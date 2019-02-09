从《后会无期》到《乘风破浪》再到《飞驰人生》，韩寒的第三部电影已经和观众见面了。





跑去电影院看了《飞驰人生》，充分感受到了一个老司机的大型“翻车现场”有多好笑，而王者归来的故事又有多么燃，实名羡慕那种有自己热爱的事业，还能为它奉献的人。



坦白来讲，这部电影的表达跟之前两部不太一样，故事的环境地点在变，主角的态度在变，结局在变。

《后会无期》带着少年的决绝，从东极岛出走，迷茫之中怀疑世界；《乘风破浪》中人物重回亭林镇，体会羁绊与和解，想要冲破风浪；《飞驰人生》在巴音布鲁克拥有了结局，人到中年，和自己喜欢的一切在一起。

沈腾 饰 张弛





请问张驰：如何度过中年危机？赛车！赛车！还是赛车！







韩式“喜”剧：老司机的开车艺术与“翻车现场”









电影的故事很简单：张驰（沈腾饰）曾是国内顶级赛车比赛的五连冠，却因飙车被禁赛，只能靠卖炒饭为生。时隔五年，车坛已经有了年轻一代的天才车手林臻东（黄景瑜饰），张驰决定重返赛场，跟林臻东对决。可他的复出之旅面临重重关卡，没钱没车没队友，驾照都得重新考……

因为过气，所以张驰为重返赛场做出的种种努力都显得不合时宜，为了求赞助，他又将五年的不受待见重新体会了一遍。这种“错位”是前面部分笑点密集的原因，也是一个欲扬先抑的过程。







巴音布鲁克拉力赛，全片高燃场景，紧张的叙事节奏，磅礴升腾的配乐，昔日王者与新王的对决，胜利与生死，千钧一发，速度与激情，看了就知道。



《飞驰人生》最后20分钟的赛车镜头，下了很大的功夫，有大量的实拍和航拍镜头，新疆巴音布鲁克的奇诡风光在这里一览无余：大漠悬崖，惊险刺激。天空风起云涌，地面飞沙走石，1462个弯道，开阔壮美的自然风光和这场赛事完美融合。









这段不仅仅视觉让人震撼，声音也令人热血沸腾：赛车引擎的咆哮，撞击与摩擦，漂移与冲刺，直升机的盘旋与人群的沸腾，层层渲染气势如虹的配乐，都升华了梦想的主题，最后沈腾的末路飞驰，将赛车的热血气氛冲到了顶点。

本土电影中对赛车的呈现少有的全面和专业，记星改车那段，海量专业术语出场，包括拉力赛时对车内外细节操作的呈现，让人莫名泪目。

最后张驰有大段台词，关于“开车的艺术”。

我想，这正是韩寒的世界观与方法论，当一个人对自己没有信心的时候，他才是真正过时了。“我所理解的生活，就是和喜欢的一切在一起。”





任何时间，任何地点，任何人，都可以奉献，将自己奉献给热爱的一切，你就永不过时。



如张驰对宇强所说：“你呢，是这辈子没故事，想要拥有故事。我呢，是故事太多，想给故事一个结局。”





韩式喜剧“开车的艺术”，就是总有猝不及防的急刹车，电影中充满了生动有趣的细节，在人物尽情幻想、或者无比沉醉抒情的热泪时刻，来上一个“嚓呲”，该调头了。



张驰：“你们肯定不会想到，当一个车手和一个交通工具合二为一的时候，多么地可怕。”





在驾校练车，教练呛人，张驰：“五年了，终于有人告诉我可以开快车了！”



张驰想要重返赛场，首先是找队友，他给宇强打电话，宇强：“我等你这个电话等了五年，啥也别说了，明天来游乐园找我，我是那只绿色恐龙。”









到了游乐园，张驰远远望见一只绿色恐龙，饱含深情，冲上来抱住后一顿抒发，一个调头，镜头切到他身后的“绿色”宇强，恐龙的大眼睛无辜委屈，观众哄堂大笑。

张驰的儿子张飞，见了走路带风的林臻东后，便马上“星星眼”，将林臻东的降临奉为神迹，幻想起了张驰和林臻东的“灌篮高手式对决”，对决的关键时刻，又是一个“嚓呲”，张驰把儿子叫醒了。

深情与误会，崇拜与“背叛”，笑与泪，顷刻扭转。





张驰和林臻东之间，没有反派





如今的车神林臻东问张驰：“五年意味着什么？”

