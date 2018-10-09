2017年广告节，湖南卫视以50.69亿的招商金额打响了2018年卫视招商的第一枪，随后，各大卫视也纷纷亮出底牌。如今四大卫视纷纷在2019年招商会亮出自己底牌，湖南卫视却依然犹抱琵琶半遮面。作为卫视老大，湖南台一度开风气之先，也是调控的重点对象。如今，在复杂的播出环境中，湖南台已经难以顾及保收视，只求在此番调控中顺利过关。





2019年东方、浙江、江苏、北京四大卫视部分待播剧







2016年，中国电影票房为457.12亿，同比增长3.73%，而2015年比2014年增长了48.69%。2016下半年整个行业讨论的热点都是电影市场“拐点论”，而“寒冬”也成为电影市场发展的一个重要隐喻。如今，这个怪圈降落到了电视剧行业之上，电视剧“寒冬”似乎比电影“寒冬”来得更加阴冷。





古装剧：“这里的黎明静悄悄”





2018年，电视剧行业最大的焦点问题便是古装剧的排播，这种焦虑也体现在了2019年卫视的片单中。截至目前，四大卫视2019年编排的古装剧只有两部：浙江卫视的《庆余年》，北京卫视的《大宋宫词》。





作为一部大女主IP剧，《大宋宫词》从原著《女君纪》改名，明显是希望和李少红导演的经典之作《大明宫词》产生勾连。然而，出现在北京卫视去年招商目录的另一部大女主剧《大明皇妃》却不见踪影。









《庆余年》已经被改造成一部“科幻剧”，讲述的是地球消亡之后，“史后人类”的故事。在视觉呈现上，《庆余年》建立起既非古代又非现代、不完全固定在哪个时期的中西杂糅风格。





另外一部同等量级的男性向IP剧《九州缥缈录》也未出现在四大卫视片单中。考虑到湖南卫视还未出招，《大明皇妃》与《九州缥缈录》很有可能已经被湖南卫视拿下。





目前来看，浙江卫视尚有《独孤皇后》未播，湖南卫视的《知否知否应是绿肥红瘦》也不确定能否在年底播出。不少古装剧已经放弃卫视首播，转为网剧。已知的就有：《苏茉儿传奇》《武动乾坤2》《盛唐幻夜》《回明之杨凌传》《唐砖》《东宫》……









2018年，《巴清传》与《如懿传》一场古装剧鹬蚌之争，反而让《延禧攻略》这匹黑马渔翁得利。《如懿传》网播进入尾声，尽管豆瓣评分实现反弹，略胜《延禧攻略》，但是整个播出效果很难做到后来居上。范冰冰最终以8.8亿的处罚结果靴子落地，然而作为一名“污点艺人”，《巴清传》上星难，它的最终结果很可能是贱卖网络。





也就是去年这时，5亿造价的《巴清传》风头无两，先后出现在湖南、江苏、东方、北京四家卫视的招商片单中。如今，上星无望不提，就连优酷在今年的“秋集”也没再提起这部“重磅作品”。古装剧制作成本高、话题度高、影响力大，一度成为上市公司冲击业绩和股价的砝码，如今这个曾经的香饽饽也因为播出风险过大而被打回原形。





北京卫视2019招商剧目





风声鹤唳，草木皆兵。现在不少古装剧都忌讳曝光和宣传。根据新浪娱乐的采访，横店在9月份只有两部头部古装大剧在拍，一部是去年的爆款古装剧续篇，一部是两位电影咖主演的古装神话剧。或是由于敏感时期，这两部剧几乎没有任何宣传，后者尤甚，连很多业内人士都不知道其已经开机。有一些剧组甚至要求横店影视城不要将他们放到公开的剧组名单上。





献礼剧：官方和民间诉求的兼顾





湖南卫视在国庆前紧急换播献礼剧《你迟到的许多年》，四大卫视紧跟其后：10月12日，浙江、东方两家卫视联播《创业时代》；10月16日，北京、江苏两家卫视拼播《正阳门下小女人》。这三部剧都出现在“纪念改革开放四十周年”第一批30部电视剧推荐参考剧目中。





2019年是建国70周年大庆，“献礼剧”也是2019年各大卫视排播剧目的重点布局。相比“改革开放40周年”献礼剧的呈现模式——要么用年代剧来展现沧海桑田，要么用创业剧表达时代情怀，“建国70周年”献礼剧的涵盖面更加广阔，所有“改革开放40周年”献礼剧其实都可以包含进去。









