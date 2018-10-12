“问世间情为何物，直教人生死相许”，成就了至死不渝、痴心厮守的“杨龙之恋”，“侠之大者，为国为民”使得杨过从一个浪荡子变成了万众景仰的神雕大侠。《神雕侠侣》因缠绵悱恻的爱情故事、在家仇国难之间抉择的侠义情怀，深受几代人的喜爱。





新一版的《新神雕侠侣》已经低调拍摄多时，并于近日发布概念海报，亮相2018秋季北京电视节目交易会。此版也将第一受众群体锁定正在逐步成年的00后，将重塑这一荡气回肠、侠肝义胆的江湖故事。









该剧是由盛夏星空、芒果娱乐联合出品的古装武侠剧，由林峰（《长歌行》、《倾世皇妃》）执导，王佩（《天盛长歌》、《骄阳似我》）担任编剧，谭君平（《倾世皇妃》、《美人心计》）担任制片人，张斌（《那时花开月正圆》、《大明皇妃》）担任美术指导，还有服装钟佳妮团队（《斗破苍穹》、《幻城》）、梳妆林安琦团队（《延禧攻略》、《如懿传》）以及摄影灯光指导陈雨洲团队（《花千骨》、《云中歌》）。带着对此版《新神雕侠侣》的期待，我们采访了主创团队。







四姑娘山首次接受影视拍摄，主创力求画面定制感



《神雕侠侣》书中描绘的特色场地有很多，比如古墓、绝情谷、终南山、桃花岛等地。为了贴近金庸原著，剧组横跨3个省份，辗转近万里路程，分别在象山、贵州、成都等地取景，其中四姑娘山是首次接受影视拍摄，因此《新神雕侠侣》有望呈现出影视剧中前所未见的绝美画面。





总制片人罗伟表示，这是整个剧组的一次巨大的冒险，“看回放的时候，辽阔的草原、白皑皑的雪山、宁静的湖面，每一帧画面都有一种定制感，顿时觉得所有的付出都是值得的。”









四姑娘山位于四川省，是世界自然遗产、国家AAAA级旅游景区，因其地理位置和地貌的独特性，有千年遗存的古冰川、雄奇伟岸的雪山、绿茵似毯的高山草甸、广袤无垠的高山花卉、成列娟秀的高山瀑布、蜿蜒奔放的河谷溪流，鬼斧神工的地貌简直是为《新神雕侠侣》定制的拍摄景地。



自然，“首次”则意味着艰辛。此前没有影视基地，缺少配备设施与辅助人员，无论是发电机、场工以及拍摄器材将从零配备，剧组的主创人员在海拔高达3600米的四姑娘山上待了一个多月，几个女演员随身携带氧气瓶，动作戏自动放慢一倍，拍完一场赶快去吸氧，很多人吃不下饭、失眠。剧组一旁配备救护车，前前后后动用过三次。









同时，在海拔3600米的四姑娘山更有着中午二十多度，傍晚零下的温差变化。剧组人人恪守规矩，不动一花一叶一石子，不能留下任何垃圾。如此严苛的拍摄要求，背后的艰辛可想而知。





此外，为了更细腻地展现片中的几处经典场景，剧组提前数月到象山着手打造5000平方米“活死人墓”内景。从小龙女的寒玉床、绳索、秋千，到“崖壁”上的蜂巢、钟乳石等皆被高度还原。







“极简-宋”的新武侠风格，返璞归真为第一要义



此次，《新神雕侠侣》投资近3个亿，成为这个故事投资最大的一部。大部分投资将花在制作上，以求用精良制作再造经典。



《神雕侠侣》的故事背景在南宋末年，剧组在服装造型以及梳妆上多有研究，服装团队负责人钟佳妮表示：南宋之大雅即是文人之美，宋朝是审美的巅峰期之一，尽量还原南宋时期真实的服饰造型，还原金庸原著中所描写的江湖风貌。