张驰：“意味着属于我的时代过去了。”车神落寞。





《飞驰人生》借着中年男人的热血梦想探讨了一个关于“时代”的问题。新人永远有，哪怕张驰是国内顶级赛车比赛的五连冠，他也有必须退出历史舞台的一天，就像主题曲《一半人生》里唱的歌词：“早告别青春，活成了别人。经历的时代，已如此陌生。”时间让我们做梦，又把我们一笔勾销，聚光灯下的人换了一批又一批。



而《飞驰人生》将新旧更替刻画地充满了理想主义光芒，根本没有明争暗斗，也没有来自反派的碾压，张驰和林臻东光明正大地battle，两人一开始就有一种对手情谊，虽未在赛场上谋面，却惺惺相惜。

是的，《飞驰人生》中没有反派。

黄景瑜 饰 林臻东







张驰的对手——林臻东，出身好，从小接受赛车熏陶，可以买最好的车，请最好的教练，使用先进的技术配备，他为赛车投入更多的金钱和精力，毫无疑问，这是一种奉献。他曾说：“如果你想要公平，就来参加体育比赛。如果你想要绝对的公平，就不要来参加体育比赛。”



张驰，刚有复出的心就被队友吐槽，那套技术已经过时了，但他的经验和手感是新人替代不了的，这是来自前辈的馈赠。

不管是新人林臻东，还是前辈张驰，都是为热爱的赛车事业奉献自己的人，因为他们的热爱与奉献，才让这项事业能够接力下去。







电影里有一个场景让我印象深刻，因为特别好笑，又特别无奈，同时还很感动。







林臻东为张驰送帮助，张驰开了一瓶珍贵的红酒，用大碗招待他。张驰刚说完自己从不研究对手，转头就被儿子的证据打脸，这种反转与巧合，让全场爆笑。

临走之际林臻东说，张驰的酒是假酒，因为那年不适合生产酒，“希望今年对我们来说，是个好年份。”





张驰和林臻东，他们都是和“时代”赛跑的人，因为一个英雄的出现，必然需要生逢其时。林臻东知道，只有时代是最大的反派。这么和谐的对手也是非常少见了，属于《飞驰人生》的温情。







主题明确，演员魔性，老少皆宜，可以飞驰一场





这是一部主题明确、老少皆宜的电影。情感鲜明，就是“笑”与“燃”，笑中有心酸，燃中有热泪，单凭这两点就足以让走进影院的观众开心且过瘾。

观影主力年轻人就不用说了，为什么说老少皆宜呢？





对于小朋友来讲，《飞驰人生》是一个童话故事，从小朋友的视角出发，张飞的爸爸是赛车英雄，张口就来：“儿子，灭他去。”而且电影中做了很多动画场景，对小朋友简直不要太友好。对于父辈来讲，《飞驰人生》讲了一个如何面对时代变迁和中年危机的故事。



电影使用了恰当的演员，演员贡献了恰到好处的表演，《飞驰人生》里有两组赛车手与领航员组成的“CP”，一组是沈腾和他的好兄弟尹正，另一组是黄景瑜和他的好兄弟尹昉。

尹正 饰 尹昉





沈腾和尹正这两位演员非常魔性，自带喜感，属于很多观众看见就想笑的类型，沈腾的喜剧功夫炉火纯青自不必说，尹正的那段钢管舞，真的笑到飞起。

而黄景瑜和尹昉带给观众的印象是“硬核高冷”，可以一本正经地冷幽默，组合到一起，笑与燃齐飞。比如洪阔（尹昉饰）跟林臻东说，这位昔日车神复出的障碍竟然是考驾照科目二没过，结果林臻东来了一句：“科目二是挺难的，我也没过。”

《飞驰人生》中的笑点，有的来自“呼应”导致的反差，有的来自韩寒对文字幽默感的把握，有的来自演员表演的喜感，总体上都是将一本正经的严肃行为解构掉，笑点克制，点到为止。





从《后会无期》到《乘风破浪》再到《飞驰人生》，能看到韩寒的喜剧电影在不断进步，电影里很多的人物设置也在发生变化，喜剧感不断变强，《后会无期》中那句歌词，在《飞驰人生》中变成了教练嘲笑张驰的台词：“你曾经跨过山和大海，也穿过人山人海啊你。”



与此同时，也有很多不变的东西，比如对老歌的使用，三部喜剧电影，一部一首老歌：《女儿情》《在雨中》《奉献》。再比如对三个人在车上的镜头构图偏爱，从陈柏霖、冯绍峰和钟汉良，到邓超、彭于晏、董子健，再到沈腾、尹正、田雨在车里；再比如台球厅与灯泡的意象使用，可以说，“呼应上了”，可以飞驰一场。

最后，我们也要呼应上：赛车一招制敌的绝招是什么？奉献！奉献！还是奉献！





【文/王毛毛】