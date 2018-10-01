国庆档，电影市场迎来了久违的热闹。之前的九月份，电影市场遇到了大盘每日3000多万的惨淡局面，中秋档也未见多少起色。



前有张艺谋潜心打磨的回归影片《影》，后有周润发、郭富城两大巨星的合体之作《无双》。但是国庆档最被寄予高票房厚望的，当属开心麻花的《李茶的姑妈》。









对于开心麻花而言，国庆档向来是主场阵地，毕竟这是有先例的：2015年国庆档的《夏洛特烦恼》收获了14.41亿的票房；2017年国庆档的《羞羞的铁拳》收获了22.13亿的票房。所以，开心麻花凭借《李茶的姑妈》再次超越之前的记录，似乎顺理成章。



但是影院归来，我发现《李茶的姑妈》没有开心麻花之前的作品优秀，豆瓣评分开画也才5.9分，现保持在5.3，创下麻花作品的最低纪录。









失去话剧的节奏，缺了必要的背景



故事是这样的：穷小子李茶（宋阳饰）是大渣集团的小职员，一直追求老板的女儿不得，可突然得知自己有一个资产无数的单身富豪姑妈（卢靖姗 饰），身边的各色人等立刻对他的态度有了180度的大转变。势利眼的老板要把女儿嫁给李茶，为的是他姑妈的财产，大渣老板的亲家为了挽救自己的生意图谋迎娶李茶的姑妈，可临时姑妈有事不能出现，正巧大家将公司职员黄沧海（黄才伦 饰）误认为姑妈，半推半就中，黄沧海开始了假扮姑妈的惊险旅程……



从卖相上看，《李茶的姑妈》颇具爆款属性，它和《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》一样，都是由话剧改编而来，经过上百场演出锤炼的笑点，具有很大杀伤力，在假日人们追求快乐的时刻，能够制造笑声的片子无疑是首选。









但是看过电影之后，相对于原版话剧，电影版《李茶的姑妈》并不那么出彩。作为二刷过话剧的观众，我对于话剧的观感还是不错的。在座无虚席的小剧场里，男主演半个小时内6次当众换装，上下来回爬楼梯累到满头大汗，是开心麻花所有话剧当中最卖力气的一部，以至于剧中有一句官方吐槽：“你们这个戏太累了！”



另一方面，《李茶的姑妈》又是开心麻花话剧中尺度最大的一部，各种擦边球、性暗示的段子，在两个小时的话剧里比比皆是——可以说，“污”是《李茶的姑妈》一个最重要的标签，也是重要的包袱笑点。这些如何转化为电影桥段，对导演和编剧来说，是不小的考验。









话剧和电影作为两种艺术形式，在表现形式上有着很大不同，很多形式适合放在剧场里，但不适合大银幕。开心麻花由话剧改编而来的电影，屡屡被诟病的一点就是话剧味儿太浓，部分场景与其说是电影镜头的切换，倒不如说是话剧舞台布景的变换。



而《李茶的姑妈》本身的大尺度部分几乎原样照搬，小剧场里的那一套被直接拿来使用，这就有些生硬尴尬了。我理解编剧不忍舍弃笑点的心情，但是话剧改编电影，本身就需要大胆取舍。









对比话剧，卢靖姗饰演的姑妈，一个很重要的桥段被删去了，那就是和假姑妈黄沧海之间互诉自身经历的部分。在话剧中，姑妈作为一个为爱私奔、远赴异国求学打拼的女性形象，有着很强的感染力，这对于激起观众共鸣来说尤为重要。



可在电影里，姑妈这一角色更像是金钱的符号，既没有太多的感情流露，也缺乏打动观众的必要背景，所以，人物沦为了空洞的剧情陪衬。









话剧里中程登场的姑妈，在电影中出场的时间被大大提前。真假姑妈提前相遇，原本可以给故事的展开创造更多的可能，可遗憾的是，他们并没有碰撞出太多的火花。



整体节奏变慢，剧情进展速度为笑点服务，删掉了人物背景的铺垫，是此次《李茶的姑妈》改编成电影的问题所在。







总是离不开“钱”字，笑渐不闻声渐消



因金钱而导致身份错位，性别可以穿越，身世可以编造。为了得到巨额财富，有身份的人也可以不择手段。



《李茶的姑妈》和《西虹市首富》一样，都是由财富为驱动，拷问人性弱点的同时，也如一面镜子般照见了人为了获取金钱，其嘴脸到底有多么不堪。









因为一个有钱的姑妈，穷小子李茶可以一步登天，迎娶董事长的女儿。在金钱的魔力下，李茶和富家千金的人生，这两条平行线，被强行交织在一起。



银行的小职员黄沧海，在《李茶的姑妈》中具有双重属性，一面是唯唯诺诺、循规蹈矩的小职员，多年勤勤恳恳工作，没有升迁的机会。另一面则是假扮富豪姑妈，财大气粗的同时获得了享受生活的快感，哪怕那是假的。









而更有甚者，大渣老板的亲家梁友德为了达到迎娶姑妈，获得巨额财富的目的，不惜下药，真是无所不用其极。



在金钱面前，一群放弃了尊严的人，追逐一个梦幻的结局，到头来都是一场空，只能相约投海喂鲨鱼。在财富观念上，电影和话剧倒是始终如一。









对人类原始欲望的探讨，一直是开心麻花热衷的主题。在对待金钱、财富的态度上，主要是渲染和夸示，你可以理解成炫富和过干瘾，也可以理解成批判和反讽。看得多了，其实是审美疲劳的。



经过《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》《西虹市首富》几部影片的积累，开心麻花俨然已是中国喜剧电影的重镇和票房收割机。具有同样水准的其他喜剧团队，往往创作力跟不上，而麻花有人才稠密的优势，有20多个在剧场里千锤百炼过的喜剧IP，过去几年里保持了高产又高质的创作节奏。



尽管之前也有三观争议、低俗之讥、电影化不够的指责，但在搞笑这件事上，他们做得够专业，所以在市场中屹立不倒。这次的《李茶的姑妈》，最大问题是它不再好笑，演员尬演，导演强拍，观众无所适从。本是剧场里的娇艳花朵，移植到大银幕上失去生命力，成为明晃晃的假花。









开心麻花有着IPO上市的宏图大志，有着资本寒潮中逆风飞扬的本事，有着来之不易的观众的信任。他们本该珍惜这一切，对创作慎之又慎，对观众诚之又诚，不做出好东西不进影院。



显然，《李茶的姑妈》并未做足功课。他们的步子太快了，忘了精品都是时间和心血浸泡而成。这一次豆瓣评分走低，票房也不见得会飘红，开心麻花也该整理一下创作思路了。保卫品牌，爱惜羽毛，转化介质，不丢笑料，才是正确轨道。





【文/忠犬七公】

