昨日，漫威影业出品的首部女性超级英雄电影—《惊奇队长》（Captain Marvel）全国公映。





去年同档期，国内上映了漫威首部黑人超级英雄电影《黑豹》，开启了漫威电影宇宙（MCU）十周年谢幕的宏大序曲，去年五月份《复仇者联盟3：无限战争》公映，让这个谢幕走过了半程。今年4月26日，将在北美公映的《复仇者联盟4：终局之战》就是漫威电影宇宙十年第一阶段的最终篇章。





漫威电影宇宙（MCU）十周年主创大合影



《惊奇队长》（2019）和《黑豹》（2018）这两部漫威超级英雄电影的新系列，将会承接漫威电影宇宙的第二阶段，让漫威的超级英雄故事延续下去。作为漫威电影宇宙新旧纪元交替的关键时刻，“惊奇队长”是《复仇者联盟4：终局之战》中“终局之战”的关键英雄， 而这位超级女英雄的起源故事，也将漫威宇宙的前端推进到了上世纪90年代。





远在宇宙另一边的克里人弗斯是星际行动特别小组的一员，但是她的记忆一度混乱，并不知道自己原来是成长在地球的美国空军女飞行员卡罗尔·丹弗斯。由于一次星际行动失败而被善于基因伪装的斯克鲁人抓获，并因自身神秘力量的突然爆发而逃向地球，意外跌入了还处于上世纪90年代的美国，于是故事从此展开……

她坠入了一家录像带连锁卖场，《真实的谎言》（1994）的特卖展柜、《太空先锋》的录像带等元素，将观众代入了浓浓的九十年代的氛围中。那时的尼克·弗瑞只是神盾局的一名三级特工，与特工寇森是搭档。克里人弗斯与尼克·弗瑞和寇森在九十年代的意外遭遇，是整个漫威电影宇宙最初的起点。





就故事而言，并没有太多出奇之处。值得一提的是，片中星际特别小组其他成员和伪装基因族斯克鲁人两组人物，经过几番巧妙的铺排和反转，让人在观看时产生了一种正邪倒置的错觉。漫威电影经历了十年的积累，已经拥有全球庞大的观影人群。这部影片依旧能在故事中有这样令人称道的巧思，不得不为影片严谨的剧情设置、完整的人物塑造，高水准的制作完成度赞叹不已！

作为漫威宇宙新纪元承前启后之作，《惊奇队长》完全摒弃了“复仇者联盟”系列开启时，把漫威超级英雄嵌入到成熟类型片的故事模式中，而是高度运用了成熟类型片中的经典符号。





《壮志凌云》中飞行员造型与《惊奇队长》中空军女飞行员造型对比



比如在弗斯混乱的记忆中闪回的空军飞行员，完全参照的是《壮志凌云》等经典空战电影的很多造型；弗斯与尼克·弗瑞在天马计划秘密基地中，盗取光速引擎设计师温迪·劳森的资料，也是冷战间谍片的特色桥段。这些好莱坞经典符号的运用，普通观众已经完全看不出来了，甚至也不在乎了。因为他们看的就是一部标准的漫威超级英雄电影。漫威电影宇宙经过十年的发展演化，已经成为了好莱坞全球电影（Global Moive）中独特的片种，甚至是“类型”。

影片对上世纪90年代的美国氛围的营造，可谓是煞费苦心。当弗斯身着夹克，骑着哈雷摩托飞驰在荒原中时，片中响起了 Garbage（垃圾乐队）1995年发行的同名专辑中热门单曲《Only Happy When It Rains》。一股九十年代后期美国摇滚乐风潮向观众们直面扑来，加上最后已经完全恢复记忆的卡罗尔·丹弗斯与“至高智慧”决斗中奏起的涅槃乐队（Nirvana）的金曲《Come As You Are》，构成了《惊奇队长》配乐配曲上乐九十年代的美国摇滚乐图景。





《惊奇队长》作为之后《复仇者联盟：终局之战》的“垫场片”，在视觉效果上也是颇为精彩。主角从克里人弗斯到卡罗尔·丹弗斯的人物转变，绿蓝战衣换成了标准“美式超级英雄”的红蓝战衣。再加上突出的3D效果和震撼的音响效果，都让此片在并非热门档期的影院，成为不二之选。





主人公前后战衣对比



漫威电影当然也少不了标志性的“彩蛋”。去年11月12日，“漫威之父”斯坦·李在好莱坞一家医疗中心去世，享年95岁。影片从漫威厂标开始就悉数展现了“漫威之父”之前在所有漫威电影中客串的角色，来纪念这位奠基漫威宇宙的创始人。





在正片刚刚结束后，“彩蛋”情节直接衔接到了《复仇者联盟3：无限战争》的结尾处，升级版的“星际传呼机”突然关机，“惊奇队长”赫然出现在了“美队”面前，揭起了据传有180分钟片长的《复仇者联盟4：终局之战》的小小帷幕。片尾字幕结束后，还会有个全片最萌角色担当的小“彩蛋”。





《复仇者联盟4：终局之战》北美预告海报



《惊奇队长》在内地首映日票房突破2亿元，相信还会在周末再创佳绩，这也为五月份的《复仇者联盟4：终局之战》开了一个好头儿。2019年，作为漫威电影宇宙十年落幕、新纪元开启的承接之年，究竟能在全球卷起多大范围的观影狂潮，我们拭目以待！





【文/张垚】