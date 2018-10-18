15日晚，《如懿传》腾讯视频会员更新完结。



追了将近两个月，一朝结束，不免有些怅然若失的感觉。更别提，《如懿传》这个悲剧式结局了。



如懿（周迅饰）和乾隆（霍建华饰）安详离世，却死不同穴，终耗尽了青樱、红荔的情分。









追剧的过程中，对如懿，爱之、怜之、惜之，更怒其不争。不过，细细品味，便能理解如懿为何凡事都风轻云淡，用旁观者的态度面对陷害。



归根结底，都是可怜人而已。







如懿为什么不斗？



如懿是个怎样的人？



不愿争斗，不喜权位，不重位分，只要情分，也是少见的被逼至绝境也只选择反击，而不主动去攻击他人的后宫女人。



女主角的性格，决定了《如懿传》整部剧都弥漫着不紧不慢、收放自如的感觉，就连惩治人神共愤的阿箬时，如懿也仅是用手扣住她的下巴，问她得到自己想要的东西了吗？虽然没有歇斯底里、终于报仇的表达，但是，如懿甩开阿箬的下巴，居高临下凉凉地看着她时，便给人一种境况反转、甚至酣畅淋漓的感觉。



而在大快人心的卫嬿婉落网戏，作为“导演”的如懿，居然都没出现。在卫嬿婉被拖着在那些无辜枉死之人的经幡面前磕头谢罪时，镜头给到如懿，她正在为他们烧香，那种哀痛，眼中满含泪水，容珮告诉她恶人自食其果了，她却只可惜道“可是去了的那些人，到底还是回不来了”。









为什么如懿可以这样超然于后宫争斗呢？其实从太后甄嬛对她的总结陈词里可以窥见，“恩宠也好，权势也好，后位也好，她都没放在眼里，唯将情分尽到底，求一个善恶有报，生死无冤。”



顾名思义，第一个原因便是对皇帝的情分，她一直坚信那个对自己说“你放心”的少年郎还活着。只要他相信她，那旁人对她所有的构陷、抹黑都不能伤害她。



但是，皇帝在孝贤皇后生前怀疑她死后拼命纪念，让如懿知道“皇上只爱自己”；意欢一心爱慕皇上，却不知一直被喂避子汤，更让如懿心惊于皇帝的冷酷；寒香见容貌出众，皇帝一见她就挪不开眼，让如懿知道他的滥情；嘉妃栽赃如懿与安吉大师有私情，皇帝面上信心里怀疑，让如懿感受到了他的自私、多疑和狂傲，更关键的是，安吉大师于如懿来说，有看破世事导致最终结局的理论引导作用；卫嬿婉多次栽赃耍手段，害死了太多人，却是皇帝一手扶持起来的；直至两人发生争吵，断发绝望，此后病重不医、烧毁画像，彻底抹去自己存在过的痕迹。









这是乾隆帝心思成熟，羽翼渐丰，不受制于太后，成为一个真正的皇帝的过程，也是如懿从情意满满到看透后绝灭的过程。“墙头马上遥相顾，一见知君即断肠”，终是兰因絮果。



第二个原因，是如懿的身上有着一种悲天悯人的天性。在深知自己命不久矣时，她回忆曾经的后宫女人，“姑母、阿箬、琅嬅、晞月、绿筠、玉妍、意欢，甚至是卫嬿婉”，饱经沧桑的声音里，满满的追忆感，却无半丝憎恨，那是创作者通过如懿的眼睛，在看这些生活在封建极权制度下，被当作牺牲品的女人们。









都是可怜人，何必彼此为难？她对容珮说的那句“后宫中的女人，哪一个不苦”，已然看透了皇宫的残酷和皇权对人性的扭曲。



而太后问皇帝，“我在这宫里，苦熬了一辈子，与如懿这般保有一丝本心，到底哪个是真自在了呢？”上届宫斗冠军在如懿这里，也茫然了。









有人吐槽如懿“白莲花”，原因是坏事海兰替她做，被陷害时以海兰、惢心、凌云彻、李玉为主的“天使小分队”不顾性命搭救，她自己反而淡然如菊、伤春悲秋，但我反倒认为，正是因为如懿的人格魅力和对他们的帮助，才成就了彼此的这种关系，不存在矫情、故意拿乔，而真的是人物性格所致。



