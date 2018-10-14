前几日，翻拍自2008年同名新加坡神剧的电视剧《小娘惹》开机了。



先解释下娘惹的意思，是指居住在马来西亚、印度尼西亚和新加坡等东南亚地区的土生华人女性。从历史上追溯，起源于郑和下西洋时期，华人与当地人生下的孩子，男的叫峇峇，女的叫娘惹。



说起这部剧，可能中国内地观众尤其是年轻人不太知道，但当年的《小娘惹》是新加坡首部表现“峇峇娘惹文化”的台庆剧，耗资巨大，明星云集，不仅开创了新加坡电视史上的最高收视率，而且红遍东亚及东南亚各地。





《小娘惹》开机







新版《小娘惹》则由爱奇艺、长信影视联手，原版故事人洪荣狄执笔，中国内地“传奇剧王”郭靖宇担任监制，谢敏洋、黄光荣联合参加导演工作，“金马奖”最佳造型设计提名陈敏正担任造型设计，肖燕、寇家瑞、岳丽娜、邱凯伟、何雨虹、房程程、牛北壬、牛宝军、张黎明、李源冰、纪宁、都钊、顾靖等主演。同时，原版中主演戴向宇、向云也参与出演。



细究原版爆火的原因，几位主人公间缠绵悱恻又爱而不得的虐心恋情，对孝道、善良、宽容等品质的宣扬都是重要因素，当然，也离不开剧中对娘惹文化细细的展现和传承。







翻拍神剧，似乎一直是一件吃力不讨好的事，纵观近些年的国产剧，翻拍剧被吐槽的例子数不胜数，但是，郭靖宇却打破了这个怪象。





监制郭靖宇





2017年，由郭靖宇监制的新版《射雕英雄传》播出后，口碑、热度双丰收，为翻拍剧树立了一个好榜样。此次，他又带着《小娘惹》进入观众视野，初衷是什么呢？又会怎样翻拍这部神剧？日前，我们对话了新版《小娘惹》监制郭靖宇。为了了解新版内容上更多的信息，我们同时也与编剧洪荣狄聊了聊。





编剧洪荣狄





《小娘惹》是怎样一部剧？







《小娘惹》从女主人公月娘的母亲菊香的故事引入，讲述了两代娘惹不屈从命运，通过聪明努力及善良赢得自由、爱情、事业的故事。



据了解，当年，新加坡版的《小娘惹》每天有110多万人观看（当时新加坡总人口400多万），而《小娘惹》的女主角欧萱也被捧为继郑惠玉、范文芳之后新传媒的第三代阿姐，稳坐花旦头把交椅。





新版中，肖燕饰演菊香、月娘





“这是部主要讲述爱情的故事”，郭靖宇说道，“特别之处在于它讲述了母女两代人的爱情故事，而且讲得都非常好。”



菊香和山本洋介的爱情充斥着对自由的向往、对封建父母之命之下的悲剧婚姻的反抗，还裹挟着乱世下一对相爱的男女，从义无反顾的为爱抗争到相隔两国却依然念念不忘彼此，直至再次见面互相为爱牺牲，这两个人一生都是为爱而活。这种相爱之人不能相守的感情，曾经感动了很多人。



菊香又聋又哑，但聪明、不服命运、敢于抗争，她与山本洋介在黄家院子里的相见，仿佛穿越了时光，实际上，这幅场景也被照片永远留了下来，定格在漫长的岁月中。





老版《小娘惹》







而月娘作为菊香和山本洋介的女儿，漂亮聪慧，不惧风雨飘摇的身世，勇敢地活成乱世中一朵美丽的花，但她的爱情也同样坎坷，爱人被迫娶了不爱的人，注定无法与自己厮守，铸就一生遗憾。



可以说，母女两代的爱情，都是遗憾的美好，却也最易让观看的人抓心挠肺，恨不得找根红绳把他们牵在一起。月娘向孙女讲起年轻时的爱人，那种各自安好就是对彼此最大安慰的岁月静好，没有刻意煽情，却让人不由泪目。





