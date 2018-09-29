“争，就是把不可能变成可能，就是弱的打强的”，随着叶小天成为大万山土司，《夜天子》这部讲述小人物逆袭的励志古装剧暂时告一段落。



该剧改编自月关的同名小说，由东仑传媒制作出品，原作者担任编剧，陈浩威执导，徐海乔、宋祖儿领衔主演，王紫潼、肥龙、郝帅、禹童、蒋沁芸等联诀主演。讲述了六扇门的一个小小的牢头叶小天（徐海乔饰），因一封遗书而离开京城前往湖广，却阴差阳错踏入大明朝官场的传奇故事。









目前，该剧已在腾讯视频播出一个半月，会员看到大结局。播出期内，《夜天子》多次引发热议，主话题#电视剧夜天子#阅读量达5.5亿，话题#徐海乔夜天子#阅读量高达6.5亿，截至目前，播放量近16亿，豆瓣上超过1.6万人打出7.6分，成绩可谓相当不错。



尤其是在男频IP改编剧普遍成绩不理想的情况下，《夜天子》轻流量重质量的制作，为创作者们打开了一条新的探索之路。







这是一首热血之歌，为正义而战，为弱小者发声



《夜天子》是典型的小人物成长记：一个大众眼中的弱者，通过自身的聪明、努力和机遇，一步步升级打怪，最终达到一定的人生高度。



这个进阶的过程，每一步都有一个难度不同的“boss”，每打败一个boss，主角就会向上升一级。这是典型的游戏思维，也是当下影视剧最受欢迎的写法，暑期档的爆款剧《延禧攻略》便是典型代表。



于叶小天而言，前8集，抓徐林、抄孟县丞家、扳倒齐木，是他进阶的第一步，也是积累经验值，升级技能buff，为他之后以真实身份走上官场做铺垫。









不仅是这8集中，弱者奋起反抗的热血、为正义而战的爽感其实贯穿于整部剧中。



刚开始的葫县，地痞流氓作恶、县令不作为、百姓遭欺压，作为执法者的捕快，被流氓之妹暴打也不敢还手。叶小天收押徐林，想为枉死的无辜之人和手下人讨回公道，却在县衙光天化日下被群殴，县令无奈、捕快沉默、围观群众愤怒却不敢动，堂上的“明镜高悬”仿若无物，讽刺至极。









但是，叶小天不放弃，“争，就是弱的打强的，就是流血流汗”“我们要一直赢，要想一直赢的话，靠不了天，靠不了地，只能靠自己，谁怕谁啊”“老子不服”，这些极富煽动性和血性的话，终于让捕快们奋起反抗。









随着背景音乐“乱世纷纷扰扰逐浪潮，我心自有旗不倒，万般恩恩怨怨过眼角，笑到最后见分晓”的渲染，这种一舒胸中愤懑之气的爽感，被烘托至高潮。



叶小天打在渣男徐伯夷、戮杀无辜之人的恶霸徐林、勾结地痞流氓的孟县丞、一手遮天欺压百姓的齐木脸上的拳头，仿佛也打在现实中那些恶人脸上，让观众也跟着热血、激动。









这是男频小说吸引读者的利器，剧版《夜天子》做了适当的改编，让这种热血和爽感既在合理范围内，又满足了观看者的心理诉求。



这一点，也是《夜天子》区别于其他男频小说改编剧的地方，让这部剧获得了为数众多的书粉的喜爱。不过，除了爽感的保持，该剧在网络上收获众多自来水和安利贴还离不开剧情和喜剧风格的加持。







官场、感情双线并行，喜剧元素定风格



《夜天子》是标准的大男主戏，故事围绕着男主人公事业的进阶和感情的发展而推进。第6集，冒充艾典史的叶小天通过不屈不挠的意志，获得了手下捕快的认可，也扭转了心仪女孩夏莹莹（宋祖儿饰）对自己的看法，初步实现了基础事业板块和感情基础的搭建。









之后，叶小天假死脱身，与罗大亨（肥龙饰）、华云飞（郝帅饰）、展凝儿（王紫潼饰）一起，前往京城、铜仁等更大的权力场施展抱负；感情线也一波三折，上演了“梁山伯与祝英台”般的虐恋，最终结果也令人唏嘘。









