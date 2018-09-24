编者按：假收视、天价片酬、限价、税收政策趋严……种种因素下，影视行业堪堪停摆，以出人意料的速度进入寒冬期，也结束了近几年资本疯狂涌入的狂欢期。这个背景下，如何有效地治理假收视？波及范围过大，是否该减小整治力度？创作者们要做些什么？行业独立观察家@绝对敏捷 对这些要点问题做出了回答，引人深思。

假收视缘何难治理？



前段时间，郭靖宇导演公开实名举报假收视，引起了行业内外的极大关注。但要注意的是，理清问题的根源，对症施治才能行之有效。

郭靖宇导演

什么是关键点呢？首先是整顿数据公司。数据已经假到这种程度了，起码要关闭一定时间整顿吧？



其次，为什么假数据横行？谁最需要？应该是甲方吧。一道有力度的文件就可以解决，谁敢拿政治生命赌博？



第三，建立新的数据系统。以当下的网络发展和大数据分析技术，分分钟就可以建立。



第四，行业问题个人买单是以往惯例，虽然不科学，但实际上没有一片雪花是无辜的。









话说回来，即使解决了上述几个关键点，收视造假还是不像想象中那么容易解决。这要从若收视率还原真实，利益链上的各方会出现哪些无法承受之重说起。



首先，所有的4A广告结算和定价要重新改写，搞不好会带来整个广告投放的革命，电视平台按照企业化运营的日子会不会终止都不知道。



其次，受到冲击的不光是电视剧，还有综艺，卫视排名可能重新改写，电视台和制作公司之前的商业模式也要重新定，这动静可就大了去了。



第三，如果电视台所付的购片款大半以上都被拿去买数据了，净化了之后电视台还会按照原来的购片价格买片子吗？如果不是的话，当下电视剧的制作成本要怎么下降才是可行的盈利规模？这可能要冲击整个行业的上下游，全产业链的寒冬即刻就会到来。



这三个方面的影响有多么严重，行业内的人肯定明白，我们需要想想，高速发展了近30年的电视行业，能不能经受得住这样的打击，喊打的同时必须清醒认识我们将面临什么。

整治力度不嫌大，刮骨疗毒有利长远发展



说到对假收视、假数据的整治，我还是推崇乱世用重典。



不论是针对影视市场的新一轮税收政策也好，限价也罢，抑或是别的调控政策，只要对今后影视行业的发展和未来有好处，就该得到支持。

不可否认，影视公司会是这轮风波的最大受害者，可能会在接下来的很长时间内元气大伤，这就是明星高片酬害人害已的明例。限价也不是啥坏事，尾市平台本身就已经不支撑高价了，网络平台在价格中的猫腻也时有耳闻，面粉比面包都贵，难道不该治理吗？重典我支持，但是操作一定要经得住推敲。

人心不足蛇吞象，法不责众这种事存在，但在影视圈不一定有效，因为这个“众”毕竟太小了。最近这几年，影视剧的盈利水平实际上在持续走低，加之收款困难，资金成本也不低，几项混合计算，影视公司的压力可见一斑。这次的行动，如果能给影视圈带来深度调整，那长远看肯定是好事儿——回到正常的制剧成本，制作成本比例也回归正常，最重要的是内容也回归正常，一举多得。



现在的高片酬、长集数、假数据、阴阳合同、避逃漏税等等，其实就是虚拟经济在影视圈的具体表现。是泡沫迟早会破灭，是违法迟早会被查，哪种形式不重要，早来晚来都会来，波及到谁都不算冤枉，不要用市场经济这个挡箭牌，我们从来也没真正市场化过。



