今日，2018北京电视节目交易会（秋季）正式开幕，一组片花和主题曲吸引了众多与会者的目光，这就是由孙楠为电视剧《武当一剑》演唱的主题曲《一剑一见》。

《武当一剑》的主题曲《一剑一见》

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在片花中，武当山紫霄殿掩映在翠林之中，掌门人鹤发童颜，身后是飞流直下的瀑布。神农架灵动诱人的山水、塞外的茫茫雪域，夹杂着江湖热血、阴谋诡计，和那些激烈的打斗场景一起，被呈现在了大众面前。孙楠用自己独特的嗓音，既唱出了江湖儿女的侠骨，也道出了他们的柔情。至此，电视剧《武当一剑》算是在观众面前亮了一回相。

电视剧《武当一剑》片花

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电视剧《武当一剑》由路奇执导，于了一、柴碧云、周航、孙佳雨、马晓伟、威力斯、宋佳伦、翁虹等主演，改编自香港武侠小说家梁羽生的同名封笔之作，是一部颇具分量的武侠大作。

影视独舌采访了《武当一剑》的导演路奇，他为我们披露了该剧从选角到拍摄幕后的故事。

导演路奇（右）

首登荧屏，打造一部英雄成长的励志传奇

《武当一剑》以耿玉京（于了一 饰）、郑巧儿（柴碧云 饰）等一批武林人士为主角，讲述了投入武当门下的少年耿玉京，背负血海深仇，为了追寻真相，踏上纷纷扰扰的江湖之路，在国仇家恨和个人命运之间进行艰难抉择，逐渐成长为英雄少侠，最终成为武当一剑的过程。其故事背景设在明朝末年。

电视剧《武当一剑》的蓝本，除了梁羽生已出版的同名小说之外，还有一处来源，那就是当年没有发表的部分内容。路奇导演表示，电视剧的剧情是把这两部分合在一起，再进行提炼加工，秉承梁羽生小说宗旨的同时，“可以说是合成了一个完璧。”

作为梁羽生先生的收山之作，《武当一剑》在故事的完整性和曲折程度上，达到了梁氏武侠小说的巅峰。可这样一部精彩的作品，却从来没有被搬上过荧屏，这不能不说是一个遗憾。

为了弥补这个遗憾，路奇导演颇费心思：“这样一个关注个人成长的少年英雄励志故事，我们从正面着手表达，传递一种积极向上的正能量。不去涉及狗血的剧情，以人物传奇的方式去表达，为了增加观赏效果，还加上了我们设计的大量暗道机关等装置。”

已经曝光的片花，展现了几位主角闯荡江湖，面对各种危难机巧应对的英姿，自有一股英雄豪情，颇富感染力。

一个“真”字，道尽玄机

“侠之大者，为国为民”，如何展现侠义精神，传承侠义文化，一直是武侠剧最难的一点。

“我们这个剧，最大的一个特色，就是真山真水。”在如今这个大量运用特效和绿布的时代里，远离古装布景棚，去故事发生地实景拍摄，全程耗时五个多月，跋涉2500多公里，确实是一件很需要毅力的事情。

为了还原梁羽生笔下那个塞外北国的壮观景象，剧组专门选择了内蒙古的阿尔山市，冒着零下二十多度的严寒天气，在一片皑皑白雪的北国风光里，重塑那个明末的乱世江湖。

“一个‘真’字，是我们追求的原则”，路奇导演表示，“大自然的真山真水鬼斧神工，是最能传递我们这个剧的美学价值和审美的。光是国家5A级景区，就去了三个。”在曝光的片花中，这些壮美瑰丽的景色都得到了展示，6月的武当山层峦叠嶂、剑峰千仞，人物在青葱草木映衬下更是清新淡雅，身形兼备。神农架的原始森林、奇山异水，尽入眼中，力求让观众足不出户，就可以饱览祖国的大好景色。

不光是在取景和制作上求真，演员在表演上也颇为用心。于了一在零下二十多度的阿尔山雪地被威亚吊了一整天，饰演武当无相掌门的马晓伟，在湍急的瀑布边缘舞剑。

“既然拍，就力求真实，这是我们的初心，也是整个团队的要求。”

青年演员挑大梁，要“武林高手”也要“舞林高手”



大量运用年轻演员，是《武当一剑》的一大特色。

《武当一剑》采用了双生双旦的模式，男一女一是于了一、柴碧云，男二女二是周航、孙佳雨。在影视圈里，这批演员都很年轻，在影视圈之外，在他们各自擅长的领域，都是拔尖的人物。这其中很重要的一点，就是需要演员具有舞蹈或者武术功底，“既有‘舞林高手’，还有‘武林高手’。”

在电视剧拍摄过程中，这样一大批具有舞蹈功底的演员，对于表现武打动作的帮助非常大。

“很多武打动作，替身演员无法完成。在打斗过程中，无论是踢腿还是转身，替身演员无法达到我们想要的效果，所以除了一些危险动作使用了替身之外， 都是演员亲自上场的。”

当“舞”与“武”相结合之后，碰撞出来的效果是非常明显的。由于较少使用替身演员，《武当一剑》在武打场面上的剪辑痕迹很轻，连贯性极高，加上融合了舞蹈动作的打戏行云流水，体现了专业舞蹈演员出身的优势。

饰演男主父亲耿京士的威力斯，曾参加过《中国好舞蹈》并获得过冠军，有“中国舞王”之称。于了一、柴碧云、单思涵、林伊婷等演员，都具有深厚的舞蹈功底。饰演东方亮的周航，马上动作干净利落。

不光有“舞林高手”，《武当一剑》更是集结了一批真正的武林高手，他们包括连续三年获得全国大力士王争霸赛冠军、号称“中国第一大力士”的龙武，综合搏击MMA世界冠军敖海林，全国武术冠军、武戏导演程镇……

在问到组建演员阵容的考量时，路奇导演表示：“我们只选最贴合剧本设定的，而不是盲目追求流量。我们之所以没有用‘小鲜肉’，也没有请一线大明星，就是希望把预算用在制作上，确保品质。”

对这部作品的自我评价，路奇导演表示：“可以打到80分以上，毕竟倾注了那么多心血，还是希望观众能看到电视剧领域有这样一支真诚的团队，在用心做剧。让观众在看剧的过程中，也能被那份正能量所感染和激励。”

【文/赵春晖】