这也是《夜天子》男女观众比例趋平的原因——满足了每个群体不同的观剧诉求。









实际上，剧版《夜天子》对叶小天的感情线做了改编，专注讲他与夏莹莹之间相识、相处、相爱、因门第差异无法相守、爱而不得的深情，而展凝儿则是默默地付出，不表露爱意；叶小天与田妙雯（禹童饰）之间，更多成为惺惺相惜的同伴情。这样的处理，既丰富了情感元素，又不喧宾夺主掩盖主线感情的光彩，算是一种男女观众都可接受的情感线吧。









除了官场线与感情线双线并行外，该剧最显著的特征是喜剧元素非常丰富，出人意料的梗常常逗得人捧腹，富有穿越感的台词、人物之间妙趣横生的相处都颇有趣味。



比如，叶小天被齐木的人群殴后躺在床上，罗大亨愤愤说道，“他给你打成这样，等有朝一日我见到他，我狠狠地瞪他一眼。”



再比如，叶小天说，“君子报仇十年不晚，小人报仇一天到晚”，随时找麻烦报仇的个性一览无遗。还有抽象派的画像、“赔我一碗”曲解成“陪我一晚”、“大家都是来坐牢的，凭什么他能住单间”等等。









最为颠覆的，是将书生塑造成“暴力”分子，隔三岔五打群架，叶小天巧妙激起书生们的正义心，群起帮助治理葫县治安，抓地痞流氓、作奸犯科、小偷小摸等不法之徒，秀才砸赌场，也是一大奇观。









这种错位感造成的喜剧效果，显然比纯台词的笑料更为含蓄耐看。







于嬉笑怒骂中窥见历史暗影，间离效果成就多视角叙事



轻喜剧的风格奠定后，《夜天子》用嬉笑怒骂之姿，掀起了窥视明朝官场的一角。



这部剧抛弃了古装剧中常见的前朝后宫、帝后妃嫔，将故事地点设定在充满新鲜元素的黔东南，内因始于妄图谋反做皇帝的播州天王杨应龙对各方挑拨。这其中，当时贵州的土司制度与明朝廷官制的碰撞，也是一大看点。



叶小天刚开始冒充艾典史的葫县，是贵州土司制度盛行下，唯一实行流官制的地方，县令的无力、县丞主簿的越权、地方势力的横行霸道，都反映了这一制度在贵州的孤立无援。









除此之外，该剧还描写了官场贪腐，不过是以相对轻松的方式来表现，比如一开始有人下狱，卸掉枷锁、睡甘草铺、白面馒头等等，全都是明码标价，而杨霖被处极刑后，也感慨“不敢死的就别贪污，要不然贪都后来都得还回去”等等。叶小天对花县令说，“您觉得天要塌，可能是您站歪了”，等等。



这些零星点缀于轻松搞笑的剧情中，稍显沉重的元素，给这部剧带来了一些叙事上的厚度。



而一些新的表现方式，则为这部剧增添了多种视角。叶小天时不时会对着镜头碎碎念，或解释、或吐槽，造成一种间离效果。像是一个旁观者，也让观众对剧中所描写的事情，有分析和批判的空间，促使他们对剧情进行冷静地思考，进而深入到现实生活中对这类型事件的看法，引发更多共鸣。









值得一提的是，叶小天在进阶过程中被任命的每个官位上，都真正为百姓做了实事：做假典史时扳倒齐木，再比如引河流水为李家寨和高家寨解决水源问题，怒审五大恶势力家族等等，无一不彰显叶小天这个小人物的勇气与担当。





这样正三观的剧情走向和人物特质，层层递进的热血燃点，虽未宏大至家国情怀却也至情至性，想来片方在创作过程中也意图输出正能量的社会价值观——绵薄之力亦可明志。从出品方东仑传媒在《夜天子》播出期间助捐30万元，用于资助拍摄地贵州贫困地区的乡村医疗事业不难看出，其从做人到做剧再到做文化事业都希望传达给公众一份责任感。







在男频IP改编剧中，《夜天子》闯出了一条独特的路，给后来者提供了有效的探索经验；在古装剧这个类型上，《夜天子》触及到鲜有人触碰的黔东南及其特有的土司制，有一定的创新意义；在流量明星+大制作普通乏力的情况下，《夜天下》凭借实力演员+创新剧情+喜剧风格占据了一席之地。这个夏天，《夜天子》在荧屏上留下了一道深刻的热血印记。





【文/jin】