我就是爱如懿的小任性，对爱的执着，对同类的悲悯，对众生平等的执念。







一众高光的配角



《如懿传》虽是大女主剧，但剧中几乎没有给女主角多少光环，除了如懿不自带金手指一路开挂，甚至在观众看来还有点“憋屈”外，也表现在其他角色的一路高光。



这部剧中的角色，几乎都困在宫中，一生不得解脱。这些人，只能像困兽一样，撕咬彼此，以求活下来。最终，却只是让围场外的人看了个热闹。



个人认为塑造最好的是乾隆皇帝。不可否认，用现代眼光看，乾隆无疑是个彻头彻尾的渣男，也因此被冠以“渣渣龙”的外号。但是，在紫禁城这个兽笼中，乾隆无疑是最会玩的。









作为皇帝，从刚登基时事事仰仗养母甄嬛，到利用后妃们平衡前朝，再到发怒敲打皇子们的狼子野心以震慑后宫，再到心思成熟后，利用前朝大臣的错削弱太后的势力，到后期久居高位养成多疑、狂傲、自私的性子，乾隆的成长轨迹和人物塑造是非常完整的。这才是站在紫禁城最高处的人，应该有的样子。



但作为一个丈夫，他无疑是很失败的：真心待他的，他伤之、辱之、远离她们；他宠爱的，要么各有目的，要么心思不在他身上；最终他想爱的，这辈子、下辈子都不想与他再有瓜葛，读懂了她的心思后，他还是放她自在了，在最后理解了这个与他情分最深的女人。









这样的角色是真实可感的，虽然在当下一片甜宠的市场中可能不太吃香，但他还是熠熠发光。



皇帝之后，便是各个后妃了。



首先要提的当然是海兰（张钧甯饰）小天使了，一声“姐姐”，叫成了一辈子的执念。她是全剧看得最通透的后宫女子，也是最懂如懿的人，因此，她甘愿为了姐姐，变得强大、善用心计。她也是最让观众心疼的角色之一，一生为姐姐而活，最终却落得个孤独终老的结局，最爱的姐姐也未给她留下只言片语。









而第一个让我有强烈感觉的情节是高晞月之死。



高贵妃被大家爱称为高可爱，一方面，她虽然坏，但大多是被人挑唆，并未有很深的心机，做完坏事还心虚，蠢萌蠢萌的；另一方面，她很可怜——喜欢的皇上利用她，效忠的皇后防备她，看不起的嘉妃拿她当枪使，在忌惮的如懿那还常常得不偿失。







最后，一生怕冷的她倒在了雪地里，再也没能起来继续嚣张跋扈。怎能不叫人唏嘘呢。









再就是孝贤皇后富察琅嬅（董洁饰）。她一生都困在所谓的中宫之姿中：对皇帝的女人们要一视同仁，在皇帝和太后间要找好平衡，在前朝事和后宫事中要理清分寸，在家族和自己孩子间要做“正确”的选择，要延续家族的荣光。唯没有自己。



让我感触最深的，是她为了自己的女儿不远嫁，拖着病躯与太后周旋，这大概是她这辈子做的最出格的事，只可惜临了也没等到皇帝再叫她一声“琅嬅”。









嘉妃金玉妍（辛芷蕾饰）是前期的boss，小嘴一吧啦，能把整个后宫挑拨得鸡飞狗跳。论手段，孝贤皇后、高贵妃、阿箬、纯妃哪个都玩不过她，却没想到最终被她一直欺负的卫嬿婉扳倒。



