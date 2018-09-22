“巴菲特有句话：在别人贪婪时我恐惧……但这句话的下半句是：在别人恐惧时我贪婪。”





9月20日，2018年优酷秋集在杭州举行，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东，在开场演讲中说了这么一句话。“当然这句话不是建议大家这时候可以开始贪婪，但当行业感觉寒冷，投机资本逐渐退场，从业人员对创作有敬畏心，我反而认为这是真正做好内容的时期。”







杨伟东





在杨伟东看来，狂热的资本退潮，恰好是理性的回归，整个行业开始新一轮的汰换。作为内容行业最重要的平台之一，优酷一方面在过去一年中坚持剧集类型化、综艺系列化的战略布局，试水内容的产业化运营。另一方面，优酷开始更多地用技术创新提升内容生产的效率，推动内容产业进入数字工业化。











在秋集上，优酷发布了未来将推出的百余部新品剧综艺。其中，优酷重磅推出了“少年派”剧场：易烊千玺搭档黄子韬倾情演绎的护家卫国青春励志剧《艳势番之新青年》，根据罗贯中、冯梦龙《三遂平妖传》改编的古装传奇《平妖传》，以及汇集大批青春新生代演员的《天坑鹰猎》《九州缥缈录》《天醒之路》《青囊传》等剧集纷纷亮相，体现优酷在新季度剧集上的“少年化打法”。







此外，《大明皇妃》《长安十二时辰》《幕后之王》《平凡的荣耀》《神秘博士》《重生》《盗墓笔记重启·极海听雷》等横跨女性言情、悬疑冒险、现代都市以及科幻等多个题材的剧集逐一亮相。









同时，优酷继续在深挖“这就是”厂牌的长线价值，体现综艺系列化的内容战略。秋集上，优酷宣布《这！就是街舞》《这！就是灌篮》启动了第二季的筹备工作，由林宥嘉加盟的首档创作音乐人养成综艺《这！就是原创》也在秋集现场首次发布。









在对头部综艺品牌进行系列开发的同时，优酷也加强了综艺在题材和类型上的联动发展和多样化布局。



同时，优酷还对外发布了业内首档根据国漫IP创作的真人秀《以团之名》，它和优酷剧集《头条都是他》紧密联动；打歌节目《音乐至上MUSIC ON》、萌娃综艺《想想办法吧爸爸》、开心麻花综艺首秀《想吃麻花先给你拧》，以及脑力比拼综艺《嗨脑星人9102》、全新素人恋爱综艺《想谈个和偶像剧一样的恋爱》等多档垂直品类网综相继发布。







从观众到用户，思维的转变助力好内容的回归



“用户”是内容合作的第一语言。这是杨伟东在秋集上提出的发展方针。其实，早在去年的秋集上，优酷就提出了“从观众到用户”，“提醒所有合作团队，包括我们自己，一定要从抽象的观众切换到具象的用户维度。”



杨伟东表示，一年过去了，很多的制作团队依然没有实现“观众到用户”的思维转变。科学的思考方式应该是，我们这个作品面对哪些核心用户，针对用户的什么洞察和需求去筹备的，希望满足用户哪些消费需求。









“内容产业终究是面向用户的生意，用户应该是内容生产方和播出平台沟通的‘唯一语言’”，杨伟东表示，只有双方都基于“具象的用户”来讨论合作，才会对用户的理解越深、越具象，这样才越有可能产生好的合作，产生深的合作，好内容才会最大概率地出现。而阿里巴巴和优酷拥有国内最全面的用户行为和洞察数据，这些资产是内容生产者能生产出更好内容的重要辅助和帮手，而将这些数据和技术能力反哺给内容产业，也是优酷平台的强烈意愿和责任。



阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱集团大优酷COO兼CTO庄卓然（南天）也提到，“今天在平台上做内容也好，做产品也好，做运营也好，核心的目的不是为了自娱自乐，而是为了满足和服务用户，所以一定要理解用户的需求和行为习惯。”







庄卓然





可以说，洞察用户痛点、满足用户需求的能力，决定了视频平台的竞争力水平。而对用户的服务能力，根本上体现在精品内容的输出能力。



杨伟东表示，中国头部的编剧、导演、演员和制片人都是稀缺资源，在生产方式不变的情况下，长时间生产精品都是概率问题，短时间批量生产精品注定是个伪命题。特别是基于内容产业按集售卖的交易模式，内容注水成为普遍现象。





今天，“倍速观看”的日趋流行，不仅体现了观众对注水内容的反抗，也折射了市面上精品内容的短缺。









于是，在资本退潮，行业回归理性的环境下，如何提高输出精品内容的概率，就要说到技术和数据。





数据与技术赋能数字工业化的升级，助力创作者输出精品内容



“优酷还是一个坚持双轮驱动的平台，优质的内容是一个驱动引擎，技术创新是另一个。”



庄卓然（南天）表示，技术已经成为优酷推动内容产业升级的最重要的驱动力，经过过去一年在重点剧综上的试点尝试，未来技术将全面渗透到内容策划、生产、宣发、商业化的全链路中。









