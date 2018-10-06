资本退场、税收政策调整、审查趋严，是今年影视行业放慢行进速度、慢慢回归理性的几个重要因素。

前几日，范冰冰税案公布处罚结果：江苏省税务局依据相关法律规定，对范冰冰和她的公司做出总罚款达8.8亿人民币的处罚，并不予追究刑事责任，引起全网热议。这场被持续关注了四个月的明星偷税漏税案终于靴子落地。





不过，这并不代表今年年中开始的对影视圈税收政策调整的动作暂告一段落，实际上，对范冰冰的处罚通知中，还有这么几句话，“国家税务总局已部署开展规范影视行业税收秩序工作。2018年12月31日前，自查自纠并到主管税务机关补缴税款的影视企业及相关从业人员，免予行政处罚，不予罚款；对个别拒不纠正的依法严肃处理”。这意味着，范冰冰只是开始，影视行业因税而起的动荡，还看不到终点。



这样的情绪，过去的三个月，一直弥漫在影视行业里。





古装题材在剧集领域魔力不减，写实片在电影市场散发魅力

今年第一部真正意义上的爆款剧，是爱奇艺暑期档播出的《延禧攻略》。





截至目前，《延禧攻略》总播放量超181亿，傲居今年剧集网播量榜单冠军。播出期间，300多个热搜话题让人叹为观止，聂远、秦岚、佘诗曼、许凯、吴谨言等演员，或再次翻红，或彻底打响知名度。



《延禧攻略》成功的原因，与主创团队对观众心理的准确把握息息相关，但也与同期市场上没有与之抗衡的竞品有很大关系——《延禧攻略》收官前一周，《如懿传》才姗姗来迟。



在《延禧攻略》的强势冲击下，暑期档剧集市场一反今年上半年的平平反应，迸发出强大的生命力。





热度紧随其后的是仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》。美轮美奂的场景、恰如其分的角色形象、演员卖力精准的演技、甜虐的剧情，这些都是这部剧吸引观众的重要原因。



《如懿传》播出后，虽然未大爆，但其自带的热搜体质，还是让周迅、张钧甯、童谣、董洁等频频被热议，高可爱更是圈粉无数。剧中充满对生活在封建宫廷中女子的哀悯，她们为家族而活，为爱情牺牲，没有自由。可以说，整部剧中几乎没有纯粹的坏人，立场不同，选择不同，所有人都只是为了自己在乎的东西而活。







这部剧与以往的宫斗剧最大的不同是，女主如懿不热衷于通过“斗”来达成自己的目的，她只是执着于年少时的温暖，直至渐渐看透皇宫人性、君心多疑，在悲愤、绝望、无奈中再也走不下去。



《芸汐传》《天乩之白蛇传说》《媚者无疆》《夜天子》等剧也各自获得了不错的流量。

现实题材剧《猎毒人》也取得了不错的播放成绩（截至目前破91亿），且网络热度很高，但相对几部古装剧的表现，还是不及。所以，今年的暑期档，依旧是古装剧的天下，只是播出载体由台向网络迁移。





电影方面，《我不是药神》（30.9亿）独领风骚，成为今年暑期档的爆款影片，也让市场看到社会写实片的票房潜力。最有意义的是，这部电影促进了多种抗癌药的降价政策，给老百姓带来了实际的利处。







不过，在肯定的同时，也不能放过电影中让人疑惑的地方，影视独舌刊发了关于《我不是药神》的五问，获得了不少共鸣，对文艺作品进行了良性讨论。



《西虹市首富》（25.4亿）则满足了人们通过喜剧电影解压的需求，虽然受到了金钱观、女性观的争议，但这种白日做梦式的暴富爽感，还是让很多观众获得了一定的心理安慰。





《一出好戏》（13.5亿）是黄渤的导演处女作，一反其他演员转导演采取的IP+明星扎堆的做法，用心地呈现了一个有关人类社会进化过程中人性变化的原创故事，虽然在导演技法和叙事熟练度上还有所欠缺，但他认真的态度、演员们的精彩演绎、有一定深度的故事，还是让这部电影取得了让人惊喜的市场表现。







流量、情怀、大导、特效加持统统失灵，市场进一步走向故事为王

这三个月，可以说是流量明星加速“祛魅”的时期。

杨洋、吴磊、郑爽、鹿晗、李易峰等都是传统意义上的高流量明星，但是他们主演的电视剧或电影——《武动乾坤》《阿修罗》《斗破苍穹》《为了你我愿意热爱整个世界》《甜蜜暴击》《动物世界》——都未取得理想的成绩。不过，凭借《动物世界》中的精彩表演，李易峰获得不少演技上的认可，算是一个额外收获。





张艺兴是高流量明星集体遇冷的一个例外——在《一出好戏》中，他扮演前后反差非常大的修理工小兴，突破了以往的蠢萌形象，给人留下了深刻印象。不过，话说回来，在这部电影中，尤其是后期，张艺兴自身的形象已经被角色的光彩掩盖住，也就无所谓流量的加持。这充分说明了演技于演员的重要性。







