《找到你》是由吕乐执导，冯小刚监制的剧情电影，由姚晨、马伊琍领衔主演，袁文康、吴昊宸联合主演。影片讲述了李捷（姚晨饰）下班后发现，保姆孙芳（马伊琍 饰）和李捷两岁大的女儿多多都失踪了，于是踏上了寻找孩子和孙芳的追寻和救赎之路。

看了电影，没有预料中的沉重，是比较平实的风格，既不沉闷，也不会感到郁闷，悬疑和救赎，也跟想象中的不一样。



角色贴合，故事与主题不贴合

“当一艘船沉入海底，当一个人成了谜。”

“找到你”的“你”表面上指的是李捷（姚晨饰）的孩子，实际上寻找的是孙芳（马伊琍饰），《找到你》又可以叫做：孙芳的故事。导演吕乐用了三层结构，打乱了时间顺序，用现实与回忆双线交替的方式讲故事。

《找到你》从别人的故事切入李捷的故事，再从李捷的生活切入孙芳的故事。电影要创造一种争分夺秒的紧张感，悬疑线索由寻找失踪的孩子，转移到了揭开保姆孙芳的神秘背景，李捷为了寻找抱着女儿一起失踪的保姆孙芳，一步步发现和孙芳有关系的人。



片头和片尾对照，一对离婚夫妻争夺孩子抚养权的官司，让李捷经过了寻找之路后再次回到法庭上，相同的场景，以表现人物的成长变化。

电影在选角上做得很好，两个女主角的共同点是倔强与母性。对于马伊琍来讲，孙芳是一个比较新的角色。

而李捷这个角色更是为姚晨定做的，姚晨曾在电视剧《离婚律师》中扮演罗骊，塑造了干练直爽的职场形象；在电影《搜索》中饰演了电视台主编陈若兮，一个世故圆滑同时坦荡的大女人。近年来，姚晨的公众形象是“女权+母亲”，还进行过相关演讲。



这三点，非常恰好地贴合了李捷这个人物，作为律师，拥有高知+中产属性，事业有成独当一面，李捷熟练地为有钱的代理人打官司辩护，与法律和利益打交道多年，养成了冷酷的个性，谙熟诸多规则，用尽精力应付酒局和职场。



李捷又要当职业女性又要做母亲，生活让她焦头烂额。姚晨在电影中的大部分状态是一个强势而崩溃的女人，疲惫、偶尔温情。

《找到你》讲的到底是什么？

作为一部双女主电影，《找到你》想要表达的原意是对母爱和女性生存状态的认识，在宣传上也是主打“母爱”。

电影在叙事上不够曲折、没有高潮，没有冲突的大爆发，更多是社会横截面的选取展示。



比如前一秒还是冰箱藏尸，下一秒孙芳来电，再下一秒就是在黑暗里追击张博了。因衔接不连贯，场景之间的因果没有讲清楚，削减了这些场面出现的必要性。

贫富差距、城乡差距、中产和底层的对比、底层各色小人物的生活一角、中产女性的双重身份重压、情与法的讨论……

医生、保姆、律师、放高利贷的、陪酒女……

电影呈现了这么多的社会现实，却对人物、对社会现实的展现，都比较浅，没有深入。如果电影和观众的认知是同步的，便达不到揭露现实的作用。

找到谁？救赎谁？寻找与了解的驱动不够

作为一个观众，我想这个故事最终呈现出来的不是母爱也不是女性，而是了解。人与人的联系是多么微弱，一不小心就断了。

什么时候才会去了解一个人？

到不得不了解的时候，到已经“出事”的时候。人海茫茫，孙芳不过沧海一粟，和她产生交集的人就那么几个，陪酒女，摆摊的老乡，徘徊在小区里身份不明的可疑男人。

产生交集的人已经够少了，能产生深刻而亲密的联系就更少了，孙芳要孤独地面对重重危险，解决所有困难，从农村跑出来，已经活在社会底层，从婚姻中出走的孙芳，抓不住任何一根救命稻草。