林安琦为首的梳妆团队表示，在妆容和梳妆上以自然、简约为主轴，强调人物特性，又不失其中潇洒、真情、雅致的色彩风格，以成就新武侠之美。







在美术上，张斌表示，这部剧的主色调为黑、棕、灰，象征忠义与责任；以暴风雨来临前的闪电（白）、战场上飞溅的血色（红）为辅助色调，象征着躁动与不平静的江湖。在场景设计中不以大而全、奢华、怪异为噱头。









在泥沼中翻滚长大的杨过，不问世事的小龙女，用生死相守维护住清明本性。外面的江湖纷扰、人心险恶，而人物的情感却始终如一、初心不变。小龙女、杨过原本就是一洁一尘、一冷一热、至情至性之人，《神雕侠侣》原本的精神内核即是纯粹本真的。《新神雕侠侣》整个剧组的主创人员想要打造的“神雕江湖”是质朴的，不走炫技的花样，与原著的精神内核一脉相承，即尊重原著、正本清源的做法。



制片人谭君平强调，整体风格以“极简-宋”为出发点，模拟当时的侠义江湖，还原金庸老先生所描写，坐稳基调，平衡其中，尽情释放真实的侠气，力求做一部十年后再看都不腻的武侠经典。



主创人员一致返璞归真的心显得格外珍贵，用武侠的初心尽力还原金庸所写的江湖与格调，足见诚意。





《新神雕侠侣》受众直指00后，一切准备只为了贴近原著



《新神雕侠侣》从筹备到拍摄，都十分低调。此前，尽管网上关切者众，很多人对新一代的“杨过” 、 “小龙女”以及“郭襄”纷纷好奇猜测人选，但剧方只是埋首做紧锣密鼓的准备。









剧方表示，杨过、小龙女、郭襄、李莫愁、郭芙等重要角色都将启用新面孔或者稍有名气的半新人，但是这个挑选标准并非颜值是首要的，他们作为新人担纲重头大戏，必须还要有能够演出经典作品的实力——即所有主要演员必须要有足够的演技，且在气质形态上能与书中角色自然贴近。





为此，剧方经历了3-4个月的选角，面试了近千位演员。经过严格的试装、试镜和试戏，最终确定由佟梦实饰演杨过，毛晓慧饰演小龙女，文淇饰演郭襄。



之所以暂时没有官宣主演定妆照，也是希望保持角色的新鲜度与神秘感，让观众把目光放在角色本身，而非演员身上。



所有的主创人员也提前一个多月进组密训，每日练习武术、骑马、箭术等基本功，为拍摄做准备。









导演林峰说：“我们想用减法来阐述一个新武侠概念世界，以扎实不花俏的武戏手法，丢掉繁文缛节，把这部以爱情为主的侠义故事演绎给大家。”



因此，在打戏上，不会有虚无的招式与过于飘的手法，武术指导独具匠心，根据不同人物的性格与身份把招式设计的有新意、有内容。



摄影灯光指导陈雨洲也表示，该剧着重展现武侠世界的质朴与质感，由斑斓色彩来连接成美丽的故事。









此外，距离上一部《神雕侠侣》已有四年，当时的版本色彩繁重画面绚丽，对一众配角的爱情故事皆有补充，二次创作内容较大，而此部《新神雕侠侣》的第一受众群直面00后。编剧王佩说，希望此部剧能陪伴这一代观众的成长，让他们在情义相许的江湖之中思考少年英雄的信仰，理解从儿女私情到民族大义的升华。



同时，人物塑造、情感描述和经典情节场景在保持内核的基础上，会以更符合现代价值的方式去演绎。比如在郭襄的人物塑造上，进行了创新的解读和描述，更具现代女性的独立精神。



《新神雕侠侣》目前正在紧锣密鼓的拍摄当中，一条新的武侠之路正向我们徐徐打开。





【文/申兑兑】