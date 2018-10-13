如果影视行业是一场永不停歇的电视连续剧，那些以为自己只是看客的群众演员就是沉默的大多数，被资本迎来送往的从业者也只不过是客串而已，只有明白什么是真正的品质并永远坚持的人才是主角。





多年以来，天意影视一直致力于影视行业的品质担当。





天意影视总裁吴毅





作为鹿港文化的控股子公司，天意影视在鹿港文化新片秋季发布会上发布了包括十四部作品的新片单。此次，影视独舌对话天意当家人吴毅，展望了接下来备受期待的几部作品，细说了有驱动、有世界观，也有方法论的天意影视的“破”与“立”。





从历史戏、军事戏与家庭戏中，看天意的创作方法论





提到天意，首先想到的就是品质和情怀，虽然今年行业几经动荡，但吴毅的语气中仍然充满自信和笃定，这自然跟他的一贯坚持有关。从天意的片单可以看出，天意一方面在自己擅长的题材上继续深耕，另一方面还在不断创新和探索新的题材类型，寻求突破。



《决胜法庭》是第一部以庭审为中心的现实主义力作，由连奕名执导，于和伟、张佳宁、韩栋、王耀庆、连奕名、胡静、杜源、王庆祥等主演，该剧聚焦执法人员的工作和生活，讲述了他们追寻真相的故事，表现了伦理和法律的冲突性，以此献礼改革开放四十周年，是现实主义大背景下宏大立意的作品。吴毅透露，该剧正在后期制作中，预计在明年上半年播出。









年代剧更容易反映大时代背景推动下的小人物命运这一主题，《一步登天》是由唐尧编剧，刘淼淼和陈浩威联合执导，文章和闫妮主演的民国公路探宝剧，具有幽默荒诞的浮世绘色彩。



“年代戏中一般是三四十年代居多，我们这次想把年代往前延展，放在二十世纪一零年代，一个时代灭亡，同时历史走向新的阶段，各种思潮风起云涌，东西方文明发生思辨和变革，《一步登天》相当于民国的浮世绘，包罗万象。”





被问及剧名的更替，吴毅回答：“‘一步登天’有诙谐的意思在里面，人生当然是在不断地积极追求的，但会有不同的人生际遇，‘一步登天’意味着一种美好的人生愿景，天然带有喜剧色彩。”



《一步登天》前二十集以北京为主，后二十集转移到上海，地域的变化是也该剧的特色，具备标志性的城市更能折射时代的变迁，包含了历史走向新时代的寓意。









《一步登天》、《决胜法庭》、《摸金符》均已拍摄完成，目前在后期制作中，预计于2019年陆续播出。



在2019年筹备的项目中，现实题材剧《亲爱的老爸》备受瞩目。编剧王力扶在发布会上表示：“该剧受到了陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》的启发，希望能够以深邃的社会眼光，剖析中国式父子兄弟。”







针对这部作品，吴毅认为：“所有的现实主义创作，对当下的捕捉是需要功力的，这类创作少是因为难度大，现实离我们太近，一般很难看清。”



人与人互动的细节与真实，对生活高度的提炼和浓缩，这些都需要创作者有敏锐和深刻的认识，才能贴近受众内心最敏感的神经。





吴毅认为，对现实生活的切入点很关键，《亲爱的老爸》的切入点是父亲，“生活中的人不论成功或者不成功，人生都是有缺失的。过去的作品中，更多展现的是牺牲和责任，现在要展现他们追求幸福的权利。我们有权利追求我们的美好生活，父母也有权追求他们的美好生活。”



这是天意影视的作品普遍传递的东西：美好的情感主题。









不论是《士兵突击》、《王大花的革命生涯》还是《美好生活》，都是如此。





吴毅表示：“观照当下现实是文艺作品的属性，文艺作品中积极的人生态度，说到底就是看世界的态度，这是天意一贯的追求。”



天意影视这次发布的片单，涉猎了军事、现代、古装等领域，不论题材如何变，一直关注的都是真实的人物情感和时代变迁，讲的是对待人生的积极态度。







吴毅：《冬与狮》代表了对战争片的最高追求





军事题材是天意创作的一个优势领域，《士兵突击》是一个人成长的故事，《我的团长我的团》唤醒了一段沉睡的历史，《冬与狮》则代表着英雄主义的回归。



由张黎执导、兰晓龙编剧的电影《冬与狮》以长津湖战役为背景，是一部依托真实战场的真正意义上的战争片。









同所有的艺术一样，影视剧的魅力有三层，最简单的就是发挥共鸣和陪伴的作用；第二层魅力是沉浸式体验，为现实中受伤的观众提供精神庇护；最深层的是以哲学的方式阐述伤痛，把人置于更加广阔深邃的视野中，以达到升华。吴毅认为，兰晓龙的作品拥有独特的浪漫气质和哲学高度，有信仰、真理与人性美。