李捷世故到有些不近人情，忙碌到对别人顾不上多看一眼，包括她面前的这个女人——保姆孙芳。

没人愿意了解她，直到她消失了。

电影的缺点是并没有往深处挖，不论是主题还是叙事，人物驱动不足，缺乏叙事的连贯性。如果从观众体验角度讲的话，电影该有的悬疑感弱，也不够煽情。

对于女主之一李捷来讲，她的驱动应该是母爱，她的任务就是寻找女儿，不停地寻找，崩溃后继续寻找。李捷的母爱都没有酝酿够，这样会显得孩子只是叙事的由头。对于孙芳来说，她是被动回忆的，被动的回忆掩盖了人物的主动性，孙芳几乎没有驱动。



电影全程靠一层情感笼罩，电影每一次进入孙芳的生活，孙芳都处于危险的境地，寻找孙芳的过程除了悬疑感之外，还伴随着危险和恐怖：所有人对于贫穷的恐怖，女性对于妻子、母亲、工作者三重身份的恐怖，对于遇上不负责任的男人和离婚的恐怖，对于陌生人进入自己生活的恐怖。

两个女人的生活全是危险和陷阱，随便踩一脚都会掉坑里。

电影把女性观众的害怕调动了起来，却没有能让观众卸下防备和发泄情感。因为电影让李捷单方面地理解孙芳，让李捷找到了自己，而没有让孙芳找到自己。

别人理解自己与自己想通后达成自我和解，完全不同。



简单平静的温情生活，电影通过不断的闪回来展现，平静中也透露着危险的信号。

当李捷的保姆，她可以摆脱以前那种时刻危险不得安宁的生活，她为什么还要失踪呢？

电影对她内心的不平表现不够，对她为何而来，为何离开的原因没有深究，烘托了半天危险的气氛，结果也没有出现什么危险的事情，是外在的受伤？还是内心的变态扭曲？总该有个交代。

情感的层次和浓度不够，真正悬疑的东西没有讲清楚，孙芳的阴谋不足以构成一个阴谋。

救赎谈不上，相濡以沫+浪漫色彩稍作缓解

电影的双女主设定，是想要通过李捷寻找孙芳的过程，让二人都得到救赎。一面用底层女性生活的艰辛来消解律师精明冷酷的一面，助长正义温情的一面；一面让孙芳在被等待寻找的过程中良心发现。

中产的精力用来得到更好的资源，底层的全部力气用来挣扎，一不小心就会失足。女儿的病，把勉强站在地面上的孙芳拖下了水。



电影的讲述方式是感性的，但这种感性只是薄薄的一层，对孙芳几段重要人生经历的展示，都是他者回忆视角。

他者视角下的孙芳，好像只活在表面，她的面孔那么木讷隐忍，毫无生气。她的内心是怎么想的，是什么在驱动她？爱呀恨呀，开心不开心，好像都与她无关。

孙芳经历了这么多悲惨的事情，电影必须要找一个东西让孙芳不至于完全坠入黑暗。在李捷家里当保姆的时候，孙芳是有安全感的，有可爱的孩子，有相同处境的女人的偶尔关心，有温饱体面的生活。



中产和底层的友情，建立在了共同的身份——母亲之上，在朝夕相处中，李捷和孙芳度过了一段温馨日常，同样是带着孩子的离婚女人，在出租车上，李捷对孙芳说，我们现在这样不是也挺好吗？李捷还决定满足孙芳看海的愿望。

这种简单短暂的相濡以沫对于孙芳非常重要，电影想要表达的救赎是母爱，实际上呈现的缓解困境的是：女性间的友情。

电影中的中产男性精明冰冷，小混混却有情有义。



张博（吴昊宸饰）

吴昊宸饰演的张博，一个和孙芳有情感纠葛的社会小混混，这是这部现实风格电影中唯一的浪漫色彩，虽说两个倒霉蛋的爱情也是够揪心的，但有情有义有担当的男性的存在，一定程度上消解了观众的焦虑和恐怖。



【文/王毛毛】

