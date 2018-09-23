细心的观众一定会发现，近几年，青春题材发生了很大的变化。

近几年来，竞技体育为国产青春剧提供了新鲜独特的视角，让这类型剧可以摆脱狗血套路，整体风格变得干净、活泼、阳光。以运动精神来展现青春的精彩，既能通过戏剧冲突强调体育精神，又能以运动的拼搏向上，给戏剧带来积极、正向的力量。









芒果TV一向善于挖掘阳光、新颖的青春题材，比如目前正在芒果TV热播的《游泳先生》，虽同为运动类青春剧，但相比同类题材，它在热血、励志之外，又展现出新的变化。上线以来，网络累积播放量突破5亿，在年轻人中引发了广泛热议。





《游泳先生》是由玮子执导，鞠婧祎、Mike Angelo、严禹豪、胡兵、张沙沙、朱文超、李星佑、谭纯依等联袂主演的蓝色青春励志大剧，讲述了奥运游泳新秀白泳泽（Mike Angelo饰）、平凡女孩宋茶茶（鞠婧祎饰）和体坛太子蓝天（严禹豪饰）三人曲折的爱情故事。







以新颖的人设，关注运动员心理成长，视野更开阔





《游泳先生》首先吸引到我的，是剧中的人物。





运动类影视作品的创新，普遍集中在体育项目上，以不同的体育项目与不同的人碰撞出新的火花。《游泳先生》并未刻意寻找荧屏上稀有的项目，却从人物出发，以新鲜的人设，探讨了运动员在追梦途中的心理蜕变与成长。









男主白泳泽的身上没有什么开挂的光环，也不是最常见的小人物成长的故事，他的经历犹如过山车般跌宕起伏。





初登场时，白泳泽已经是一名猛将，在全美游泳赛的洛杉矶站冠军争夺战中一战成名，并与美丽的女明星两情相悦。





这是个已经登上高峰的人，无论职业还是生活都春风得意。但偏偏在此时，他的人生开始走下坡路，职业和感情接连遭受打击，直接从云端跌落泥潭。









很残酷，却很真实。





在现实生活中，运动员在成功的路上都会经历各种各样的低谷：有成名后的浮躁，有难以克服的瓶颈，也有大赛前难以排解的压力。尤其在经历高水平的赛事之后，从荣誉加身、鲜花夹道，再回到默默无闻的状态，运动员们大多会经历心理低迷期。如果不能振作起来继续前进，问题就会变得很严重。





这些光环之后的“暗场时光”鲜少被大众所知，这部剧却关注到了这点。它将运动员在逐梦路上的一系列困境集中在白泳泽身上，通过白泳泽从高峰到人生低谷期再到重回巅峰的心理变化和成长，展现运动员风光背后坚持梦想、奋进拼搏的精神。





而在女主宋茶茶身上，我们同样看到了青春、热血和不屈不挠。





和白泳泽一样，这也是一个从云端跌落的人。一开篇，故事就简洁利落地描述了她生活上的窘迫与情感上的失意：从千金小姐沦落为打工妹，还在婚礼当天被抛弃。









我印象最深的，是婚礼上的情节。新郎始终没有出现，宋茶茶穿着婚纱站在礼堂内，她没有痛哭、崩溃，而是硬撑着一声不吭，那种在人前努力保持骄傲的样子，真实得让人心疼。





这是属于宋茶茶的性格，不在人前低头、软弱，就如她在打工的地方遭遇奚落会寸步不让地怼回去，只有这样坚强、骄傲的人，才能和生活拼到底。而前期这样不服输的人，在经历过人生坎坷后，对生活、爱情、理想有了新的领悟，人物的转折才更显立体饱满。





除此之外，剧中的体坛太子蓝天、因比赛服药退出泳坛的黄教练、勇敢追爱的蓝芯等，每个人物都经历了风波和挫折，但都凭借对信仰的坚持，在最后迎来属于自己的阳光。







相互成就的爱情、亦敌亦友的友情，《游泳先生》以情感启迪人生



除了人设，《游泳先生》中的各类情感也颇具看点。





首先是男女主的爱情。





白泳泽和宋茶茶的结识不算是特别新鲜的设定，很典型的欢喜冤家，一见面就互怼。之所以说这条爱情线好看，是因为他们的爱情是在梦想中相互成就。









他们相遇在彼此最困难的时期，白泳泽的游泳事业陷入低谷，宋茶茶家道中落，像无头苍蝇一样迷茫。相似的经历让他们相互理解、相互鼓励，并且变成彼此最重要的能量来源。对于白泳泽这样一个在追梦路上的人来说，在人生最灰暗的时刻，支持是最珍贵、最温暖的；而对于前路迷茫的宋茶茶，在与白泳泽相处的过程中，找到人生的目标，是最难能可贵的。





白泳泽的成功离不开宋茶茶的支持，宋茶茶的理想也由白泳泽激发而来，爱情让他们成长并最终绽放。这样的爱情青春、热血、理想化，却温暖、令人向往。





最值得一提的是剧中男一和男二的人物关系。





白泳泽和蓝天既是好朋友，又是情敌和职业竞争对手，这种微妙的人物关系非常有意思。





蓝天是个内心复杂的人物，他将友情视作珍宝，将爱情深藏心底，表面都不露声色，所以他在处理与蓝天的关系时常常是矛盾的，尤其在三人的感情中。由于某种原因，他不能和宋茶茶在一起，所以时时要表现出冷漠，拒对方于千里之外，而看到宋茶茶和白泳泽感情升温，他又嫉妒、痛苦。









他一面非常珍惜与白泳泽的友谊，一面却对日益强大的白泳泽心生胆怯；一面与对方相互激励，一面却压抑不住内心的嫉妒，甚至在命悬一线的时候，想跟白泳泽一起沉入海底。在成为国家队成员的终极一战中，蓝天最终战胜了内心的胆怯，捍卫了竞技体育精神。





白泳泽在和蓝天的相处中，也展现出了人物身上最丰满的部分。他既想要爱情也想要友情，他对蓝天真挚，却也矛盾，常常一面提醒自己不能喜欢宋茶茶，一面却不由自主陷了进去。在职业生涯中，他为了赢，也不惜隐瞒病情，只有当他搞清楚了输与赢的深层含义，坦然面对，最终才能在追求梦想的路上走得更远。









运动类影视剧从来就不是单纯讲运动这件事，由运动延伸出来的人生启迪才是点睛之笔。这部剧在这对亦敌亦友的人物关系中，将一干人物对爱情、友情、胜负心，以及人生观充分传递了出来，对年轻观众价值观的建立和情感的把握具有一定启迪意义。





该剧制片人刘阳曾提出：人物决定故事，情怀决定高度。在他看来，率先考虑目标受众，关注他们的痛点与收获，这是影视制作对市场的尊重。









体育竞技给青春题材带来了奋发向上的力量，《游泳先生》更在聚焦热血、阳光之外，对运动员光环之下的“暗场时光”进行了探讨，这种思考有一定纵深感和现实性，这让我们看到了青春题材潜在的叙事创新的可能。





《游泳先生》由湖北广播电视台、深圳广播电影电视集团、深圳电影制片厂有限公司、北京世纪东耀文化传媒有限公司、捷成世纪文化产业集团、东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司、北京中视精彩影视文化有限公司、北京天叶影视传媒有限公司、霍尔果斯尚晖影视文化传媒有限公司、深圳市酷开网络科技有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、东阳品格传媒有限公司、北京嘉合佰利影视文化传媒有限公司联合出品。







【文/小熊星】