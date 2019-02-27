让生活中的一切都按照自己的计划走是很多人梦寐以求的事，可惜现实往往不尽如人意，你追求的是掌控，生活给你的往往是失控。这像极了七公最近在追的一部网剧——《失控》，一部题材主打犯罪悬疑的作品，连看了十几集，虽然也有一些瑕疵，但惊喜也确实不少，放在今年开年以来的犯罪悬疑剧领域里，还是很值得一提的。





犯罪悬疑剧一直是市场上备受观众热捧的类型剧，前几年的《心理罪》和《暗黑者》，近两年的《白夜追凶》和《无证之罪》，不断涌现的精品让犯罪悬疑剧成为了观众的心头好，实在是外出旅行、居家必备的下饭剧。《失控》每集20多分钟，既没有凶杀血腥镜头，又没有恐怖氛围渲染，拿来安安静静的下饭，再合适不过了。







多线叙事和黑色幽默是亮点





《失控》的故事说起来并不复杂，全剧围绕一起绑架案来展开。保险销售员纪凡（贾景晖饰）因为中奖一夜暴富，在遇见了他的空乘女友之后，为了和对方在一起就伪装成富二代，花光了巨额奖金之后又借高利贷维持，可当追债人找上门来逼他还钱，走投无路的纪凡想到了绑架客户李若男（祝雨辛饰）的女儿王亦涵（赵蕴卓 饰）。









纪凡的绑架行动恰好被医生林萧峰（李李仁 饰）撞见，林医生正在为自己女儿的病四处筹钱，求告无门之余遇见了这起绑架案，挣扎之后的他选择了入伙。就这样，为了金钱铤而走险，销售员和医生组成绑架团伙，可事情的变化却出乎了两人的意料之外，滑向了失控的地步……



就是这么一个听起来不复杂的故事，想要撑起它的犯罪悬疑感，逆转就必须是标配，没有逆转的犯罪悬疑剧不是好剧。但除了逆转之外，《失控》还有些不一样的东西，首先它采用了多线叙事。两个绑匪、被绑架者以及他们的亲人互相交叉，多条线索交织成一张互相联系的大网，这个故事的构架是让人眼前一亮的。

自从《疯狂的石头》以来，国产犯罪悬疑类的影视作品，越来越喜欢采用多线叙事的手法来讲故事。把一个从头到尾的故事剪碎，然后通过碎片拼合的办法还原全貌，让观众恍然大悟，故事可以碎成无数片，但拼起来必须完整。这种手法观众在电影里见得多了，网剧里还真不多见。





在多线叙事之外，《失控》的出彩还在于它的黑色幽默。明明是绑匪，却要受制于人质，明明是绑架，却搞得像请回来一位“祖宗”。六哥（刘南饰）承包了《失控》中的大部分笑点，作为一个靠放高利贷为主要业务的黑道流氓，他却以金融精英自诩，当他获悉了这起绑架案之后，他就决心掺和进来，谋求最大的利益。挂在嘴边的仁义道德在金钱面前都成了摆设，六哥截然相反的言行除了沦为观众的笑点，更是刺穿生活中很多人的虚伪，透露出一股浓浓的黑色幽默。





描绘犯罪之外，更探寻亲情的边界





《失控》的故事是关于绑架案的，可观众看的却是剧中的人性，最打动他们的那些，还是在于对剧中人之间亲情的描绘。绑架案其实只是一个引子，它的目的在于顺藤摸瓜，带出对于人性的拷问和金钱的反思。





一起绑架案，社会众生相，无论是自诩金融精英的黑道流氓，还是叱咤风云的商界女强人，或者是受人尊敬的血液医生，以及叛逆疯狂的花季少女，所有人都迷失在金钱与亲情、法律与良知的大网之中。没有人是无辜的，也没有人不处于失控的状态。

在这群人原本的社会阶层当中，无论是医生还是商人都过得很体面。但是当他们陷入生活的困境时，体面人也会做出疯狂的举动，特别是涉及到自己亲人的时候。





林萧峰是受人尊敬的医生，在面对女儿身患重病，自己卖房卖车依旧无法凑足手术费的困境之后，面对遇到的绑架案他选择了加入。当绑架勒索和救死扶伤这两种背道而驰的行为发生在同一个人身上时，观众能看感受到的是一位父亲的辛酸和无奈。“我现在只想赶紧凑够给我女儿做手术的钱，只要我女儿顺利做完手术，我去自首都行。”原来为了亲情，一位父亲竟可以如此疯狂。





如果说林萧峰的遭遇说明了亲情可以多用心，那么李若男对自己的女儿王亦涵被绑架就有多么不上心。从最开始接到勒索电话的直接挂断到轻信保姆而不亲自核实情况，李若男对女儿太忽视了，她以为给女儿提供充足的物质保障就可以说明一切，但真正的陪伴她却从来无法给予。是母亲不爱女儿么？不是的，她后来为了救女儿的努力说明了一切，只是亲情彼此疏离冷漠多年后，厚厚的坚冰融化起来太过艰难。

这冷暖的对比让真相直戳现实：有人多在乎亲情，就有人多漠视亲情，可是当大错铸成之后，又有几个人不悔恨终生呢？借用一句豆瓣网友在《失控》条目下的短评：“我们自认无所不能，其实个个浑身软肋。”亲情，就是每个人最大的软肋。





注水拖沓和过度反转之后，剧情终于失控





《失控》的容量其实很短，24集的篇幅，每集不到半个小时，还要除去片头片尾、超长预告和彩蛋，每集也就20分钟。如此短的时间，观众往往刚看出一点兴致，就被跳出来的片尾曲打断，很影响观剧快感。其实如果重新剪辑，把整部剧压缩在10集以内，剔除注水拖沓的部分，其观感还可以进一步提升，可惜糟糕的节奏感阻碍了《失控》成为一部精品网剧的可能。





《失控》被观众追捧的一点在于它层出不穷的反转，但是剧情的反转到了后面就走样了。两个业余的绑匪和一个古灵精怪的叛逆女孩儿，这本身就是一个很容易产生奇妙火花的组合。但是随着剧情的进展，反转陷入了一个为反转而反转的局面，不断重复老梗、原地打转的做法让观众感到乏味，也消耗了前几集积累的观众缘。







在第8集之后，被绑架的小女孩反客为主，将两个大人玩弄于股掌之中。虽然这反转增加了戏剧性，让整部剧的氛围变得欢乐起来，但是两个大人被一个小姑娘死死吃住，这样的转变说服力实在不足，也使得原本严肃的探讨变得有些轻浮了。

也许正是因为这些瑕疵，最终影响了《失控》的关注度，使它没能复制《白夜追凶》、《无证之罪》那样的爆款之路。就像《失控》的主题曲《绑心》中唱得那样：“你是绑架的人，你绑了我的魂。困在其中却找不到指纹，迷失的浅浅深深，剩下多少的愚蠢？”一出荒唐的绑架闹剧，牵扯出的是人性的九曲回肠，可惜失控的不光是剧中人，还有注水拖沓的剧情。





【文/忠犬七公】