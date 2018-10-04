《橙红年代》的收视率不高，但酷云数据还不错，网络上的话题热度很高。

面对数据，我经常是迷惑的。抽样调查的结果和机顶盒入户的大数据，显示的收视取向往往大相径庭。基于电视观众的调查和网络点击量的统计，一部剧的受欢迎程度也经常南辕北辙。还有总是停不下来的对收视造假的谴责，对网络刷量的愤怒...

这里头有很多学问。这些学问很管用，能把看上去自相矛盾的数据呈现，统一在一个复杂的逻辑体系下。但这些学问又很无力，无法缓解广告商施加给电视台施加给片方的压力，也无法让一个宣传口径中的“爆款”成为现实中的爆款。

既然整不明白，要想心中有数，甚至说三道四，那就还得自己看。视力是省不下来的。在国庆长假的前三天，我一口气看了超过20集《橙红年代》，追上了电视台播出的进度。

它不是那种急管繁弦的强情节剧，也不是原著小说那种爽文气质。它是一部按照现有的创作尺度和主流的价值导向重新结构了故事的现实题材剧，它是一部洋溢着英雄情结、穿插着偶像叙事、灌注着满满的正义感的作品。

警界英雄在此

《橙红年代》以刘子光（陈伟霆）的个人成长为主线，以刘子光和胡蓉（马思纯）的爱情为情感重心。但这只是最粗线条的描述，主线中的主线是“天使”毒品案的侦破，爱情线之外还有亲情线、友情线、兄弟反目线。

制毒、贩毒集团的面目，是一开始就昭然若揭的。查毒、缉毒的发条，是从故事的起点就上紧的。刘子光失去的8年，是他自我修炼的8年，也是他和贩毒集团较量意志的8年。《橙红年代》的原小说把更多笔墨集中在了刘子光对战街头黑恶势力上，而电视剧上来就将正邪角力放到更加险恶的缉毒战场上。

警察是每天都要面临生死考验的职业，缉毒警是离流血牺牲最近的警种。因为贩毒是社会危害极大的犯罪行为，贩毒超过50克就面临着处以死刑的结果。因而贩毒者多是亡命之徒，面临抓捕时往往以“拼一个够本，拼两个赚了”的心态，进行疯狂的反抗。而一旦发现身边有警方的卧底，或者嗅到危险的气息，杀人灭口毫不留情。

我曾经有机会在云南边陲采访过一线的缉毒警，听他们讲起亲身经历的危情和幸运，以及生离死别。

一个身材精干的县缉毒大队便衣警察，说起抓捕毒贩的故事就像说书。但他曾经被五大三粗的毒贩一脚踹飞，如果不是队友及时扑上去，他就命丧枪下了。

一个立功受奖无数的缉毒警察，讲了一个伤感的故事：上个月去邻市出差时，刚刚跟那里的缉毒队长喝过大酒，可是这名队长随后就在一次抓捕行动中，被毒贩一枪击中脖子里的动脉，当场牺牲。

一个少数民族的年轻缉毒队员，说起了“渴望成家，又不敢成家”的苦恼。自己在生死之间冲锋，是个人的选择。可是把家人也带进担惊受怕，甚至人身威胁当中，是他不能承受的...

这些都是活生生的事例。这些例证普遍存在于各地的缉毒队伍中。有了这样一次采访，我知道《橙红年代》中卧底警察黄振武（陈楚翰）的故事不是凭空编造的。

黄振武的妻子生产时，他在执行任务。妻子难产而死，他未能见上妻子一面。女儿出生，他仍然在执行任务，不能像一个普通父亲一样养育女儿，只能把她托付给战友，就再一次奔赴战场。

执行任务的间隙，他回到女儿身边，偷偷看她一眼。女儿改名换姓，与他相见不相识。独在异乡查“天使”，孤独不胜时就看一眼女儿的照片，借以度过漫漫长夜。直到最后牺牲，黄振武也没能迎来父女相认的那一刻。

这样的艺术形象，当然是在现实原型的基础上提炼、加工的。但他不是无源之水，无本之木，不是向壁虚构，不是强行高大全。

胡蓉没能成为黄蓉。把她培养成人的胡局长（巫刚），后来也面临着艰难的抉择：警察世家出身，胡蓉一意投考警校。可是害怕愧对战友，胡局长不想让她再蹈险地。反对无效。进了警局，胡蓉一意要参加大案的侦破，韩进队长（何明翰）和胡局长反对无效。后来也就不反对了。

