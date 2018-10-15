由蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦主演的年代情感剧《正阳门下小女人》将于明晚登陆北京卫视与江苏卫视黄金档，爱奇艺与腾讯视频同步更新。

该剧由刘家成执导，王之理编剧，郝金明担任总制片人，讲述上世纪五十年代，失去丈夫不久的徐慧真（蒋雯丽 饰）继承一家小酒馆，在经历“公私合营”“改革开放”等重重磨难与机遇后，最终取得事业成功的故事。









在刚刚结束的2018北京电视节目秋季交易会上，《正阳门下小女人》作为庆祝改革开放40周年重点推荐剧目之一亮相，吸引众多目光，成为秋交会上一道靓丽的风景。





开播前夕，影视独舌采访了该剧的三位幕后英雄——编剧王之理、导演刘家成、总制片人郝金明，与他们就《正阳门下小女人》创作过程中，台前幕后不为人知的故事进行了交流。





王之理:小酒馆是故事的一扇窗口，徐慧真的不完美造就了人物的鲜活







《正阳门下小女人》从被丈夫抛弃的女人徐慧真继承祖产小酒馆开始说起，作为剧中重要矛盾冲突发生的地点之一，小酒馆在剧中起到勾连情节，承上启下的作用。而王之理最早酝酿时，曾打算将这个故事命名为《酒馆》，足以看出小酒馆对故事展开的重要性。





这一场所，汇集了社会底层形形色色的小人物，三教九流，贩夫走卒，汇聚一堂，一个小酒馆，宛若一个小社会。加之中国人根深蒂固的“酒桌文化”影响，这些形色各异的各类人等，酒后能聊的话题自然多了起来。通过这扇窗口，小人物在特定时代背景下所关心的话题，所要求的生活，都得到了充分展现。





这一设计十分有意思，可王之理却称不敢用《酒馆》给故事命名。





“人老舍敢写《茶馆》，文学大家珠玉在前，咱再写《酒馆》，有点自不量力了，对吧？后来加了一个‘小’字，就想叫《小酒馆》，但一想，还是觉得不合适，人还是会想到《茶馆》，咱有点违规越矩了。最后是因为有人说正好都是‘正阳门’系列，干脆就变成《正阳门下2》，叫《正阳门下小女人》。”









五年前，同样由王之理＋刘家成＋郝金明联手推出的电视剧《正阳门下》播出后，取得不俗口碑，至今保持着豆瓣评分8.3的好成绩。





作为“正阳门”系列的第二部，《正阳门下小女人》同前作相比，既在主题上有继承，又在风格与气质上有所突破。一样的是，《正阳门下小女人》同样聚焦于大时代浪潮下小人物跌宕起伏的命运，同样向改革开放献礼；不一样的是，《正阳门下》是一个北京男人的创业故事，《正阳门下小女人》则是一个北京女人的创业故事。





女性视角的聚焦，使得这部剧在情感表达上更加细腻，且这种讲述一个女人由弱变强，永不言弃的故事，更加容易引发当下女性观众的共鸣。





作为大时代背景下的小女人，徐慧真身上所展现出来的品质，是那个时代人们艰苦创业，奋勇拼搏这些品质的缩影与凝结。









当然，要让人物活起来，光喊两句“艰苦创业，奋勇拼搏”的口号是没有意义的。王之理笔下的徐慧真并不是一个完美的人，可恰恰是她的不完美，造就了这个人物的鲜活。





“徐慧珍为什么是活着的，为什么一下子抓住人的眼球？因为她有好多缺点。第一个，她不讲理，太犟，跟男人有一拼。晚上下着大雨，挺着个大肚子，马上要生了，就为了5分钱，不坐人家车，走着去医院。第二个，她记仇。记仇的方式是什么呢？她把前夫的孩子全弄到自个身边来待着，包括前夫跟她表妹生的孩子。她在城里，对方在农村，孩子给弄到身边，几乎都管她叫妈。”





剧中，她是第一个公私合营的人，第一个办识字班的人，第一个同俄罗斯进行外贸交易的人，第一个当居委会主任的人……









多个第一，铸就了小女人的大视野、大胸襟、大品质。





“慢慢的，她发现能原谅前夫了。把前夫跟表妹生的小女儿弄到身边后，孩子一直反抗她，但最后都被她的真心给俘虏了。培养这些孩子的过程中，她渐渐找到自我，这个自我就是‘原谅别人，等于原谅自己’。”





