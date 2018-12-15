12月9日，大获好评的综艺《国家宝藏》第二季正式回归。第二季第一集上线之后，豆瓣上《国家宝藏》第二季的开篇评分就达到了9.4的高分，甚至比第一季的9.0分还要高。











《国家宝藏》在去年第一季完结时就已经广受好评，甚至形成了一种新的综艺现象，引领更多年轻人了解历史、了解文物背后的故事，也为国内这种人文历史类综艺的新形式开了一个不错的先河。为什么一向严肃、严谨的央视会做出这样亲民、年轻态的“爆款”呢？





人气明星 舞台剧演绎，让国宝“活”过来





《国家宝藏》是由中央广播电视总台、央视纪录国际传媒有限公司制作的文博探索节目，节目融合应用纪录片和综艺两种创作手法，以文化的内核、综艺的外壳、纪录的气质，创造一种全新的表达。





《国家宝藏》第二季也延续了第一季的内容和形式，每集以一个博物馆为主题，分别介绍三件文物，每件文物配合一位气质相符的嘉宾，去讲述文物前世今生的传奇故事。不仅开阔了观众的脑洞，也给了观众对于文物更多的想象空间。









从《国家宝藏》第一季开始，《国家宝藏》便开启了综艺节目中“舞台剧”的先河，不仅请来众多明星助阵，也有着面向大众去传播和弘扬中国传统文化的寓意。这一季的第一集更是请来“天王天后”黎明和王菲前来助阵，以及人气与实力并存的演员翟天临一同担当国宝的守护人。





在节目的行进中，不仅有“001号讲解员”张国立老师娓娓道来般的主持，也有几大博物馆馆长坐镇，为我们揭开文物的历史面纱，让整个节目的严谨性、真实性和可信度都更高，观众对于文物中隐藏的知识点也理解得更深更强。









明星的演绎、教授们的解读，无疑加深了观众的印象，但同时也少不了华丽的舞美和精美流畅的文案之间的配合。





第一期节目中，故宫所藏的李白草书《上阳台帖》是诗仙李白的唯一真迹。翟天临在前世故事中流畅、深刻地再现了诗仙李白的前世风貌和远大抱负，正对照了舞美中展翅而飞、大气磅礴的金翅大鹏；翟天临和濮存昕吟唱的一首赞颂李白的诗句也引起了网友的广泛讨论，纷纷称这段内容为“神级文案”。









《国家宝藏》的导演于蕾曾说：“很多人说博物馆、文物没有办法变成一个好看的节目，如果有价值的东西变成一个传播的节目样态时大家都觉得无趣，那一定是传播的问题。”她表示，一开始用综艺、表演的方式呈现历史时，大多数人抱着怀疑的态度。但事实证明，传统与年轻从来不是对立面。





这档“清流”综艺成功地将精美的国宝与厚重的历史推向年轻观众，可见，好的内容、用心的制作，成为了《国家宝藏》第二季继续“红出圈”的原因。





对准年轻用户，网生综艺的新风向





“等了一年，终于来了。”在哔哩哔哩（“B站”）——这个九成以上用户为年轻人的网络平台上，这句话刷屏了。





上线短短五天，《国家宝藏》第二季的播放量已达到512万，弹幕数量超过10万，无论是评论、收藏、转发的数据都十分可观，用户更是在平台端给出了9.9分的评价。有网友表示：“这一季制作同样精良，又能看到各大博物馆中国宝们的风采了，不枉等一年。”









在之前，文博类、历史类内容一向都会被观众定义为“很枯燥”、“给中老年人看的”，但放到现在，文化传统和人文主题的内容，却是最受年轻人欢迎的“当红炸子鸡”。





无论是《国家宝藏》还是诸如《历史那些事》《人生一串》等最近在B站走红的一系列纪录片，都证明了如今这种文博历史类、人文自然类综艺及纪录片在年轻群体中的影响力。









据B站公布的2018年第一季度未经审计的财务报告显示，B站一季度月度活跃用户数量达7750万，同比增长35%；用户的日均使用时长达76分钟，日均观看2.67亿次，同比增长137%。一季度用户平均每月产生互动2.9亿次，同比增长83%。





B站虽然以二次元“起家”，但随着平台整体布局的日益成熟， B站已经成了当下年轻人最主要的文化交流阵地。很多业内人士也意识到这一点，纷纷把目光投向B站，做起了年轻人的“生意”。





一位纪录片的导演表示：“我之前认为现在的年轻人不懂文化，对当下的年轻人有点偏见，但在B站看到他们对我作品的关注和喜爱之后，我改变了看法。”









很多业内人士表示，B站的评论和弹幕都非常专业有趣，不少知识点都是在评论区被科普才知道的。如今的年轻人普遍经受过高等教育，对于影视作品的要求和审美能力也非常高，不好的内容根本“糊弄”不了现在的年轻人。





在B站的专访中，《国家宝藏》的导演于蕾也坦言，节目组会很努力地寻找年轻人感兴趣的“梗”，当弹幕“养肥”后，她也会“扒”上面看网友的评价。现在的年轻人是非常开放的，他们的知识储备、他们的眼光、他们对新的事物、他们对艺术创新接受的程度，很有可能远超想象。





《国家宝藏》导演于蕾





“年轻人”已经成为了当下影视市场的主流用户，“得年轻人者得天下”，抓住年轻人的口味、捕捉到年轻人的喜好和潮流风向，对于今后“网生综艺”的生存来说是至关重要的。





不久前，借着第二季第一集节目的播出，游戏《王者荣耀》与《国家宝藏》合作，借着《王者荣耀》中“李白”的游戏角色还原了李白唯一存世的真迹《上阳台帖》。





除了游戏之外，《国家宝藏》还与美国新生代艺术家Daniel Arsham合作，将第二季即将呈现的国宝长信宫灯的图案印在T恤上，并且成为了限量款。据悉，一件联名T恤的售价高达2100元左右。









伴随着《国家宝藏》的开播和大火，故宫渐渐从一个传统的文化标志成为了一个“超级IP”，无论是综艺节目、纪录片还是文创产品，不过是故宫成为“网红带货”的一环。故宫的开放和创新意识或许可以成为更多影视文化因素的一个标杆， 如何开创文创市场，打通更多相关产业链，或许也是故宫相关的影视文化作品给更多人带去的遐想和思考。





【文/谷歌】