老版《小娘惹》





看过以后，更加能理解郭靖宇导演口中，“一个经典的故事结构是最重要的，不是谁想写就能写出来。《小娘惹》是体现东南亚华侨生活的作品中，一个经典的家族故事，也是一个女性成长故事。”



除了爱情，剧中最出彩便是对娘惹文化的展现，娘惹菜、娘惹糕点、娘惹服装等等，娘惹的四大样——缝纫、刺绣、珠绣、做菜，事无巨细。因此，剧中展示了多种娘惹菜，切成头发丝那么细的豆腐、龙眼茶、阿喳等等，简直是吃货福利。





开机现场的娘惹糕







同时，剧中也对娘惹的习俗进行了科普。



第一集中，山本洋介到了一家娘惹器物店，店主拿着一个类似汤锅的器物，对它讲述娘惹的婚嫁习俗，“这是装汤圆的kancheng，峇峇娶老婆，迎亲队带着这kancheng，里面装满红色和白色的汤圆。红色，表示喜庆；白色，则代表纯洁。女方接过后，把部分的汤圆取出来，然后加上冰糖，表示接受这段婚姻。”



娘惹大部分原籍中国福建或广东潮汕地区，小部分为广东客家籍，因此，说话时中会有很多闽南语，比如，Kancheng在闽南语中就代表感情，夫妻吃了kuncheng装的汤圆，寓意感情永远不会散。





老版《小娘惹》





《小娘惹》中对命运这个主题也进行了细致的描写，菊香和月娘是抗争的代表，“我们的命运，就是不要像碗里的蒜头被捣来捣去的”；而菊香的母亲天兰则是屈从的代表，她一生逆来顺受，不止自己被欺负，孩子也被伤害，让人感慨。





寇家瑞饰演陈锡





为什么翻拍《小娘惹》？





当被问及为什么选择这个故事来翻拍时，郭靖宇先厘清了自己对翻拍的观念，“其实我并不是对翻拍剧热衷，我只是对好的故事热衷，我希望我能监制一些好故事的重新演绎，但前提是故事结构必须经典，比如说《射雕》，除了故事结构以外，里面的家国情怀，‘侠之大者，为国为民’我就很喜欢。”



谈起和《小娘惹》的渊源，郭靖宇至今还记忆犹新，“《小娘惹》很有群众基础，但其实我之前没看过。有一次带孩子们去新加坡玩，我们去商场经过一家花花绿绿的餐厅，帮着带孩子的阿姨非常惊喜，说，哎呀，这是娘惹餐厅。”



这是郭靖宇第一次听到“娘惹”这个词，就问阿姨，娘惹是什么，“她就告诉我说是个电视剧，剧中就做这个菜，家里也是这样装饰的。我带孩子去吃，在这个过程中，才明白《小娘惹》是个什么样的故事，也深深地被打动了。”





岳丽娜饰演桂花





之后，郭靖宇便通过新加坡的朋友，买了这部剧的版权。而除了被故事打动外，这部剧蕴含的文化意义也让他很心动。



“这部剧对海外华侨生活的关注，可以给中国观众看；另一方面，也是中国文化走出去的另一种方式”，郭靖宇表示，“新版《小娘惹》是一部国产剧，虽然选景在海外，但是在中国备案、立项，我们正在跟新加坡的新传媒、马来西亚的主流电视台紧密接触，可能会有很多地方播这部剧。而剧中展现的孝道、对爱情的坚贞不渝，其实都是中国传统文化的表达。”





邱凯伟饰演陈盛





新版会对原版有哪些继承？又有哪些升级？



新版的《小娘惹》既对原版有所继承，这表现在选用了原版的导演谢敏洋、编剧洪荣狄，以及其中的演员向云（原版中饰演天兰）、戴向宇（原版中饰演山本洋介），也对原版的故事有所扩充。



