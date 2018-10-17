千万别被这个标题唬住，我并没有得到任何有关《爹道》的信息，《爹道》这个名字，也是子虚乌有的。之所以取这个标题，写这篇文章，源自昨天晚上收到的一条微信。









微信是我表妹所发，她是《娘道》的忠实粉丝，忠实到非但电视剧一集不落，就连《娘道》相关演员所参加的综艺节目《大戏看北京》《跨界喜剧人》也必看。当然，在我全部的亲戚朋友群中，这样的忠粉除了她，还包括我的妈妈、小姨、舅妈，甚至我的表弟。可以说，生活在我老家的所有亲戚朋友，基本都在看这部剧。





它的火，并非只是停留在新闻稿中。









这些天，我一直在思考，为什么这部剧的影响力这么大？在今年电视剧整体收视环境并不乐观的情况下，《娘道》能够杀出重围，从10月5日起CSM52城收视率开始破2，15日收官更是达到了2.58，占市场份额9.38。#陪爸妈看娘道#也成为微博的热门话题，难道仅仅是因为郭靖宇导演揭露操纵收视率造假事件的一声吼吗？









在该剧收官之际，我们来认真分析一下。





《娘道》由郭靖宇担当总导演兼编剧，巨兴茂任导演，岳丽娜、于毅领衔主演，以民国初年的山西为背景，围绕孝兴大户人家隆家，讲述了瑛娘（岳丽娜）和她五个孩子的故事。









《娘道》很直观地抓住了观众的“故事体验”和情感共鸣





《娘道》的特点其实很难用当下的标准去衡量，用观众的真实体验来阐述也许会更清楚。





国庆期间，我曾问过表妹，为什么喜欢看《娘道》？她的回答是：“就是好看啊！”再追问下去，她皱眉思索：“太有意思了，跟小时候听的评书一样。”





这句话让我如梦初醒。





对普通观众而言，他们对待一部影视作品，没有所谓的专业考量标准，就是很直观地看你够不够吸引，就像我们小时候被小说、评书吸引一样。









记得我小时候看的第一部小说是《三上肉丘坟》，当时识字还不多，整本书基本是外公读给我听的，我听得废寝忘食，缠着外公读了一遍又一遍，尤其是呼延庆打擂，大闹东京城的情节，我到现在都记忆犹新。这些小说之所以吸引人，最大原因就是它的情节跌宕起伏、惊心动魄，富有传奇性，爱听评书的人应该对此都深有体会。





很显然，《娘道》无论从情节设置上、人物命运上，还是元素的丰富性上，都具备了这种吸引力。





剧集一开篇就是祭黄河的场景，戏剧性十足，再到进入剧情中期、后期，这部剧不仅情节紧凑，而且高潮迭起，尤其在主人公瑛娘（岳丽娜）的身上，每一步都是矛盾的集中爆发点：做“河姑”未死被认定“妖女”，引发家族矛盾，导致丈夫与婆婆分家；遭遇京城富少觊觎，引发夫妻矛盾，丈夫被富少设计害死；丈夫之死惨遭误会，引发叔嫂矛盾，被小叔子设计几近至死……









看得出，这部剧汇集了传奇剧中的典型元素：情感纠葛、家族恩怨、抗日救国等，这些元素深受传统电视剧观众的喜爱，请注意，是传统电视剧观众，并非只针对中老年观众，在很多地方，很多人观剧的主要模式还是电视。





比如我的表妹和表弟，前者是1989年出生，后者是1996年出生，他们都在企、事业单位工作，生活和交际圈也相对稳定，下班后有大把休闲时光，唱歌、看电影、看电视，构成了他们主要的娱乐项目，尤其在非周末时间，他们主要的娱乐方式就是看电视剧。他们喜欢看传奇故事，喜欢看与平淡生活不同的经历，这是他们在故事中寻找另一种生活体验的方式。父母辈的观众群更是不必说，当年《闯关东》《大宅门》《铁梨花》等作品的热播足以证明。









除了满足观众的“故事体验”外，《娘道》不同于其他传奇作品的是，它的主角是一位母亲，她没有一路开挂，而是以一个普通人的方式去经历磨难，以多灾多难的一生串起所有故事和传奇元素，视角的变换，让整部剧比乱世英雄的故事显得更传奇，而她身为母亲的特性也与观众在一定程度上形成了情感共鸣。





比如为了救女儿，瑛娘不惜纵火入狱，重获自由后，又不畏艰险千里寻女。这不免让人想起正在热映的电影《找到你》的开场，身为母亲的李捷，披头散发地在垃圾堆里寻找被抱走的女儿。尽管时代不同，角色不同，受教育程度不同，但母亲对子女的骨肉之情，在任何时候都一样。









