混乱,并不知道自己原来是成长在地球的美国空军女飞行员卡罗尔·丹弗斯。由于一次星际行动失败而被善于基因伪装的斯克鲁人抓获,并因自身神秘力量的突然爆发而逃向地球,意外跌入了还处于上世纪90年代的美国,于是故事从此展开……

她坠入了一家录像带连锁卖场,《真实的谎言》(1994)的特卖展柜、《太空先锋》的录像带等元素,将观众代入了浓浓的九十年代的氛围中。那时的尼克·弗瑞只是神盾局的一名三级特工,与特工寇森是搭档。克里人弗斯与尼克·弗瑞和寇森在九十年代的意外遭遇,是整个漫威电影宇宙最初的起点。





就故事而言,并没有太多出奇之处。值得一提的是,片中星际特别小组其他成员和伪装基因族斯克鲁人两组人物,经过几番巧妙的铺排和反转,让人在观看时产生了一种正邪倒置的错觉。漫威电影经历了十年的积累,已经拥有全球庞大的观影人群。这部影片依旧能在故事中有这样令人称道的巧思,不得不为影片严谨的剧情设置、完整的人物塑造,高水准的制作完成度赞叹不已!

作为漫威宇宙新纪元承前启后之作,《惊奇队长》完全摒弃了“复仇者联盟”系列开启时,把漫威超级英雄嵌入到成熟类型片的故事模式中,而是高度运用了成熟类型片中的经典符号。





《壮志凌云》中飞行员造型与《惊奇队长》中空军女飞行员造型对比



比如在弗斯混乱的记忆中闪回的空军飞行员,完全参照的是《壮志凌云》等经典空战电影的很多造型;弗斯与尼克·弗瑞在天马计划秘密基地中,盗取光速引擎设计师温迪·劳森的资料,也是冷战间谍片的特色桥段。这些好莱坞经典符号的运用,普通观众已经完全看不出来了,甚至也不在乎了。因为他们看的就是一部标准的漫威超级英雄电影。漫威电影宇宙经过十年的发展演化,已经成为了好莱坞全球电影(Global Moive)中独特的片种,甚至是“类型”。

影片对上世纪90年代的美国氛围的营造,可谓是煞费苦心。当弗斯身着夹克,骑着哈雷摩托飞驰在荒原中时,片中响起了 Garbage(垃圾乐队)1995年发行的同名专辑中热门单曲《Only Happy When It Rains》。一股九十年代后期美国摇滚乐风潮向观众们直面扑来,加上最后已经完全恢复记忆的卡罗尔·丹弗斯与“至高智慧”决斗中奏起的涅槃乐队(Nirvana)的金曲《Come As You Are》,构成了《惊奇队长》配乐配曲上乐九十年代的美国摇滚乐图景。





《惊奇队长》作为之后《复仇者联盟:终局之战》的“垫场片”,在视觉效果上也是颇为精彩。主角从克里人弗斯到卡罗尔·丹弗斯的人物转变,绿蓝战衣换成了标准“美式超级英雄”的红蓝战衣。再加上突出的3D效果和震撼的音响效果,都让此片在并非热门档期的影院,成为不二之选。





主人公前后战衣对比



漫威电影当然也少不了标志性的“彩蛋”。去年11月12日,“漫威之父”斯坦·李在好莱坞一家医疗中心去世,享年95岁。影片从漫威厂标开始就悉数展现了“漫威之父”之前在所有漫威电影中客串的角色,来纪念这位奠基漫威宇宙的创始人。





在正片刚刚结束后,“彩蛋”情节直接衔接到了《复仇者联盟3:无限战争》的结尾处,升级版的“星际传呼机”突然关机,“惊奇队长”赫然出现在了“美队”面前,揭起了据传有180分钟片长的《复仇者联盟4:终局之战》的小小帷幕。片尾字幕结束后,还会有个全片最萌角色担当的小“彩蛋”。





《复仇者联盟4:终局之战》北美预告海报



《惊奇队长》在内地首映日票房突破2亿元,相信还会在周末再创佳绩,这也为五月份的《复仇者联盟4:终局之战》开了一个好头儿。2019年,作为漫威电影宇宙十年落幕、新纪元开启的承接之年,究竟能在全球卷起多大范围的观影狂潮,我们拭目以待!





【文/张垚】