由东仑传媒出品的热血古装喜剧《夜天子》历经两个月播出，于10月4日正式在腾讯视频收官。截至收官，网络播放量破17亿，微博话题#夜天子#阅读量超过8500万次，引发近50万次讨论，豆瓣评分7.6。





全剧以一个浑不吝的狱卒叶小天（徐海乔 饰）切入，讲述其因缘际会下成为一方典史，打击豪绅恶霸，怒斩纨绔恶棍，为民申冤请命的故事。









忠于原著，实地取景，抛开传统电视剧情情爱爱的固定套路，反映当下现实社会等等亮点，使《夜天子》一经上线，就收获好评无数。





而从这部剧创作的台前幕后的细节，不难窥见东仑传媒在制剧理念方面一以贯之的坚持。





值《夜天子》收官之际，影视独舌采访了东仑传媒董事长兼该剧出品人乔柏华，就《夜天子》项目背后的故事，以及东仑传媒发展的现状与未来等问题进行了探讨。





乔柏华





赛道不止一条，IP乃“兵家”必争之地，原创乃东仑立足之本





今年是东仑传媒成立十周年，回顾过去十年间由其制作或投资的影视作品——《别叫我兄弟》《成家立业》《直面危机》《永远的铭记》《小家大事》《谁为梦想买单》《媳妇是怎样炼成的》等，不免给人留下这是一支专注于原创的制作团队的印象。而这回却一反常态，选择知名网络作家月关的同名小说作品《夜天子》加以改编，这个IP究竟有何魔力呢？





乔柏华表示：“首先，叶小天这个人物非常打动我，包括他那种为民做主的精神，那种浑不吝的性格等。其次，我们公司一直比较坚持现实主义精神，《夜天子》是一个有现实主义精神的作品。我是一个不太拘泥于题材的人，但是我基本上会比较持续去做现实主义的东西，人物不要太飞，不要太脱离现实。”









作为《夜天子》的主人公，叶小天头顶没有太多光环笼罩，连古装剧男主在江湖上混必备的强大身世背景都没有。这是一个小人物，并非高高在上、可望而不可即的，而是能在现实中找到一些影子的。





他身上有市井痞气又爱耍滑头，然而关键时刻却毫不含糊，成熟稳重、足智多谋，能给人安全感。这种不拘小节的气质，让他更容易获得观众的认同。





一些看过剧的粉丝笑言：叶小天怎么跟我们村的村长似的，大事小事都得他操心，也太接地气了吧？





同时，虽然这是一部古装剧，但从中却能映照出当下的社会问题。齐木案令人想到当今某些偏远地方的黑势力团体，洛女案令人想到近期引发全社会关注的性侵新闻，引人深思。能激起追剧观众的共情感，是《夜天子》赢得好口碑的重要原因。









乔柏华介绍了东仑拿下的十余个IP，几乎无一例外，都是具有此类现实主义精神的作品。





当然，丰富的IP储备并不代表放弃长期坚守的原创阵地。





当被问及东仑今后在IP改编剧与原创剧的创作比例时，乔柏华表示将坚持一半原创，一半买IP的思路。





“我没有既定目标，说每年必须要买多少个IP。只要看见好的小说，肯定不放掉，如果不好，也不会强行去买。首先要打动我们，然后再看我们是不是小众的被打动的那部分人，还是说大部分人都会被打动？如果大部分人都被打动，我们基本上就会买这个IP。”





扎根观众+追求品质+释放社会影响力=东仑制作





对于IP，乔柏华的态度一度是比较“暧昧”的。





各家无不在抢占大IP，倘若东仑一味将其拒之门外，似乎显得跟不上市场；但不进行深度分析，只看作者知名度和IP热度便争个头破血流，又太不理智。





这种“暧昧”更多等同于一种坚持，在故事的筛选上，东仑并非无IP不欢，能打动大多数人的故事才会一试，可以简化为三个坚持：





第一，坚持对观众负责。





电视剧面向观众，“最终呈现出来的东西是否对得起观众，是我很关注的一点。”





迷信IP的流量是偷懒耍滑的投机行为，在将影视制作视为手艺活的乔柏华眼中，这是不可取的。与其囿于书本和粉丝想要的东西，不如静心思考：究竟需要呈现给观众怎样一部作品。





一个案例是，在东仑的激励体系中，员工策划的项目最终顺利施行，将会获得高达上百万的奖金。而评估的标准，与其手头拿到的IP是否自带高流量并不具有直接关系，而是更加看重故事本身。









