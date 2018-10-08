面前是电视剧《光荣时代》的海报。海报上，红旗随风卷起，消融的冰河将北京城楼的一角倒映水中。它预示着新的时代即将到来，天翻地覆，万象更新。正如毛泽东所说：“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。”









这部剧以新中国成立前后为故事的时代背景，讲述了以张朝阳为代表的新中国第一代人民公安，面对国民党留下的数万特务和散兵游勇以及黑恶势力、邪教组织、不法奸商等盘根错节的势力，尤其是以“桃园”行动组为代表的国民党潜伏特工的持续破坏，展开了艰苦卓绝的斗争。





该剧结合了反特和刑侦双重元素，用强情节、快节奏的商业类型模式，再现了建国前后的纷杂群像人物，记录了那个激越昂扬、阳光普照、河山焕彩的时代，洋溢着英雄主义的豪情。





《光荣时代》由天马映像影业有限公司、九州梦工厂国际文化传播有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、开明盛世（北京）国际文化发展有限公司联合出品，由白玉兰最佳导演奖获得者刘海波执导，著名编剧李晓明任总策划，魏人、张卫华作为总编剧，李兴萌、陶佳为编剧。





前不久发布的2018-2022年“记录新时代工程”北京市重点选题规划电视剧片单上，《光荣时代》赫然在列。这不是一部沿着传统轨迹前进的剧目，它进行了类型创新，将反特和刑侦的双重元素融为一体，是一部用主流视角来讲述类型故事的现实主义之作。





《光荣时代》的剧本已接近完成，台前幕后班底也基本到位，预计在12月底开机。日前，影视独舌采访了总制片人马珂，听他细说这部剧的来龙去脉。









真实案件，触发灵感





几年前，资深公安作家、编剧魏人、张卫华等在整理新中国公安史时，发现了大量未公开的刑事案件。这些案件发生的时间在1948-1951年之间。







北平和平解放前夕，中国共产党从全国各地选取了108人组成一百单八将，进城接管社会治安事宜。这批人，后来成为新中国公安系统的中坚力量。





新中国成立之初，北京城一边是全国解放、阳光普照的老百姓欢腾图景，一边又有国民党潜伏特务暗地指使一些不法商贩和黑帮分子，破坏社会秩序、制造刑事案件。





在决定拍摄这段时代故事、选取这个题材之前，制片人马珂制作过《刑警队长》这样的刑侦剧，也制作过《秘密图纸》这样的反特剧，但是将这两个类型混搭起来做一部剧，还是一种新的尝试。





在马珂看来，1948年年底一直到1951年那段时间的历史“特别有意思”。他说，“解放军进北京城，河山易主，风卷残云，但与此同时国民党潜伏特务还想负隅顽抗，真实的历史中不光有当年我们耳熟能详的大事件，例如炸电车厂、炮轰天安门等等，还有大大小小很多案件，比如我们的警察进来后怎样接收了旧警察，如何破获了一些特务组织，并及时地制止了一些破坏活动和刑事案件等等。”





解放军进北京城







一直以来，反特和谍战两个相近的类型交替发展，两者的分水岭通常是1949年。解放前敌明我暗，是为谍战剧；解放后敌暗我明，是为反特剧。但是近年来，谍战剧的产量较大，而且出现了谍战加偶像的风潮，反特剧的产出较少。





看准了这个市场空档，也看准了建国初期的诸多案件是刑侦和反特搅在一起的，马珂决定将《光荣时代》打造成依托真实案件，糅合反特、刑侦元素的新型剧目，为明年新中国成立70周年献上一份礼物。







血肉灵魂，情感撕扯



故事的历史背景足够耐人寻味，且有各种真实的刑事案件做素材，可以挖掘、呈现出来，但在马珂看来，创作《光荣时代》的首要原因，其实是这部作品“人物关系有意思”。





主创们为第一代公安群体设定出代表人物张朝阳，又设计了张朝山这个“哥哥”作为国民党潜伏特务。故事主线是这兄弟二人代表不同阵营的斗智斗勇，将文献资料上的真实案件融入其中。





马珂说，《光荣时代》视角选取得很有意思，“它是兄弟两个的视角。弟弟张朝阳是一百单八将的代表人物，当年是地下党，1949年以前卧底在当时北平市公安局，解放以后他带着队伍回来接收。哥哥张朝山是一个留德归来的外科医生，他当年也是一个抗日民主人士，是我党的统战对象。但是他其实是国民党的一个‘冷棋’。当时，国民党撤退前，在北京安插了很多潜伏的特务，有的准备潜伏20年、30年。但是，张朝山很快就启动了，启动的原因是他有这样的弟弟。”





“真实的年限背景和一些不为人知的真实案件、事件，用一个很独特的视角和人物关系带出整个故事脉络。我觉得这是《光荣时代》有别于之前一些同类剧的特点。它本身是一个有着非常高密度进展的反特、刑侦的类型片，观众可以在一个很紧张但又很享受的节奏中，去享受这里边人物的命运变化。”





在马珂看来，商业类型片首须“好的人物关系”。“《光荣时代》的人物关系是正反、正邪，但是两个人情感又有浓烈撕扯。哥哥张朝山也是一个有信仰的人，但在执行国民党潜伏‘冷棋’的这个过程中，他也恍惚了很长时间。他看到了1949年以后的北京，其实就是他自己理想中的一个国泰民安的国家状态。但是他信奉的那个信仰没有完成这个理想，难道我就要毁灭它？”