她也是个执念很深的女人，深陷于世子的温柔一笑中，一生都没看到被利用的真相，可叹。









卫嬿婉则是后期的大boss，如懿没拿出写有她害死的人名字的经幡之前，很多人还没意识到，这个女人为了上位居然害死了那么多人，让人脊背发凉，汗毛迭起。



她仿若《如懿传》中唯一一个纯粹的坏女人，为了往上爬不择手段，神挡杀神,佛挡杀佛，也是导致如懿最终绝望的幕后推手。但是，她临死时手上依然戴着凌云彻送的戒指。









其他的后妃，诸如白蕊姬、纯妃、寒香见、意欢等等，都各有特点，各有自己的命运。意欢最让我惋惜，一眼爱上一个人，心心念念都是他，以为与他心意相通，殊不知爱人对她从头到尾只有防备和伤害。









而太监们和宫女们，也有着各自非常重要的使命：从王钦到李玉、进忠、进保，这是后宫掌权女人更迭的象征；而宫女阿箬、惢心、素练、莲心、艾儿、贞淑、毓瑚、福珈、春婵，则暗示着她们主儿的命运，也各自有她们自己的命运。



惢心堪称后宫最幸福的女人，嫁给了自己最爱的人，也得到了爱人全部的爱，儿女双全，日子虽清苦，但还是幸福安稳地活到了老。









这些光芒四射的配角们，连同如懿，让《如懿传》散发出不同于其他宫廷剧的魅力，让它的记录意义多过升级打怪的爽感。







诗意又写实的古装正剧



在《如懿传纪事》中，导演汪俊曾表示《如懿传》是“戏说正拍”，想拍成一部有诗意又比较写实的古装正剧。从播出效果来看，这个目标已经达成了。究其原因，离不开以下几点。



以道具为例，无论是真实的珠宝珠翠，还是刺绣锦缎的华服，都为整部剧的视觉效果增添了美感。而剧中的食物，也几乎都是用真材实料打造的——藕粉桂糖糕，如同白玉般温润，加以樱桃黄桃进行点缀，看起来就清甜不腻口，也难怪这部剧被叫做“舌尖上的《如懿传》”。









而播出后曝出的美术特辑中，从最初的概念设计图到SU模型，再到后期的施工图、再到置景，最终把场景搭建出来，细节处见真章。呈现出来的效果常常让人有种穿越之感，厚重而典雅，并且高度还原历史记载。









从最初的雍正帝驾崩，到乾隆帝登基，再到下江南、封后大典、拜谒祖陵等等，威严感油然而生，于辉煌处见诗意。而如懿在夕阳下落泪的一幕，行将就木时坐在椅子上静静回忆等细节处，也可见诗意。



写实则表现在生活细节的填充上。《如懿传纪事》中，周迅讲了一个例子，如懿封后时，和皇上第二次举办婚礼，典礼过后，两人坐在床上给对方揉腰。



这样的细节，在《如懿传》中到处都是：海兰常常和如懿喝茶吃点心，边刺绣边聊天，充斥着一股浓浓的生活味。









如懿和皇上吵架，还记得不能在孩子面前，让人立马能联想到现代夫妻吵架时的情形，更添一种真实感。



这种诗意而真实的表达，让《如懿传》既不失清宫的韵味，又不至于沦为架空的飘渺故事，而是成为一部古装质感与生活味道并存的剧。









这个夏天，《如懿传》划出了独有的灿烂轨迹：从开播因大众期待值太高而被吐槽，再到用演技与认真的态度做出漂亮的反击，评分慢慢回升；开播时因播出时间的问题，一度被质疑热度欠缺，但随着剧情推进，各个角色都成了热搜常客。可谓实现了口碑和热度双重逆袭。将近两个月的播出期，让《如懿传》交出了一张让人惊喜的答卷。



这部剧注定是宫廷剧史上一个不同寻常的存在。《甄嬛传》引领了内地宫廷剧的宫斗热潮，如今，宫斗一方面有所限制，一方面让观众有了审美疲劳，《如懿传》很可能会将宫廷剧引上一条挖掘皇宫中各色人物的人性的道路。

【文/jin】