关于技术驱动工业化升级的体现在于，技术降低了用户对内容获取的门槛。庄卓然在秋集上展示了一个价值实现公式：内容消费体验=内容质量获取效率内容新鲜度。



为此，优酷提出的解决之道是：删繁就简、形式多样、人机结合。简而言之就是，人工与智能算法的结合，是内容价值高效抵达的理想路径。



比如，围绕用户的个性化需求，优酷在手机端首页已全面完成个性化改版，首次在长视频领域开启信息流化。









“我们希望聚焦用户的体验，给用户一个专属的首页，而且内容获取的门槛极低。”庄卓然解释，简单来说，就是未来优酷将根据个人的观看习惯，推荐给用户个性化需求的页面，这样不仅降低了内容选择消费的时间成本，还给予用户更加丰富多元的内容消费选择，让《甄嬛传》、《大明王朝1566》、《神探夏洛克》等佳作更容易触达目标观众。



此外，技术升级驱动数字工业化的案例，还体现在优酷的技术新秀——鱼脑。利用大数据分析为雷佳音出演《长安十二时辰》、易烊千玺参加《这就是街舞》做出选角参考的鱼脑系统，成为了优酷内容生产的一个助推器，它依托于阿里大数据能力，建立了内容从投资、制作、智能化运营、需求挖掘等辅助决策的工业化标准体系，并日渐成为优酷输出剧综精品的功臣。









优酷在数据技术上的成果，还有鲸观技术。这次世界杯除了直播，有大量的自动剪辑短视频在阿里爸爸妈妈矩阵分发。“比如原来我们剪一个进球的精彩瞬间，人工操作要三分钟，机器来做这个事情只要30秒”，庄卓然表示。



技术的助攻案例，还有今年优酷世界杯直播上的“50帧极清”编解码技术，提升了用户的消费体验，收获好评。此次秋集上，优酷还推出了一套名为“YOUKU ORIGINAL”的技术标准和工业流程，满足各种终端、各种屏幕（比如手机竖屏）的差异化用户需求。









即便在技术发挥强大助攻能力的同时，优酷也明白，内容创造的核心能力还是创意和灵感，技术提供的只是一个相对理性的参照物。“我们不希望从一个极端走向另一个极端，过去是编辑推荐今天是算法，我希望不是这样，我希望是结合体”，庄卓然表示。



“中国的文娱产业目前离工业化还有不小距离，但因为中国互联网的发展，数据和技术能力的发展，让中国文娱产业进入数字工业化成为可能”，杨伟东提到。







共生共荣的产业化开发，延展内容价值



杨伟东提到，从美日的产业发展来看，内容的后衍生开发价值是文娱产业非常重要的价值构成，内容的产业化能力是行业健康发展必须具备的能力，但在具备这个能力之前，首先是内容方和平台方共同经营内容的意识。



过去，内容制作方和平台的关系，是一锤子买卖的产购关系，这是内容的商业模式主要以广告为主决定的。但是随着内容投入的加大和内容精度的提升，仅靠广告和会员模式无法充分消化内容的价值。杨伟东表示，“从产购到共生”的关系转变，是平台方和制作方实现长期共赢并且内容价值最大化的基础。







今天一些大IP因为平台不稳定、演员阵容频繁更换导致用户行为无法有效沉淀。“如果内容方和平台不能从第一天就形成一起孵化内容、创造价值的长期经营意识，头部内容的后衍生价值只会存在于理论中，无法有效沉淀更不可能形成规模化的商业模式。”











杨伟东表示，综艺系列化与产业化开发势在必行，因为如果今天做一个唱歌节目，明天做一个跳舞节目，后天做一个变魔术的节目，完全是广告模式，而单一的商业模式是非常脆弱的。



意识到这点的优酷，也在产业化探索上迈出了步子。从《这！就是街舞》到《这！就是灌篮》，在衍生品开发销售之外，两个IP发展成线下赛事活动品牌。



尤其是在近期热播的《这！就是灌篮》上，优酷利用内容产业化开发真正做到了一鱼多吃：在内容层面，在正片之外，筹制了纪录片、娱乐衍生节目和漫画；线下巡回赛事已经进入到落地阶段；在开发层面，《这！就是灌篮》是至今衍生品开发最丰富的综艺，覆盖体育、服装、数码、日用品、玩具等5大类20多件商品。









而据庄卓然透露，基于产业化开发的魔力，作为同样的S级综艺节目，原创综艺《这！就是灌篮》的ROI（投资回报率）要比常规版权综艺高出数倍。



而伴随着《火星情报局》第四季的蓄势待发，优酷也在开发《火星情报局》的IP，以及《以团之名》在未来剧和综产业链上的联动布局等，都折射着优酷力图筑建长期共生的产业化发展战略。









时至今日，三家视频平台的角力，已经超越了项目之间的竞争，而上升到了产业生态圈之间的比拼。在今天的内容产业语境下，只有在整合资源、深度联动、协同作战三个维度上形成组合拳实力，才能立稳脚跟。



而在用户思维、技术驱动、产业共生等赛道上发力的优酷，显然在努力拓宽与加固内容生态圈的护城河。





【文/阿志】