刘家成:同王之理四度合作，典型环境＋典型人物＝现实主义的创作手法





谈到与《正阳门下小女人》的缘起，刘家成笑言：其实当初我是“拒绝”的。





一系列年代剧作品的成功，使得“京味剧旗手”这一光环牢牢笼罩在刘家成头顶，而对于一位正期待挑战新题材的导演来说，下部戏本不打算再拍年代剧。





原本有一部军事题材的电视剧已经进入剧本筹备阶段，刘家成几乎就要同对方达成合作意向，可关键时刻，“王之理老师‘趁虚而入’了（笑）。”





一看王之理发过来的剧本，刘家成立马陷进去了，甚至感动到落泪。









两人已经合作过三次——《傻春》《正阳门下》《情满四合院》，三部作品豆瓣平均分8.03，口碑可见一斑。这得益于彼此在艺术合作理念方面的高度契合，同时与多年合作过程中培养下来的默契有关。





“我们沟通起来没有什么障碍，哪场戏写得特精彩，感动到我了，立马给他打一电话，说刚才那场戏把我给看哭了，很少有什么戏能这么刺激我。有时候我也会说，这两场写得不行，你怎么写的，想什么呢？反正就随便说，他跟我也是不分你我。”





剧本妥了后，接过导筒的刘家成却犯了难——取景是个不小的挑战。





《正阳门下》时，同样致敬改革开放，同样记录时代变迁，剧组可以前往北京的小胡同，小四合院取景，可如今社会发展太快，同样的地段，年头跟年尾都能翻个样，何况都过了五年，北京各处高楼林立，那些老北京人生活的典型场景越发难找。









最后，只得花大功夫另起摄影棚搭景，不仅多花钱，还导致原定开机时间往后顺延一个月。





演员主动配合档期，没有一个人说来不了，更没人提逾期加钱的事。





最终效果是喜人的，搭起来的小酒馆、四合院都极为还原那个时代，这种氛围使得演员更加相信自己是生活在那里的人，表演起来自信了很多。





“为什么那么强调环境？因为现实主义手法就是典型环境加典型人物，环境已经没了，我们就自己创造环境。这是一种创作氛围，环境真实了，演员到了里边儿，他就立刻能够进入。他们表演得投入，才能够把观众也给迅速拉进来，跟主人公一起去体验这段生活，去看这段故事。”





郝金明：蒋雯丽戏好人好，《正阳门下小女人》歌颂的是时代背景下诞生的典型人物







身为总制片人的郝金明，这次在剧里也客串了一把。《正阳门下》里，郝金明饰演的大舅非常够味儿；这回在《正阳门下小女人》里的牛爷，同样很有意思。









而主演蒋雯丽作为一个安徽人，此次出演的却是一位北京女人，北京话不免让这位大满贯视后（1次白玉兰奖＋1次金鹰奖＋2次飞天奖）发愁。在片场，她常向组里的老北京们请教发音，力求还原编剧笔下生动的徐慧真。





让郝金明印象深刻的一场戏是徐慧真生意全面失败，一无所有，跪倒在大雨中说：“我输了，输得很惨！”拍完这场戏，蒋雯丽因为淋雨发起高烧，一连输液好几天。





“我们最欣赏的就是雯丽老师深厚的表演功底，她对戏中人物的把握和对戏外故事的反思，都很准确和深刻。一个演员她要演的是戏，但是表演的深度还是要在戏外。”









除了敬业地完成表演外，在片场，蒋雯丽同样十分平易近人。





场工因为需要在片场跑来跑去，劳动量大，每到下午四点，蒋雯丽都会叮嘱助理去买汉堡，一一分给场工。这一贴心举动让全组人都十分感动。









作为庆祝改革开放40周年的献礼剧，《正阳门下小女人》的气质与剧名一样，透露着一股荡浊涤清的正气。





当被问及剧中是否有具体的情节，呼应“改革开放”这一时代主题时，郝金明表示：“徐慧真这个人物是随着时代的前进诞生的，我们之所以要歌颂她，就是因为她是在这个时代产生的典型人物，所以，我们歌颂的是这个时代和这个时代产生的人物。”





【文/闻人语】