这个核心主题，是《娘道》能够引发观众共鸣的重要因素，瑛娘的悲惨人生让观众一同经历心灵煎熬。







是三观不正还是真实写照？



分析过优势后，我们再来谈谈这部剧的争议。





《娘道》播出后出现了一个有趣的现象：剧的热度和争议分庭抗争。为什么这部剧，既能让很多人喜欢，却又被很多人拼命打低分？这种错位的舆情值得关注。





综合相关评论，该剧最大的争议集中在三观正不正的讨论上，其讨论重点在女主瑛娘的身上。









瑛娘的人设是一个封建旧时代的女性，身世悲惨、善良温顺、隐忍包容。小时候当“河姑”差点祭了河，生了女儿又差点被扔进黄河，丈夫死后孩子也丢了……







最重要的是，这些悲惨经历并非天灾，而是周围人有心无意的迫害，而这样的情况下，瑛娘却始终以德报怨。比如大嫂和婆婆逼死保护她的萧姑，当警察来查此案时，她却包庇了她们。









有网友甚至说，“瑛娘就像个受虐狂+自虐狂”。





不可否认，瑛娘的形象确实和曾经的苦情戏套路类似，如《哑巴新娘》《娘妻》等。她逆来顺受、勤劳善良的特质，与《渴望》中的刘慧芳也有几分相似。





套路是它的缺点，但这样套路的女主，无疑是符合中国传统观念中的女性形象。





此外，还有关于“重男轻女”和“传宗接代”的情节，比如瑛娘的三个女儿，分别取名叫盼娣、招娣、念娣，寓意希望尽快生出男孩。剧中很多矛盾都是由生男生女的问题引起的，比如隆夫人最初不希望瑛娘进家门，当听说她怀孕有可能是男孩时，却急不可待地迎她入门。还有瑛娘生第三个孩子时难产，但她却不顾自己性命坚持保孩子，并对婆婆说：“我这条贱命算什么，只要能给二少爷生儿子。”









这些情节的设定遭到很多年轻观众的抨击。他们认为，这是在物化女性，宣扬封建糟粕。





对这些争议，郭靖宇导演曾予以回应，他表示，这个作品就是批评封建糟粕的，只不过是还原那个历史阶段实际存在过的弊病，在此基础上写故事而已。





中国古代是一个父权社会，男性在社会中处于支配地位，女性基本没有社会地位，而且还被要求遵从“三从四德”，严格自我约束，来获得男性的认可、宠幸以及其他的生存资源。





这些历史背景人人都清楚，导演的意图其实观众也都很明白，但之所以还争议如此热烈，其症结在戏外。









如今，虽然重男轻女、夫为妻纲的封建思想都是很遥远的事情，但在现实生活中，它的阴影却并没有完全散去。“男女平等”的观念说了很多年，但很多时候却还是难以真正实现。





比如在职场中，很多职业的招聘标准对女性总会表现得不太友好，有过人力资源从业经历的人，在筛选简历时，也都会特别注意一个问题：女性的年龄。因为一旦到了适婚适育年龄的女性，接下来就要面临婚假、产假、育儿等一系列问题。如果有条件相似的一男一女两名面试者，男性肯定会优先被录。而在对具体事件的评判上，人们对待女性也往往要比男性更苛刻，比如家庭中有孩子后，主要承担育儿、照顾家庭任务的大多还是女性。





正因如此，很多年轻人被剧中的一些情节激怒。他们一面极其反感剧中人物对封建思想的逆来顺受，一面有种被揭开或戳中心事时的愤怒。我有过这种感受，小时候我被外婆带大，她是深受封建余害的女性，像瑛娘一样扶老携小，为了供外公读书，她甚至背着孩子蹚黄河去讨过饭。自幼，我就被她向“女德”的标准去教育，但学校的教育让我对她的观念深恶痛绝，却又摆脱不掉，因此矛盾不断。









于是，剧的价值观、剧中人的价值观和观剧人的价值观，三者已经混为一体，难以区分。我举个例子会更加清楚，我妈妈在看剧时的表现最能代表这种特征：她一面吐槽着这些思想的腐朽、过时；一面为瑛娘的悲惨伤心、难过；一面又被瑛娘的大义举动所感，回头教育我要向瑛娘学习。



《娘道》完结后，我们有了两个新发现：第一，有很多不言不语的观众，他们很少在网上发帖，不会参与骂战，但是在遇到喜欢的作品时，会默默顶起收视率；第二，作为观众，应该在观剧时建立一种切割意识，即对剧中人的思想和剧所表达的价值观，做出切割。电视剧自然是要承载引导三观的责任，但是三观绝对不是电视剧的全部，建立好切割意识，观众才不会陷入其中，迷失其中。



我们抛开其他因素，就《娘道》剧集本身而言，剧中人物的价值观，在剧中的特定时代环境内，没毛病。





【文/小熊星】

