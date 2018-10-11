2018北京电视节目秋季交易会开幕第一天，恒业影业曝出了两张电视剧海报，分别为《我最好的朋友》和《天下孤城》。这一举动引起了不少业内人士的关注。





作为一家深耕电影领域的公司，恒业在电影发行和类型片的制作上都有非常丰富的经验，如《战狼》《天才枪手》，均是以小博大的案例，却从未涉足剧集市场。选择在本次秋交会上发布电视剧项目海报，是恒业在剧集领域的一次试水？还是正式进军剧集市场的信号？









日前，我们对话了恒业影业电视剧事业部负责人、制片人石凤阳，她从项目《我最好的朋友》谈起，一路延伸到公司拓展电视剧业务的内容规划。







《我最好的朋友》抓住了当下女性在生活中最突出的问题





《我最好的朋友》是恒业拓展电视剧业务的首个项目，在这个项目中，不仅倾注了工作人员大量的心血，而且也能从中窥探到恒业对电视剧项目的选择标准。所以，从这部剧入手，了解其电视剧业务的整体规划最为合适。





《我最好的朋友》是一部女性成长题材，它的构思来源于一个社会话题：有一种伤害叫“我为了你好”。





每个人都对这句话很熟悉，在我们成长的过程中，总有这句话伴随左右：小时候是父母为了让孩子朝着他们所希望的方向努力，长大后又会有更多来自亲人、爱人、朋友的劝谏。





可能包括我们自己，经常也会对亲近的人说这句话，因为谁都认为自己是在为所爱的人好，不由自主地站在了道德制高点，这点，在拥有母性光环的女性身上尤为突出。





可是，我们却没有发现，自己正在以爱的名义微妙地控制别人，这种“好”，最后统统变为压力和阻挠，令对方进退两难，阵脚大乱，不胜其烦。尤其随着社会多元化的发展，人们的价值观日趋多元，“我为你好”俨然已成为一种负面束缚。





就像《寻梦环游记》开场时那样，以“为你好”为名，家族给米格制定了规划——做鞋匠，而米格却热爱音乐，当梦想和家族期望发生冲突，米格和最亲密的家人之间矛盾激化。





这部剧的女主就是这样一个人，出场时是个强迫症患者，她强迫自己的闺蜜应该过什么样的生活，强迫自己的丈夫从国企离职去创业。在她的认知中，那样才是更好的生活，大家都应该按照她所希望的方向前进。也许因为爱她，对方会去妥协，但随着时间推移，大家慢慢会感觉非常辛苦，因为她所认为的对的、好的，不一定是对方喜欢、愿意去做的。













这样的人设和故事内容无疑是真实并贴合生活的。





随着生活压力的增大，工作节奏的加快，很多人都在为了生活和梦想拼搏，很少会有纯粹的恶人，那些犹如宫斗戏般的职场阴暗面，在真实的职场和生活中其实并不常见，人与人之间的碰撞，大多出现在因为隔阂、不理解产生的误会中。这部剧从几位主人公之间屡次产生的隔阂入手，来诠释在这样一个时代，人们应该如何和谐共存。这无疑抓住了当下女性在生活中最突出的问题。





据悉，剧中四位主要人物最终都会有很大的改变，当故事过半时，女主会逐步认识到自己的问题，改变自己，其他人也会在与女主的冲突中认识自我，寻找自我，他们通过彼此间的磨合，最终成长为更好的自己。从中可以了解，该剧是希望以故事中传达出的温情和包容，来消解现代人的隔阂与焦虑。





“现在市场上很多女性题材都在展示当代都市女性的生活，我们更多是想展示人与人之间的宽容和理解，这是《我最好的朋友》能够做的更感人和温暖的部分。希望大家能够通过这部剧，对此有所认识，也希望我们自己在做这部剧的过程中，达到自身的成长和圆满。” 石凤阳如是说道。





选择编剧时，先问对方：“你经历了什么？”





作为恒业电视剧业务版块的首发项目，在《我最好的朋友》主创团队搭建时，石凤阳不仅要考虑主创的业务能力，更要考虑理念的契合度。比如编剧团队，面对编剧，她第一个探讨的话题并不是业务方面，而是询问对方“你经历了什么？”





“我们寻找的编剧，是需要能够对我们故事中所探讨的话题有一定感受的，她的年纪一定要与主人公年纪相仿。” 对应此要求，编剧祝明无疑是非常合适的人选——85后，女性，学过心理学，而且恰好曾做过类似话题的研究和采访。





