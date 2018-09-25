这个中秋假期的电影市场，异常热闹。中秋前后，登陆院线的电影数量高达19部，光是9月21日当天就有10部新片上映，可惜众声喧哗的背后，是缺乏有力电影支撑的票房大盘。









《碟中谍6》之后，9月影市再无重磅炸弹，所以中秋档曾被寄予提振影市的厚望。作为一个承上启下的档期，中秋一方面延续了暑期档的热度，另一方面也给国庆档进行了预热。但从另一个角度来说，中秋档期其实略显鸡肋。





在2015年之前，并没有多少电影的发行方看重中秋档，但是自《港囧》大卖，累计获得票房达16.14亿，从此，中秋档便成了“兵家必争之地”。





2016年的中秋节三天假期，吸引了13部电影上映，包括《大话西游3》、《反贪风暴2》、《七月与安生》、《追凶者也》等多种类型的片子，既有IP话题之作，又有实力作品，口碑和票房均有不俗表现。





2017年的中秋节和国庆节撞在了一起，号称“史上最强国庆档”，有《英伦对决》、《羞羞的铁拳》等多部重量级电影，最终的总票房达29亿之多。









可今年的中秋档期就略显尴尬了，假期单日大盘最高也没有突破2亿，上映的新电影普遍缺乏票房号召力。已经上映了一个月的《蚁人2：黄蜂女现身》，在中秋假期的周日当天，居然能挤进票房榜第十名；《江湖儿女》第二天就被上映多日的《碟中谍6：全面瓦解》和《反贪风暴3》反超。





根据@电影票房 的数据统计，整个三天的中秋假期，全国大盘综合产出5.29亿票房，创下2015年至今四年最低中秋档票房纪录。





单片单日不破亿，中秋档期不给力







这个中秋档，虽有数量繁多的新片，但是一部票房表现超群的也没有出现。整个中秋假期，最受关注的电影当属贾樟柯的新作《江湖儿女》、古惑仔原班人马齐聚的《黄金兄弟》和郭敬明监制的《悲伤逆流成河》。









《江湖儿女》从戛纳载誉而归，获得了场刊评分2.9分的高分和金棕榈的提名，虽未斩获奖项，但却收获了媒体的众多好评。可在票房表现上，《江湖儿女》虽然突破了5000万关口，打破了贾樟柯此前由《山河故人》保持的个人作品最高票房纪录，但作品属性所致，观众对文艺片的买账程度有限。影迷群体对《江湖儿女》的评价则普遍较高，豆瓣评分一度达到8.0（目前评分为7.8）。





古惑仔的名头，可以看做一个时代的缩影。当那首《乱世巨星》的音乐响起时，“叱咤风云我任意闯万众仰望”瞬间把人带回了那个热血沸腾的年代。





由钱嘉乐导演，郑伊健和陈小春等古惑仔原班人马齐聚的电影《黄金兄弟》吸引了不少注意力。在电影宣发期间，“大家都欠古惑仔一张电影票”的声音遍地可见，想利用情怀去助力电影票房。然而，电影上映四天，《黄金兄弟》的票房不过刚刚突破2亿关口。这证明了无论有多少人嚷嚷着要给古惑仔补票，肯真正为情怀买单的人，毕竟还是少数。





数据来源：猫眼专业版





情怀攻势在中秋档期早有先例。在2016年的中秋节当日，票房冠军由《大话西游3》以8624万摘得，占据了当日票房大盘的四成以上。但近两年来，随着情怀的泛滥和贬值，吃这一套的观众也越来越少。《黄金兄弟》搬出古惑仔来兜售情怀，单日票房也仅仅维持在5000多万，更让人想不到的是，这样的情况下，影片还占据着中秋档每天的票房冠军。这个中秋档影片的质量，可想而知。





票房表现并不悲伤的《悲伤逆流成河》







《悲伤逆流成河》在中秋档的表现十分抢眼。这部电影改编自郭敬明11年前的同名小说，由落落执导。在开画之初，豆瓣评分一度达到6.5。上映当天，《悲伤逆流成河》是当日票房榜季军，此后的几天里均稳居票房榜亚军，其排片占比和票房均稳步上升，逆跌走势明显。





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《悲伤逆流成河》的话题度很高，因为其主题指向校园霸凌，引起了较大范围的讨论，李银河也在微博上点赞该片，给予了很高的评价。在郭敬明过往监制、导演的作品当中，很少有一部作品像《悲伤逆流成河》那样获得如此多的正面评价。





《悲伤逆流成河》





大胆启用95后素人演员，针对社会热点话题发声，这些举措都让《悲伤逆流成河》有了不一样的呈现。虽然影片依旧存在演技生涩、情节略带狗血以及MV化的瑕疵，但相对于以往的郭氏青春片而言，这部片子要好一些。





在这个影片表现普遍不如预期的中秋档期里，《悲伤逆流成河》的票房表现并不悲伤，累计票房轻松破亿。





毫无存在感的鸡肋影片扎堆







市场给予了几部新片较大的排片量，但是这个中秋档上映的电影，更多的是排片稀少，近似于影院“一日游”的存在。





除了前几部被重点推介的影片外，《虎胆追凶》或许是中秋档可看性最高的电影。这部由布鲁斯·威利斯主演的动作片，属于典型的好莱坞动作类型片，其首日排片为11.1%，随后逐日下跌，中秋档期票房表现为1600多万。









《哥斯拉：怪兽行星》作为一部知名怪兽IP，在世界范围内有着巨大的影响力，不过首日1.9%的排片和那可怜的一百多万表现说明了：在中秋这样花好月圆的节日里，国人对于进电影院看怪兽并没有多少兴致。









《爱猫之城》是2016年在土耳其上映的纪录片，其排片仅为1%，针对爱猫人士，受众群体也比较狭窄，存在感稀薄。









至于其余的诸如《冷恋时代》、《极品师徒》之类的片子，更是典型的鸡肋影片。





纵观整个中秋档期，没有一部能扛起票房大旗的电影，其整体表现是自2015年以来最低迷的一年。兜售情怀仍有市场，聚集老港片的熟面孔的电影，在吸金能力上要强于质量一般的原创影片；文艺片因其受众范围的限制，即使有口碑加持，在票房上也难有大作为。





在接下来的一段时间里，电影市场将迎来一小段时间的沉寂，所有的新片都将在国庆档集中爆发。其中包括了张艺谋的新作《影》、开心麻花《李茶的姑妈》等一系列电影，不过其具体表现，由于票补政策取消等因素的存在，变数依旧不小。







【文/忠犬七公】