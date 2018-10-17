2017年，爱奇艺世界·大会正式发布针对超级网剧的招标计划——“海豚计划”，以招标 保底 发行分成的方式，向社会各界广泛征集优质网剧内容，并与合作伙伴共担风险、共享收益。





今年的10月15日，由爱奇艺出品的动作悬疑剧《悍城》，在京举办发布会。这意味着，“海豚计划”首部作品即将亮相。





爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹，爱奇艺会员业务事业部、副总经理葛旭锋，《悍城》总制片人李静，联合出品人栗坤、李遂芳，导演刘殊巧，编剧杨宏伟、刘成龙，主演李光洁、袁文康、姜珮瑶、克拉拉、孙岩、高至霆、梁译木、高冬平等嘉宾到场。









《悍城》将于明日起在爱奇艺上线，每周四至周六20:00各免费更新两集，VIP会员抢先看6集。该剧也将成为首部入驻爱奇艺奇悬疑剧场的作品。





《悍城》全剧启用A类电影制作班底保驾护航，包括《太平轮》、《黄金时代》的执行导演李明臣，《痞子英雄》摄影指导魏圣儒，《绑架者》美术指导郭怡君，《英雄本色2018》、《解救吾先生》造型指导王毅等，通过126场动作戏、163个独立场景、1903小时工作时长等匠心磨砺，志在还原惊险刺激的氛围，提升用户的视听体验。而马来西亚的全景拍摄，也将为该剧注入契合网剧的悬疑气质。









这样一部悬疑动作片，却是出自女导演刘殊巧之手。发布会上，导演刘殊巧表示自己的大脑有两个频道，一个是直男思维频道；一个是女性频道。



两种思维频道的兼备，让她既能很好地表现充满男性荷尔蒙的动作场面，“帮派的斗争，以及男人之间的气质，一定是那种话不多说就是干的又硬又狠的气质”，也能更加细腻地表现情感。





《悍城》



发布会上，七位主演包括李光洁、袁文康、姜珮瑶、克拉拉等，在台上拉开了一场“开播总决选”，争夺悍城007天团的“C位出道”名额。于是，每个人都使出花样招式，台下观众因此见识了李光洁的“撩人绝技”，克拉拉的T台走秀，姜佩瑶的土味情话，袁文康的厚实胸肌。







最终“胜出者”李光洁开玩笑地表示：“这部戏贡献了我从艺70多年的最妖娆的一幕，等《悍城》上映时，请大家一定要去看。”









《悍城》的精品化创作也彰显了爱奇艺对高品质内容的制作诚意和水准，更表现其在行业类型化题材上的不断布局与创新。同时，《悍城》也是爱奇艺海豚计划首部落地作品，爱奇艺将通过“海豚计划”持续建立平台与合作方的共赢关系。







戴莹表示：“爱奇艺通过与优秀的年轻主创团队合作，实现了《悍城》的电影品质和全新表达，期待未来与更多专业而有态度的团队，一起在好的激励制度之下实现共赢。”





爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹





纵观爱奇艺在类型化网剧市场的布局，其在悬疑类题材领域的深耕及成绩有目共睹。早在2016年推出的《余罪》掀起了悬疑剧热潮，此后《河神》《无证之罪》等作品也皆以高口碑成为网剧标杆。





此番《悍城》由《河神》编剧杨宏伟、刘成龙操刀，以警察跨国追踪国际贩毒组织作为故事主线，剧中主角在生命的极端挑战下，依然坚守正义，以此来塑造有血有肉的英雄形象。





【文/阿志】