我大胆预测，影视行业的寒冬还远非目前的状态，可能更加严重，整个行业将面临推倒重来的危险，至少大约五年的畸形发展终于走到了尽头。

为何这样说呢？我总结了以下几个原因：



首先电视台越来越没钱，降价是必然；



其次欠款越来越严重，新媒体也欠，制作公司现金流全线告急，伤及创作根本；



第三，上市公司股价上涨遥遥无期，依靠资本的好日子没了；



第四，相对于高片酬，制作成本的上升，同样让制作公司负担不起，现在便宜的剧，光制作成本也要小二千万起；



第五，电视剧确实是成熟的商业模式，但是架不住杀鸡取卵式的发展，恶果迟早会来，几个塔尖上的成功案例支撑不了整个行业；



第六，多年的歪门邪道，受伤害最深的是创作者。这个群体回不去的话，从源头上就需要治疗。

首先要重视的便是创作态度。

不把影视作品当商品，这是应有的创作态度



影视剧行业的纷乱，是从创作态度转变开始的，是从把影视作品当作商品开始的，这是关键性指标。



创作必须讲究差异化和独特性，历史上没有一部名著是在重复别人和重复自己。可是，看看我们的影视剧，千篇一律、千人一面、千集一主。创作再不是个体创造性的发挥，而是成功案例的分解再组合，出发点不是创造而是拼凑加工再利用。

这样的创作态度，必然会让生产出来的影视剧商品化。商品必然是以市场和受众为导向的，于是，粉丝、流量、数据闭环等甚嚣尘上，影视寒冬瞬间到来。



从一些简单的指标和现象便可一探究竟。



先说电视剧，经过几年的非正常数据和宣推炒作，评价标准已然丧失殆尽，参照的系数也已经混淆不清，以貌取人、以人定级、以量评优、以资取胜、以费定评、以假证假……



再说电影，偷票房、锁场、保底销售、炒作……这根本就不是一个成熟的市场，而是一个赌场。所以，回归内容和创作，勇于接受批评，大家共同进步才是正道。创作毕竟应以严肃为主。

我们的从业者，要看得懂这个行业里的坏，更要知道它的好，然后从好的方面下功夫去创作、制作、宣传、评论，才能让这个市场规范化，才能拿出优秀的作品。



鱼目混珠不光是资本和假数据、假流量造成的，还是很多从业者自己主观创造出来的——他们认为自己掌控了主导权，就可以为所欲为，坚决把经济效益放在首位，但在我看来，一切不从社会属性的角度去理解和观察的电视剧，都是不负责任的。知易行难，与大家共勉。



补齐核心故事和人物塑造，回归内容

创作态度言毕，我还想提点具体的创作建议。

我一直是人物驱动故事发展观点的拥趸，有什么样的人，才能发生什么样的事，这是我的依据。因此，为了剧情发展随便改变人物特性，主要人物在剧中呈现出好几个人的性格，最让人不能忍。



在剧本创作中，人设其实特别难以把握，既要从技术层面考虑，也要从受众认知角度考量，要把握合适的度、足够的故事驱动力以及角色亲和力和观众共情，解决好这些问题，作品就成功了六成以上了。

有人问我，电视剧创作中，哪个环节最难？



这个要分开看：历史类和名人传记类的影视剧，寻找事件最难，而生活剧和传奇剧等绝大多数影视剧找人物最难。



找到事件和人物后，就是结构比较难。结构是一个编剧的基本功，不掌握这个能力，创作不出来作品，当枪手可以。



结构搞定后，就是逻辑难。虽然逻辑在今天的影视剧中被随意践踏，但是重要性没有消减，这是观众粘性的必要因素。



逻辑之后，情节、故事与事件的选择也很重要，戏剧张力很多时候是这个阶段产生的。当下，很多剧不好看，就是因为选取随意，增加不必要的事件和情节，也就是俗称的兑水。



接下来，难点是台词。台词这个东西是需要一定天赋的，有时候，它甚至能拯救一部作品，我认为这说法不夸张。不过，一部好作品的诞生，每个环节和组成部分都很重要。

我们要学会容忍电视剧中的缺点，因为没有哪部剧能做到十全十美。但是，近几年的影视剧市场，从甲方到乙方、从评论界到批评界、从宣传推广到水军灌水、从制作方到采购方、从编剧导演到演员等等的容忍度都太高了，把不能容忍的缺点都给常态化接受了。



这样的作品，质量不下降才怪。问题是，即使下降还得捧着，说不好的人反而成了眼中钉，直到所有虚幻支撑不下去了，泡沫破了才有一丁点儿感悟。影视市场要想健康发展，对于不能容忍的缺点要时刻批判，或许这样能回到正轨。

【文/绝对敏捷】