然而，狭义层面的“国庆献礼剧”其实是讲述建国前历史的革命历史题材——此类剧集多以漫长的革命史为大背景，最终以新中国的成立为大结局或重大戏剧转折点。2009年播出的《人间正道是沧桑》是这类作品的佼佼者，这是“纪念建国60周年”的献礼剧。





由张黎、刘淼淼执导的《人间正道是沧桑》实现了官方主旋律表达、创作者艺术表达、观众市场反馈三方面的成功。然而，献礼剧或者主旋律作品能够做到这三者平衡的实在少之又少。目前，大部分作品尽量做到主旋律和市场两个层面的双赢。





在2019年四大卫视的备播剧中，《无名侦探》《艳世番之新青年》《隐秘而伟大》《老中医》《一步登天》《天衣无缝》《国宝奇旅》都是这样的作品。为了保证收视率，这些主旋律题材都加入了谍战、探案、明星等商业元素。事实上，从《伪装者》开始，主旋律偶像化的创作路径就开始流行，这才有了后来的《解密》《麻雀》《胭脂》。









除了贴上“主旋律”的护身符之外，民国剧的流行还在于能够提供一个相对自由的戏剧空间。在古装剧受限、现实主义只停留在口号上的当下，民国剧成为国产剧强戏剧冲突的保留地，毕竟当代涉案剧在卫视黄金档的想象空间有限。古装剧受限之后，加入谍战、悬疑元素的民国剧，成为国产商业类型剧的重要阵地。





都市剧：空喊“现实主义”的口号





现实题材也是各大卫视排播的重点。





在宣传口径中，“现实题材”与“现实主义”经常混淆，这是两个完全不同的概念。现实主义是一种艺术表现风格，现实题材是一种题材，就中国电视剧大的类型划分而言，现实题材是历史题材、革命题材之外的一个补集。





东方卫视2019年招商剧目







事实上，各大卫视购剧都跟市场风向紧密关联。从2014年到2017年，这四年卫视黄金档的“剧王”分别是《武媚娘传奇》《芈月传》《亲爱的翻译官》《人民的名义》。大女主古装剧的泛滥，明显和《武媚娘传奇》《芈月传》的热播有关。今年古装剧被寄予厚望的两部——《巴清传》《如懿传》可以看做是这两部“剧王”的关联作品。





“现实主义”的走俏一方面是《人民的名义》的助推，它的收视率打破电视台多年收视纪录，是一部现象级作品。然而，正面跟进的不少反腐剧几乎都没再播出，《人民的名义》式的现实主义成为绝响。另一方面，古装剧播出受到限制，商业剧在当下环境似乎也身负原罪，在求生欲的驱使下，“现实主义题材”这一莫须有的类型就被发明出来。





不管是《我的真朋友》《平凡的荣耀》《幕后之王》这样的职场剧，还是《我在北京等你》《渴望生活》《一场遇见爱情的旅行》《青春斗》《蜜汁炒鱿鱼》这样的情感剧，都属于都市情感剧或者青春偶像剧，而不是《人民的名义》这种硬核现实主义作品。









关于“现实主义”的泛化，编剧刘和平曾经犀利指出，“现实主义的对立面从来不仅仅是美学性质上的理想主义，它的对立面目前有两个，一个是商业化的虚无主义，具体表现为大家平时说的烂戏烂作品，品质低劣以赚钱为唯一目的。还有一个是政绩化的实用主义。这二者对文艺创作的危害都极大。”





刘和平还谈到，“政绩化的实用主义就是一种‘政绩工程’，有的地方党委政府为反映政绩，急功近利，最后出现的作品粗制滥造、品质不过关，不但达不到宣传的作用，反而易使观众产生逆反心理。这说明我们对受众的引领不能流于肤浅和表面。”





值得一提的是，在卫视备播的现实题材剧目中，有两部剧不久前刚刚改了名字。李易峰、江疏影主演的《在纽约》改名《我在北京等你》，吴秀波、杨颖主演的《欲望之城》改名《渴望生活》。在玄幻IP剧受限之下，《凰权·弈天下》更名《天盛长歌》，《帝凰业》改名《江山故人》。这些改名行为都意味深长，说起来都是求生欲驱使下的产物。









尽管招商剧目只是四大卫视备播剧目的一次预演，后期还会有调整，但是2019年电视剧播出格局已定：古装剧“这里的黎明静悄悄”，献礼剧蜂拥而至，都市剧齐刷刷喊着“现实主义”的口号。与“寒冬”相伴，是“求生欲”这个词在电视剧行业的频繁使用。





【文/杨文山】