而张朝阳这个男一号，是那个时代的英雄代表。他们有坚定的共产主义信念，他们在为党、为人民做事情的时候，是毫不犹豫的。他们纯粹、简单、单纯，有着极高的信仰态度。





自言很迷恋“有高度信仰时代”的马珂表示，在中国历史上，有一些这样的黄金时刻，不论是尚文还是尚武，几乎每个人物身上都有那种高度的信仰感。“我觉得这种气质在张朝阳这个人物身上有比较好的体现。当然，作为个体，他肯定有丰富的性格色彩，不是一个所谓高大上的人物，他有他的问题、缺点甚至判断失误，他有自己的人物发展轨迹。”





在马珂看来，《光荣时代》的名字就是这部剧追求的一个气质的精要概括，“信仰是那个年代很多人的精神支柱，今天有些人已经难以理解了。《光荣时代》核心讲述的是一种信仰和情感，而我们希望最后观众记住的是人物。透过张朝阳这个人物，我们想给观众看到一个坚定的角度，举例说，就是我们如何来看待善良、真诚、信仰、情感等等，如何去坚守正确的价值观念。这个是我们需要在这个片子里表达出来的精气神。”





信仰可以带给人们很大的精神力量。“那个时代的人和那个时代的精神，是值得我们去讴歌和弘扬的。那是一个纯粹的、有信仰、有激情的时代。我觉得其实我们今天所说的一些糟心的东西，就是缺乏信仰造成的。我们拍影视作品是需要有一些很扎实的背景、人物、素材，在其中去完成一个这样的主题追求的。”







优秀导演，强大团队



历经将近两年的时间，《光荣时代》基本完成了筹备工作，目前开始搭建场景。这部剧的美术制景量非常大，马珂说，他们就是想尽可能好地还原那个光荣时代的状态。







“我们希望这部剧的调性是阳光灿烂、激情澎湃的。这部作品是类型片，它首先决定了这样的氛围，反特、刑侦故事的节奏本身就是明快、紧凑的。其次，张朝阳这个人物映射出的那个时代人物以及整个社会充盈着的简单、纯粹的信仰力量，是一种可视的感召力，它也会使剧作洋溢着明亮、灿烂、热血沸腾的气质。”





《光荣时代》的故事发生在建国前后，还原老北京的基本风貌是必修功课。





然而，现实当中的北京城已不复当年景象，自“北影一条街”拆除之后，成规模的北平街景也再难寻觅。





对一部电视剧来说，预算所限，不可能都用CG技术。“这次肯定要有一定规格的CG画面，但要选择比较聪明的方法去拍。剧中一些大事件还是要做出仪式感来，比如大军进城的镜头就一定要拍出气势来。”





古北水镇







《光荣时代》选定古北水镇作为外景地，“那里街道错落，建筑由大量的石材、木材组成，质感极强。而且路口众多，比较利于拍摄多个景别。”除此而外，棚内场景的搭建也已开工。张朝阳和张朝山的家、办公室，以及一些难以找到实景的外景，都靠搭景解决。





导演刘海波和马珂合作过现实题材剧《中国式关系》，收视和口碑双双飘红。这部剧，也将导演沈严、刘海波推向了白玉兰奖最佳导演的宝座。





导演刘海波





马珂强调：“制作班底非常强，从摄影到美术，都是在业内有着不错成绩的高手。”至于演员，目前已经初定人选，尽管暂时还不能对外曝光具体名单，但绝对是大家期待、富有实力，但又很有新鲜度的演员组合。







打磨剧情，围读剧本



剧本的创作，一直被马珂认为是重中之重。《光荣时代》的剧本，由经验丰富的著名编剧李晓明统筹故事构架，两位资深公安作家把关指导，两位新编剧着手写作，进展十分顺利。







2017年初，马珂拿到了剧本的一稿。经过一年多的不断修改完善，目前已经有了完整的故事大纲和剧本初稿。





一方面，要把故事情节做扎实了。许多一手的真实资料，足够新奇，但要转化成戏剧桥段，仍需要巧妙的加工。





另一方面，要把人物的命运感着力深化。张朝阳与张朝山两兄弟，代表着公安与特务的斗争，二人的情感经历了复杂的变化，“他们情感是很撕裂的，你中有我，我中有你。”





距离开机还有两个多月的时间，编剧们仍在对剧本进行最后的完善。剧本全部完成后，演员还要进行剧本围读。围读剧本的目的，是让各个部门进行思想的碰撞，加深对剧情和人物的理解。导演会根据大家的意见，把一些场景或者戏份进行适当地调整。





很明显，《光荣时代》是宣扬主流价值、展现英雄主义的作品。马珂说， “好的片子都是家国情怀，担当道义，否则也不可能流传开来，更不可能流传后世。”





同时，这也是一部遵循了类型片基本定律，并且进行了一定类型创新的作品。“观众愿意看到好人抓到坏人，希望这个过程精彩跌宕，这是先天的需求。《光荣时代》遵循着类型片法则，下大力气给观众以观赏的快感。同时我们也不满足于强情节的层面，还要将人物命运的起承转合表现出来。我们的创作还是要遵循这12个字：源于生活，高于生活，回到生活。”





马珂是那种从现实的海洋中拾取艺术贝壳的制片人，屡屡推出现实主义佳作。他也是十分注重剧本创作的操盘手，认定那是项目顺利推进的基础。同时，马珂还在不断变换风向和流向的创作环境中，进行力所能及的创新。《光荣时代》同时具备了上述几个特点，目前已经是万事俱备，整装待发。





【采访/李星文 撰文/吕瑶】