在创作时，编剧团队不仅要对这个话题有切身感触，也会融入一些身边的人和事，包括他们这一代人对时代和生活的感受。





比如女主的人设。在当下很多女性作品中，女主都是偏纯真、善良的女性。而石凤阳和编剧团队都认为现在的社会是多元的，人们的理念也各有差异，尤其85后女性，她们兼备80后和90后的特质，有目标、有主见、有自信，有不同的性格和表达方式，也许有的人面冷心热，有的喜欢标榜自我，很难以一个固定的标准去定义她们是好或坏。这点，85后的编剧们有切身的感触。









所以，在做女主人设时，编剧团队考虑了很多，做了好几次人物性格的反转，希望全面展现出人物性格的丰富，以探讨当代都市女性更加多元化的个人关注与情感诉求。





据悉，这部剧前期剧本大纲就磨了7个多月，在剧本结构上也做了一个小创新：采用双时间交叉线的点去展现故事。





这里所说的双时间交叉线，即除了四位主人公之外，还埋了一条比较深的线——跨越半个多世纪的闺蜜情。该剧围绕四位主人公的转变展开，但他们的变化除了彼此之间的影响，还有对他们影响很深的人，在这条线中，会以这对闺蜜的前史，来映射如今发生的事情。





除了编剧团队的慎重选择，对于其他主创的选择，恒业相关领导也充分考虑到了与故事题材和内容的契合度，导演牛乐、艺术总监关锦鹏，均擅长女性题材，风格婉约细腻。





石凤阳坦言，搭建这个团队，是希望他们发挥自身优势，对女性题材有更新颖和细腻的展现。





剧集业务：坚持原创、坚持现实主义创作





从《我最好的朋友》的内容、班底和精力投入上，可以看得出，恒业本次的剧集制作不会只是一次简单的试水，而综合多年来恒业的发展来看，对剧集业务的开发也绝不是一时兴起。





从《战狼》《天才枪手》等影片的成功宣发，到自主出品了《京城81号》系列、《闺蜜》系列，再到参投《未择之路》、《中邪》等类型多元的院线电影，都能看出恒业一直在拓宽产业链的布局。





在2017年恒业创始10周年之际，恒业影业正式布局拓展剧集业务。





石凤阳表示：“在10周年的总结中，我们希望恒业在整个产业链当中的布局是完整的，在内容的创作方面有更大的、更多元化的拓展。如今，不论国内还是国外，电影和剧集的合作、交流都在密切发展，这是个契机。所以，我们希望在保留核心电影业务的同时，拓展剧集业务板块。”





之后，恒业筹建了剧集部门，一年多来，恒业一直在紧锣密鼓地筹备。今年，该部门正式以工作室的形式成立，名为向阳花工作室。对于剧集业务的选择标准，石凤阳给予了详细介绍。









首先，要始终坚守内容为王的信条。





恒业影业总裁陈辉曾强调：“唯一能改变未来的东西就是内容。”所以，目前电视剧业务所做的四部剧均为原创剧本，因为这样不易受其他因素干扰，更便于创作者对内容的把控。





其次，现实性强。





石凤阳表示，“现在所做的四个项目都是现实主义作品，其中有三个主人公是基于新闻人物，或者现实中的人物，《天下孤城》是带有现实主义精神的历史故事。”





最值得一提的是，目前的每个项目，都没有既定要完成多少体量的故事，而是先有了既定的故事，再根据内容来配置最适合的形式和体量。





根据以上标准，恒业目前计划，从2018年到2020年共筹备四部剧，其中，有三部网台剧，一部纯网剧。每个项目与平台方的合作模式会根据项目的内容性质而定，排播内容上也会采取穿插的形式进行安排，基本方式为：一部现代剧+一部古装，或一部风格轻松的+一部严肃厚重的。









这四部剧分别为四种不同的题材，上文介绍过的《我最好的朋友》聚焦了当下女性的成长。





历史题材剧《天下孤城》，以南宋末年钓鱼城保卫战为主线，全景式展现宋元之交的王朝兴替、时代变迁。石凤阳表示：“这种36年守一座城，最终却不得不开城的悲壮感很感人。现在我们国家也在崇尚走出去，正是到了宣扬我们的民族气节和大国精神之时。”目前，该剧已确定由高希希执导。





《一生一事》则输出了“择一事终一生”的匠人价值观。现代人终日忙碌在各种利益纠缠之中，很难沉下心，专注地完成一件事，匠人精神正是我们最需要的。





该剧取材于“车洪才36年编纂一部词典”的真实故事，故事框架厚重扎实，并拥有极丰富的现实素材。





《猫与鼠》为纯网剧，以曾引发网络广泛热议的传奇天才越狱犯李洪涛的真人事迹为基础改编。去年是悬疑网剧爆发的一年，这种警匪追逃与救赎的故事，深受当下年轻人的喜欢。





【文/小熊星】