第二，坚持品质，制作良心剧，相信观众能够看到诚意。





《夜天子》是东仑第一部网剧，无论是弹幕观众还是普通网友，都给出了相当高的评价。尤其体现在豆瓣评分上，对于一向对国产IP改编剧打低分毫不手软的豆瓣网友来说，91％的好评率是一个非常不错的成绩。《夜天子》能俘获这部分观众，靠的不是顶级IP+流量演员的简单堆砌，而是满满的诚意。









《夜天子》原著共有300多万字，在结合连载期间读者给出的反馈意见，打磨完剧本后，拍摄完成的精剪片体量有52集，乔柏华看完成片后，提出意见：节奏可不可以更快一些？有些平淡的情节可以删掉吗？





在按集售卖的电视剧市场，删减集数还是比较少见的。





“我不太在乎这个，我做这行比较在乎口碑，团队做出来的戏品质好就ok，而不是多赚个几百万什么的。”





《夜天子》在腾讯视频上线的最终体量是48集，更加简练的剧情提升了故事的紧凑感，获得追剧观众的支持与认可也就不奇怪了。









第三，坚持用作品引导观众，传递积极向上的“三观”，释放社会影响力。





19岁入行，跟在50后、60后前辈身后学习的乔柏华养成了正统的思维方式，他不赞成娱乐至死的理念，也不希望东仑的作品只知迎合观众而不承担社会责任。





无论是过去出品的一系列聚焦于社会现实的影视作品，抑或刚刚收官的《夜天子》，乃至不久后将推出的众多新作，东仑都强调作品的社会影响力。





“我觉得每一个制作公司在做剧的时候，都要承担社会责任，而不只是在赚钱。中华文明上下五千年，有很多老祖宗留下来的东西是值得我们传承的，这应该通过影视作品去实现。”





这种“三观”建设于东仑而言是非常有成就感的，比多赚点钱更能令这个团队感到愉悦。





未来专注于X时代、Y时代和Z时代观众共性审美需求，按影视制作必然逻辑做剧







网剧制作中，圈层爆款的概念频频引发热议，符合Z时代（1996年后出生）观众口味似乎才是王道。身处行业核心，已经靠《夜天子》在网剧市场交出成绩单的东仑，面对这一现象将何去何从？





乔柏华表示，东仑的项目首先一定是辐射整个观众群的，这比只做单个圈层的项目要更高级，也更难。









《夜天子》是部网剧不假，但是很多追完这部剧的粉丝都有一个鲜明感受：这部剧拿到电视台播出同样ok，向爸妈安利一下，他们是愿意一起坐下来看看的。





毫无疑问，最先入坑的当属Z时代观众，但这并不代表完全将前两个时代的观众推出去。





老少咸宜才是东仑在制作过程中追求的理想结果。





一些影视公司在策划之初会进行多个维度的细致划分：这个项目是奔着上星去的，这个项目是奔着纯网去的，这个项目是奔着年轻观众去的，这个项目是奔着熟龄观众去的……





“很多人说这个行业需要分析观众，我觉得这是一件特别二的事情。你有精力，不如把你的剧本调到最好。我们特别不愿意去分析，第一是要把故事弄扎实，第二是对表演的最高标准要求，这两点是我们重中之重的东西。任何事情的成功，都有它必然的逻辑，我觉得做影视的逻辑就是好故事和好表演。”





因此，在《夜天子》这个项目的制作中，东仑早期花费大量时间与原著作者兼本剧编剧月关磨合剧本，确保故事质量的前提下，才正式投入拍摄。而在后期发行上，并没有花费大量资金用于宣传，而是拿出部分资金，参与复星基金会主导的贵州乡村医生扶贫公益项目（《夜天子》拍摄地在贵州）。









而行业内个别企图用服化道喧宾夺主、忽略表演本身的案例，让乔柏华深感乃本末倒置的行为。





伴随业务发展和版图拓展需要，东仑也在积极进行有潜力的优秀表演艺人的储备计划。目前，东仑共签下16位艺人，涵盖多个年龄段、多个知名表演院校的毕业生，力求用最高完成度的表演为故事加分。





《夜天子》中饰演展凝儿的王紫潼便是东仑旗下签约艺人，在剧中贡献了精彩的表演。





现今有一种流行的说法，按照年龄段，将观众划分为X时代（60和70年代出生）、Y时代（1985年后出生）和Z时代三个不同群体，认为不同时代观众具有不同的审美趣味。





但东仑并没有狭隘地追逐某一个群体的个性审美趣味，而是着眼于寻找三个时代观众的共性审美需求，用现实主义质感、经典叙事模式和普世价值观雕琢作品，力求打造符合全民口味的良心之作，这是其得以在竞争激烈的影视市场占据一席之地的重要原因，也是今后东仑将坚守与传承的创作理念。





【文/闻人语】