编剧洪荣狄表示，原版《小娘惹》因为集数的关系，很多情节交代得不够完整，某些人物的结局、命运没有仔细刻画，这一次，主要填充的是这些内容。



其实，看过剧后，会发现有很多观众提到了有些地方没有交代清楚的问题，比如珍珠与人私奔后，发生了什么事，最后的结局是怎样的；陈锡失去爱人，真的如月娘口中所说很幸福吗？再比如，月娘和保罗婚后的生活是怎样的？等等。





何雨虹饰演黄玉珠





“有机会重写自己的故事，是非常难得的一件事，所以我很感恩”，编剧洪荣狄表示，“翻拍的剧本写了四个月，在之前的基础上，扩写了一些情节线，有些地方自己不满意的就重修了一下，过程还是非常顺利的。”



在新版《小娘惹》中，向云饰演陈老太太，戴向宇则继续饰演山本洋介，相信可能会引起一波怀旧潮，毕竟，当年山本洋介出场的笑，可是俘获了一众芳心的啊～





向云





而女主月娘和男主陈锡的扮演者，分别是大陆新生代女星肖燕和台湾当红小生寇家瑞，外形上当然都是十分靓丽阳光的，气质和年龄也都很贴近当年的原版。



同时，为了还原娘惹家庭独特的生活场景，新版《小娘惹》剧组从2017年12月就开始在马来西亚、新加坡等地看景，特意选在马来西亚取景拍摄，并由与郭靖宇合作多次的美术指导程广明总体把关，在马来西亚的摄影棚内搭建了具有娘惹特色的内景供剧组拍摄。





剧组在摄影棚内搭建的场景





而造型、服装则由陈敏正负责，他的作品有《辛亥革命》、《雪花秘扇》、《甄嬛传》等，还刚刚凭借《影》入围金马奖。据了解，为了筹拍新版《小娘惹》，陈敏正早早就去马来西亚采风，并与当地的服装师学习、探讨，为该剧量身定制娘惹服装。





房程程饰演阿桃

牛北壬饰演刘一刀





当下环境，创作团队与平台怎样合作才是高效的？



从新版《射雕英雄传》到《绝代双骄》，郭靖宇团队一直与爱奇艺保持着紧密合作。据了解，爱奇艺的定制剧《霍元甲》也由郭靖宇团队制作，目前正在拍摄中。而此次以其团队为主的长信影视翻拍的新版《小娘惹》，也被爱奇艺买下了版权。



当被问及原因时，郭靖宇说道，“首先当然是双方的互相信任，其次爱奇艺确实懂内容，也充分尊重创作者的意见。当然，我也在积极地和平台沟通，《霍元甲》和《小娘惹》这两部剧其实都不算传统意义上的网剧题材，但在我看来，网剧必须要扩大题材领域的广度，现在已经不是《灵魂摆渡》的年代了，必须要多元化。”



接着，他表示，“我们公司不做所谓的头部内容，但我们的内容，一定都得有头部内容的戏剧性，是可以作为网站强大的内容填充的。这两部剧一个是中华武术剧，一个是东南亚华侨的群体生活剧，都很有特色，也有自己的标签。”





爱奇艺版权管理中心总经理、《小娘惹》总制片人杨蓓





长信影视的理念，恰恰符合了爱奇艺对合作团队的要求。爱奇艺版权管理中心总经理杨蓓表示，“我们选择合作者最看重的是内容，郭导的团队一直产出优秀的影视作品。这次希望能与郭导一起，通过《小娘惹》再次掀起娘惹热，把华人文化推向世界。”





张黎明饰演黄元





在谈到刚结束的秋推会时，郭靖宇表示，“今年比较冷清，但对于我们这个积疾已久的行业来说，不经历一次寒冬，可能是换不来春天的。我想跟所有同行说，不要灰心，未来整个行业会有更美的风景。就像收视造假的问题，我们的行业虽小，但还是被重视了，假收视率一定是会被打击的。希望这次打击得彻底些，不要再来祸害我们这个行业。”



最后，对有些人抨击自己破坏了电视台招商的说法，郭靖宇表示，“我觉得我没有那么大能力，广告招商跟我关系不大。但要硬这么说，那这句话不全，应该是我制止了某些卫视利用假收视招商的诈骗行为。”





【文/jin】