今年暑期档，电影市场还有个奇观——电影版《爱情公寓》。



电影版《爱情公寓》打着“原班人马十年回归”的情怀牌，收获了迄今为止最多的想看人数——超154万，首日票房超3亿，占影片总票房（5.5亿）的一半还多。





上映前，电影版《爱情公寓》便屡次陷入争议中：先是对剧版铺天盖地的抄袭质疑，再是剧版出品方诉影版侵权。上映后，影片风格出人意料，爱情公寓变“爱情公墓”，情景喜剧变盗墓题材，这让对之期待满满的观众大失所望，疯狂反水。







作为姜文“北洋三部曲”中的最后一部，《邪不压正》承载了太多人的期望，第一波观感出炉，便凝聚起了非常高的关注度。上映后，市场对姜文的自我抒发并不认可，影评人也多是“特别姜文”这样无法直接看出什么意思的评价，缺乏大众共鸣。







《狄仁杰之四大天王》将徐克式想象和瑰丽的特效展现得淋漓尽致，但故事性、悬疑感的缺失，让这部电影的市场表现不如人意。



以中国目前的影视制作水平，特效已经不是最需要攻克的难关，讲好故事才是观众对国产电影的核心诉求。与《狄仁杰之四大天王》有同样问题的，还有号称投资超7亿的电影《阿修罗》。





《阿修罗》誓做“中国的《阿凡达》”，促进国产电影工业化进程，但故事缺乏核心推动力导致的尴尬无力，让它上映三天，票房不足五千万。最终，在负面评价和市场惨遇的双重压力下，这部电影选择了暂时撤档。







《快把我哥带走》《悲伤逆流成河》的小体量影片逆袭案例、《欧洲攻略》《新乌龙院之笑闹江湖》的冷遇……都证明了，市场对故事的追求进一步提高了。

收视造假、网播刷量、或将取消票补，影视行业动荡不断

这三个月，是今年影视市场最为动荡的时期，行业面临税收政策调整，电视台、视频网站、电影每个领域都有关乎生死的事件发生。

8月初，娱乐资本论的一篇文章，揭开了娱乐圈正在和即将发生“税务大地震”的内幕：改核定征收为查账征收、补缴2018年1月至6月的税费等等，编剧、导演、制片人、演员等各工种从业者踊跃发表意见，影视独舌专门进行了跟评。

8月11日，三大视频网站、六大制片公司联合发表限价声明，规定演员最高片酬不超过5000万，希望以此来改变当下演员天价片酬盛行的现状。





声明发表后，有表示支持者，有质疑动机、效果者，但这一声明把演员天价片酬的问题摆到了明面上，说明制片公司和平台都已经不堪重负。



8月底，视频刷量第一案一审落槌：爱奇艺起诉杭州刷量公司不正当竞争，索赔500万，最终获赔50万。





随着视频网站在电视剧的发行中越来越占据主导地位，剧集的播放量高低可以直接影响剧的宣传位置好坏，还会影响片方与视频网站的利益分成，因此刷量行为屡禁不止。爱奇艺起诉刷量公司，等于直接向数据造假的灰色产业宣战，想必能起到一定的震慑作用。



9月3日，爱奇艺发布声明，称为了遏制刷量的不正当竞争，宣布正式关闭前台播放量显示，以内容热度来作为一部剧表现好坏的标准，但是，目前还未看到行之有效的具体规则。





9月中旬，网上传出将取消票补的消息，一时间众说纷纭。在线上购票网站崛起的过程中，票补起了关键性作用。在如今90%以上观众都在线购票的情况下，取消票补无疑是一项举足轻重的举措。至于会有什么样的影响，还要看后续的反应。不过，今年国庆节电影市场表现平淡，可能或多或少与此有一定关系。



9月15日，导演郭靖宇在湖北大学演讲时，以自己的亲身经历，揭露了收视造假猖獗的现状，为大众掀开这个黑暗产业的一角。郭导的实名举报和慷慨陈词，感染了为数众多的同行，很多从业者讲述了自己被胁迫买收视的经历，行业内对收视造假的谴责气氛前所未有地高涨。







仅隔了一天，国家广播电视总局就在官方网站公布最新工作动态，表示“已采取措施，开展调查，一经查实违法违规行为，必将严肃处理”。各大行业协会，包括中国电视剧制作产业协会、首都广播电视节目制作业协会、中国电影文学学会等，也纷纷发文声援。







在这一系列的行业事件中，影视独舌一直冲在最前沿，报道、追评、声援、提出解决之道…尽最大努力承担行业媒体的责任，以求让影视行业摆脱困境，回归良性发展。



这三个月，于影视行业而言，是一段艰难的时期。但于真正热爱这个行业的人来说，这又是一段不可少的刮骨疗毒的经历。不畏寒冬，方能见春。





【文/jin】