这种前赴后继的警界英雄，是警察队伍中的脊梁，是社会安定、人民安乐的重要保障。可以说，为了人民的“岁月静好”，众多的警察在“负重前行”。这些好警察，在现实中赢得了公众的敬重。而在银幕和荧屏上，则成为了影视作品礼赞的英雄。

这不光是内地电视剧的专利。在好莱坞电影和美剧中，纽约或者洛杉矶的基层警察往往是正义的化身，而中情局和美国联邦调查局的特工，一不小心就会成为反派。在香港电影《无间道》中，梁朝伟扮演的陈永仁在出生入死、身份迷乱的日子里，依然牢记：我是警察！在网剧《白夜追凶》里，区分关宏峰和关宏宇的一条铁律是：关宏峰警官遵守警察的纪律，关宏宇社会人想泡妞就泡妞...



《橙红年代》用子一辈、父一辈的勇敢决绝，用追车、打斗的精彩动作场面，用碧海青天夜夜心的纠结，塑造了警察的英雄形象，也照见了他们的内心煎急。在众多的公安剧、刑侦剧、缉毒剧中，散发出了独特的光芒。

民间英雄也在此

《橙红年代》不只是表现国家公职人员的恪尽职守，它同样塑造了嫉恶如仇、绝不低头的民间英雄。

刘子光一双铁拳打出正义和公理，是小说的主体内容。电视剧重新设定了人物关系和情节线，让刘子光的个人英雄主义归化于法律的规训。但这并不意味着民间正义的缺席和民间英雄的消失。

剧中显影了民间小人物生计的艰难，生意人被黑恶势力霸凌的景况。

退役军人李建国（王同辉）开个烧烤店，被放高利贷的混混武力逼债。刘子光的“猪队友”贝小帅（叶祖新），被黑恶分子诱入赌场，背上无法还清的阎王债。贝小帅的父亲做沙石生意，被垄断了沙石生意的侯四海（任正斌）强买强卖。甚至做着房地产这般高大上产业的至诚集团，也要被迫以高于市场价30%的价格购买侯四海的沙石材料。

社会运行总是泥沙俱下，每一个开门做生意的人都有一本“血泪史”。现实当中，只要生意还维持得下去，生意人对吃拿卡要和盘剥也就忍了。但忍了并不意味着痛感的消失，并不意味着甘之如饴。

在吴京的《战狼2》中，武警特种兵冷锋一脚踢残了强拆队队长，让多少憋屈的观众在影院里大快了心情。同样，《橙红年代》中的刘子光，也是一路用拳脚击退了混混、无赖、黑帮分子，给书粉出了一口又一口恶气。到了电视剧里，他更是成为了破获大案的关键先生。

坏人的猖獗，是因为好人的沉默。这是小说的中心思想，也是电视剧的戏眼。小说到电视剧的转化过程中，故事和人物的设定焕然一新了，但这个核心表述没有变。这也就意味着刘子光作为正义的化身，依然金光闪闪。

路见不平，救下被绑儿童。以一当十，击败舞拳弄棒的混混。串吧扬威，抓住前来寻仇的罪犯。沙场争斗，巧妙降服薛家四虎。先是代表个人和亲友反抗，然后代表公理和正义出击，这样一个打怪升级的过程，也是刘子光找回记忆和精神进阶的通道。

一个国家的良性运转，没有警界英雄肯定不行，没有民间正义之士也不行。有很多小的梗阻，民间形成，民间解决，不可能事事用到国家机器的力量。如果民间正义不彰，进而民间英雄隐形，小的梗阻就会形成大的阻隔，延宕成大的社会矛盾。

目前，《橙红年代》播出过半。初级怪兽侯四海已经被解决了，中级怪兽梅洁（王姬）和丽莎（胡静）还在解决中，终极怪兽聂万峰（刘奕君）还在好整以暇地捏着棋子布局。他们一个都跑不了，只是每个人被解决的方式不同。还有那个黄振武之死的谜团，也将在接下来的讲述中真相大白。

社会需要刘子光这样不甘沉默的人。文艺作品需要关心民瘼，主张正义。剧情渐行渐炽，接着看吧。

【文/李星文】

