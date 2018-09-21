9月18日，第十七届全国院线国产影片推介会，在长沙铜官窑古镇拉开帷幕。作为电影领域的秋交会，这是大量国产新片亮相的好时节，更是各大宣传公司“斗法”的舞台。各种宣传物料吸引着到会者的目光，而由周润发和郭富城主演的电影《无双》的宣传海报引起了很多人的驻足关注，这则物料正是泰和传播为电影量身定做的。









这不是泰和传播的物料第一次引发关注，就在今年的上海国际电影节上，利用线上优势，一则“这次电影节，我选择PICK你”的广告在今日头条、墨迹天气、QQ新闻、万年历等App的醒目位置频繁出现，新奇别样的方式，不拘一格的表达，让人们记住了泰和传播这个名字。





作为一家专注于电影行业与电影院场景的泛娱乐整合营销平台，泰和传播独家拥有中国最大的影院数码海报媒体及其全部业务，媒体所处候影空间场景价值潜力巨大。泰和传播以电影院场景广告业务为核心，逐步辐射整个影视产业链上下游，以宣带发，线上、线下宣娱联动。致力于为品牌提供最全面、专业的影视娱乐营销一站式服务。





王炬





本次推介会上，泰和传播的CEO王炬发表了演讲，他表示不仅要介绍一个熟悉的泰和，更要让大家了解一个不熟悉的泰和。影视独舌对王炬作了采访，听他讲述了那个大家“不熟悉的泰和”。





“影＋智投”，精准投放制霸线上





谈到影视广告投放的问题，王炬就打开了话匣子，他强调泰和努力的核心其实就是“如何影响最具有观影习惯的人”。





说起来容易做起来难，全国数以亿计的观众，如何吸引他们走进电影院，是一个很棘手的问题。与其进行转化率较低的大范围宣传，不如依托大数据进行精准定位，使传播效率更高。于是，在这样的指导思想下，“影＋智投”诞生了。





“影＋智投”是基于院线庞大的观影人群和针对这些人群的精准画像，在和各大互联网公司合作的基础上，得出不同类型用户的喜好，有针对性地进行精准投放，包括海报、文章、视频等内容，保证把合适的内容传播到合适的用户身边。





用大数据的手段把电影宣传通过各种渠道精准投放到用户那里，这听上去很简单，可为了这项技术的实现，泰和准备了三年。









在这三年里，泰和与各大影院、数据公司进行了深度合作，掌握了数千万真实的核心观影人群，建立了一个包括性别、城市、消费习惯等一系列要素的数据库。





与这一数据库相匹配的，是泰和拥有的庞大媒体资源库。它涵盖了包括PC端、移动端和OTT端在内的多种终端，拥有超过50万个主流App，覆盖90%以上的移动网民；对接了13大广告交易平台，覆盖了超过20万家媒体。





有了这样丰富的资源，“影＋智投”就可以大放异彩了。它打破了时间的限制，无论用户是早起刷新闻还是深夜追剧，只要打开手机App，就能看到投放的广告。









它还打破了空间的禁锢，不一定非要在电影院，出门在外的公交地铁，下班以后的居家聚会，泰和的投放实现了各种场景的无缝对接和切换。针对用户偏好的不同，不拘泥于固定平台，争取做到因人而异的投放效果。





改变无脑推送，让广告更智能；拒绝生硬植入，让推送更合用户心意。这些正是“影＋智投”巧妙影响用户、制霸线上的秘诀所在。





巩固优势，续写线下辉煌





当线上流量增长遭遇瓶颈，红利期过后，线上宣传该如何面对这些挑战？泰和传播给出的解决思路是保持线上优势的同时，深度挖掘线下的空间，进一步获取新鲜的流量，对线下进行改造，以适应新形势下的传播要求。





泰和传播本身就有极为丰富的线下资源。王炬介绍了泰和的基本情况，并提供了大量数据：“覆盖全国70个经济发达城市，入驻500家成熟商圈内高端影院，屏数超过5000块；覆盖票房占全国的20%。”在头部资源以及优质观影人群的覆盖上，泰和传播占有很大优势，对观影人群有很强的到达率。









根据CTR媒介智讯数据显示，2018年上半年全国广告市场花费增长9.3%，传统媒体广告花费也增长了7.2%。其中传统户外广告花费同期下降了11.3%，户外广告面积也下降了21.1%。而影院媒体却依旧保持着较快的增速，影院媒体广告刊例花费增长达26.6%，涨幅居榜首。所以说线下的广告宣传对于影视作品来说，是不可或缺的。





在这样一个变化下，谁掌控了更多的线下影院资源，谁的价值就会更大。泰和所拥有的影院候影空间，其价值正日益凸显。









在今年6·18消费日期间，泰和携手全国知名消费决策平台“什么值得买”，利用影院候影空间，连续7天，将“什么值得买”平台推出的高关注度商品予以推介。在每个电影预告片中间，加入一款商品，其中融合了电影《侏罗纪世界2》的爆品，更是在销售数据上获得了超出期待值的表现。





可见，在合适的场景内给用户提供信息，才会有不错的转化率和关注度，这给线下媒体如何给线上开启增量，做了一次示范。





分秒必争，提速重质，讲速度的同时更讲求质量





在如今这个讲求速度的时代，跟不上热点和节奏的宣传是没有意义的，在被问及如何保证速度的时候，王炬讲起了去年电影《欢乐好声音》的宣传案例。





去年，北京的冬天没有下雪，但是二月份的某天北京突然降雪了。作为全国范围内降雪的一部分，“北京下雪了”在微博和朋友圈迅速发酵为一个热门话题。





泰和敏锐捕捉到了这个社会热点，在与片方沟通后迅速进行了跟进，当天上午就制作了一版“雪中欢唱”，呼应了当时的天气状况和热点。下午开始陆续投放全国，仅2个小时就完成了全国范围内的换刊，保证了及时跟进和投放的效率，备受好评。









“这意味着什么呢？说明我们的线下广告屏，在进行了改造之后，可以做到以前线上才能做到的互动和及时，并和当下的社会热点进行结合与传播。这样的传播方式在微博、朋友圈司空见惯，可是放在线下，就让人耳目一新了。”





在保证传播速度的前提下，泰和对传播质量也有着更高的要求。





泰和传播建立了“公众号＋小程序”的产品——太电影。太电影的用户群体都来自于各类线下线上的场景转化，对电影宣传而言，是非常有价值的。泰和传播打造这样一个以电影为主题的社区，公众号推文，小程序互动，充分吸引用户，事实也证明了太电影在促进用户积极性和用户黏性上，有着不错的表现。









“目前来看，效果还是不错的，我们的公众号每次推出的文章用户参与度、阅读量都不错。因为都是常去电影院的用户，积极性很高，我们在这点上是求精而不求广。”





近年来，泰和荣获“2018年度最佳创新营销平台奖”、太电影荣获“2018年度最佳品牌跨界营销奖”等多项大奖，并多次以“首席影院合作媒体”的身份亮相上海国际电影节、北京国际电影节等等，助力电影节宣传。









谈及泰和未来的发力方向，王炬表示：“我们还有更多的玩法，把线上和线下更紧密地结合，把数据也融合进去。这种融合是泰和未来努力的方向，也是客户的需求所在。”有这样求新求变的思维和活力，在打造新模式的同时，期待泰和传播在未来给影视宣发带来更多的惊喜。







【文/赵春晖】