这部电影跟兰晓龙以往的电视剧作品有内在的精神联系，先锋色彩，独到的台词语境，对军人的理解一脉相承。



在这次片单发布会上，兰晓龙说：“这部电影是对《士兵突击》的继承，构想来源于《士兵突击》中的一段台词，连长骂许三多：‘你知道兵是什么吗？’”





吴毅、兰晓龙、张黎







这也是吴毅继《士兵突击》和《我的团长我的团》十年后，再度与编剧兰晓龙联手。同时，《冬与狮》标志着天意在军事题材创作上的回归，强化公司的优势领域。



吴毅表示：“现在是缺少英雄的时代，我们崇尚英雄，需要英雄。《冬与狮》讲述的是兄弟情，写战是为了反战，表现人的光辉。由于电影和电视剧的叙事不一样，导演张黎一直在潜心做准备。在所有作品中，我更期待《曹操》、《冬与狮》，这两部作品更具有我的个人标签。”



张黎导演开玩笑：“这部电影是被吴毅骗来的，因为我跟晓龙认识很多年了，这次拍电影不是说想要完成一件事，而是想要待在一起度过几年好时光。”



据悉，电影《冬与狮》剧本基本到位，演员目前正在洽谈中。







行业寒冬，市场低迷，天意影视为何选择逆流而上，开拓电影网剧新布局？







正如编剧兰晓龙所言：“狮子不属于冬天，但冬天的狮子仍然是狮子。”寒冬期的天意影视仍然逆流而上。



经过十余年的积累，天意在保持精品电视剧布局的基础上，也在扩展着电影和网剧的制作领域。









除了重磅作品《冬与狮》外，娄烨导演的最新力作《兰心大剧院》，是继他与吴毅在《推拿》之后的再次合作。这部电影改编自虹影小说《上海之死》，由巩俐、赵又廷、小田切让等主演，展现时代巨变中，各色人物对命运的艰难抉择。



吴毅表示，娄烨导演正在转型，这次他在叙事和表达方式上更倾向于类型化、国际化和市场化的尝试，电影正在后期制作，预计明年上半年上映。









作为一名资深制作人，吴毅秉承有情怀有担当的文艺创作理念；作为公司管理者，吴毅认为既要在自己熟悉的领域里不断拓展，也要百花齐放。



市场决定内容走向。近年来，随着新媒体的崛起，大量电视、电影人向网剧倾斜，网剧质量突飞猛进。一个公司的良性发展，必然建立在强项更强，劣势补足的基础上，天意影视在接下来，会偏向题材类型的多元发展，这也是公司应对市场变化的策略安排。



超级网剧《摸金符》是改编自天下霸唱的最新力作，是继天下霸唱旧八本外新开创的系列。该剧由朱少杰执导，启用了一批新人作为主演，将带领观众踏上一段时代质感浓郁的少年探险之旅。









吴毅表示，目前对于《摸金符》的安排不少于三个系列，这个戏跟以往的不同在于：是从十八九岁的年龄段切入故事，人物戏和故事走向都是全新内容，当然不排除有前传的意味在里面。



《龙珠传奇之修罗道》则由李亚玲编剧。吴毅表示：“清装剧依然是一个重要的题材领域，《龙珠传奇》区别于现在的宫廷剧，包含了个人情仇恩怨和家国互动的主题，将个人生存和时代兴亡结合在一起，有变革的意味在里面。这部剧的剧本已经完成，计划在明年年初开拍。”





此外，天意加大了现实青春题材创作的力度，新剧《梦想方程式》和《雷霆玫瑰》就属于这类尝试，明年此时推出的《雷霆玫瑰》是首部讲述女歼击飞行员故事的电视剧。





吴毅表示，青春剧永远是刚需，天意的青春题材作品，不仅仅是谈情说爱，还涵盖青年的成长方式和教育思想变化的描写。比如《梦想方程式》在剧本阶段，就对二十多个高校进行了大量的采访，力图捕捉当代大学生的人生轨迹和青春成长的速度与激情。









虽说游资撤出，影视行业的投资环境大不如前，市场处于一个低迷期，但吴毅认为最坏的时候也是最好的时候，此时把大量的热钱和投机属性的公司挤出去，能够让更专业化的人茁壮成长。



吴毅说：“衡量一家影视公司的品质，不在于新片单发布了多少作品，而在于能在影视长河中留下多少作品。



每隔三两年，影视行业就会有一个题材风向的转变，我们需要以不变应万变，因为市场对优质内容的需求永远不变，精品意识不是喊出来的，而是一帮人脚踏实地做出来的，坚守匠心才能持续输出优质内容。



如果我们还算一家有追求的公司的话，我们应该在这上面追求，尊重自己和创作者，对行业和观众有敬畏心，掌握这两点，就有可能做出好东西，不论怎样，起码我在努力去创造。”







【文/王毛毛】