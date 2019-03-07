马赫沙拉·阿里最近很忙，忙着霸屏，忙着拿奖。大热的美剧《真探》第三季因为刚刚完结而刷了一波屏，观众对这一季的故事或许有争议，但是对于主演马赫沙拉·阿里的演技，往往都是交口称赞。在刚刚结束的第91届奥斯卡颁奖礼上，他摘得了最佳男配角的殊荣，这是继《月光男孩》之后他捧得的第二个小金人。





光拿小金人还不算，在本届奥斯卡最佳动画长片《蜘蛛侠：平行宇宙》的配音演员里，马赫沙拉·阿里的名字也赫然在列。另外在前不久上映的卡梅隆监制的特效大片《阿丽塔》中，马赫沙拉·阿里也有参与，并且戏份不低。毫无疑问，马赫沙拉·阿里是近年来好莱坞黑人演员中的当红炸子鸡。





好莱坞黑人演员的奋斗之路





在好莱坞，有才华的演员比比皆是，想出头很难，而黑人演员格外难。在《绿皮书》里，马赫沙拉·阿里饰演的黑人钢琴家，在美国南方开展巡回演出，一路上因为肤色问题遭遇了接二连三的歧视和困难，而黑人演员在好莱坞的奋斗史，则远比《绿皮书》中的困境要糟糕数倍。





在早年间，有色人种在好莱坞只能扮演反派人物，像黄种人里有名的反派角色“傅满洲”就是这种畸形偏见下的产物，黑人自然不能例外，直到20世纪30年代黑人才开始出演一些偏正面的小配角。1939年，哈蒂·麦克丹尼尔斯凭借《乱世佳人》中精湛的表演获得了奥斯卡最佳女配角的荣誉，成为了首位获得奥斯卡的黑人演员，可是因为种族隔离政策，她无法和其他演员坐在一起出席颁奖典礼。





直到1964年，美国国会通过《民权法案》，规定禁止在公众场所实行种族隔离和歧视政策，在法律上终结了这一不平等政策。同样在那一年，奥斯卡历史上第一次将影帝的桂冠授予一位黑人演员——西德尼·波蒂埃，他凭借《野百合》成为了第36届奥斯卡最佳男主角。





可是此后的近40年里，奥斯卡的颁奖台上再无黑人影帝，直到2002年丹泽尔·华盛顿才凭借《训练日》加冕影帝。而丹泽尔·华盛顿之后，也仅有杰米·福克斯和福里斯特·惠特克两位后来者。几十年的奥斯卡历史，也不过4位黑人影帝而已，在这样一个大前提下，3年之间马赫沙拉·阿里收获两个最佳男配角，意义自然非同凡响。





好莱坞不止一个马赫沙拉·阿里





随着种族平等的观念越来越深入人心，好莱坞的黑人演员们也逐渐迎来了属于自己的春天，90年代以后，独挑大梁的黑人演员越来越多，他们也越来越被观众所认可。时至今日，好莱坞的黑人演员中，熟面孔可远不止一个马赫沙拉·阿里。

说起中国观众最熟悉的黑人演员，恐怕非摩根·弗里曼莫属了。他是《肖申克的救赎》里的受困于高墙的囚犯，也是《七宗罪》里的资深警探，更是《冒牌天神》里无所不能的上帝。从影几十年来，他几乎演遍了各个阶层的人物，给观众留下了深刻的印象，令人倍感亲切。

《七宗罪》里的摩根·弗里曼



伴随着超级英雄电影的浪潮席卷而来的，是在漫威宇宙中扮演神盾局局长的“独眼侠”塞缪尔·杰克逊。这位在漫威宇宙里大显神通的黑人男演员，还是戛纳颁奖历史上第一位黑人男配角，而出演《星球大战》系列里的绝地大师，也证明了塞缪尔·杰克逊在商业片中的吸金能力。左手文艺片，右手商业片，两手玩得都很漂亮，实在让人佩服。





以警匪动作片成名的威尔·史密斯，被很多人视为丹泽尔·华盛顿的接班人。早年从事歌唱事业的他，还拿过格莱美奖最佳饶舌歌演唱奖。自从《六度分离》中威尔·史密斯扮演老千成名以来，从《独立日》到《黑衣人》系列，他用作品证明了自己在好莱坞的一线地位。





在好莱坞的黑人女演员方面，哈莉·贝瑞是成就最高的。哈莉·贝瑞属于那种明明可以靠脸吃饭却非要拼才华的演员，涉足演艺圈之前，她曾多次参加选美比赛，并获得过“美国小姐”亚军的头衔。2002年的《死囚之舞》让她捧得了奥斯卡最佳女主角的小金人，成为奥斯卡历史上第一位也是迄今为止唯一的黑人影后。而《死囚之舞》在柏林同样获得了最佳女主角的荣誉，双料影后的实力不容小觑。

《死囚之舞》里的哈莉·贝瑞



威尔·史密斯曾说：“在好莱坞，制片人对黑人依然存在着歧视，所以现实环境要求我们必须比白人更勤奋。”正是有这样一大批优秀的黑人演员在好莱坞的崛起，才实现了黑人群体在影视行业的自我证明。

在很多语境中，一涉及到黑人演员，“政治正确”这顶帽子往往就扣上来，仿佛这样的大杀器一出场就足以说明一切问题。给黑人演员奥斯卡奖是出于“政治正确”而不是他们真的有这个实力，类似的说法总是不绝于耳，可殊不知滥用“政治正确”才是最大的偏见，那些演员的精湛演技和辛苦付出，岂是一句“政治正确”就可以抹杀的？

当观众在欣赏一部电影的时候，先是因为演员肤色而存了偏见，这已经是落了下乘。对于一部影视作品来说，不管黑人演员还是白人演员，能演好戏的才是好演员，这才是评价作品和演员的正道。

【文/忠犬七公】