秋意渐浓，笼罩在影视行业头上的寒冬阴影并未散去。不过，如今占据行业主导地位的视频网站，接二连三举办年度盛会，前几天是腾讯影业的三周年发布会，今天是优酷秋集，都集中发布了为数众多的影视项目，一定程度上提振了从业者的信心。





据前期透露，改编自蝴蝶蓝同名小说的《天醒之路》也在优酷秋集的片单中。这是部颇具探讨价值的剧。







这部剧定位为“东方冒险新武侠”，由陈嘉上监制，黄伟杰任总导演，优酷视频、留白影视、宏宇天润出品，领誉传媒联合出品，陈飞宇、熊梓淇、邓恩熙、程潇等主演，已于一周前在新疆开机。







为何说它有探讨价值呢？这源于今年暑期档男频IP剧表现整体不如预期。女频IP小说渐渐开发殆尽，看似到了男频IP大显身手的时候，但市场表现却屡屡受挫。那么，男频IP剧如何才能避免这样的命运？《天醒之路》又有何不同之处呢？





“少年醒，天下平”，

“妇女之友”蝴蝶蓝的玄幻世界有何不同？







“起点三千种马男，只有一个蝴蝶蓝”，这是为何蝴蝶蓝作为男频作家，女粉丝却比男粉丝还多的原因。



蝴蝶蓝被人昵称为“女神”，原因便在于他一度被读者当成女孩——细腻的文笔、相得益彰的男女角色塑造、熨帖的感情线，这些都是其他男频作家不具备的特质。



因此，在他的笔下，塑造男主人公的成长、热血和爽感的同时，女性角色也被塑造得个性鲜明、真实可信，她们不是物品，更不是附属品，不作为被攻略的对象存在，也不再单纯是男主“后宫”中的一朵花，而是有思想、有追求的真正的人，这在一定程度上博取了女性读者的好感。









比如《天醒之路》中的苏唐，有人曾深入研究过她与男主路平之间的感情究竟是不是爱情？结论是他俩的感情，不能用“爱情”这个词来简单概括，那是种生则相依、死亦不惧的相互扶持。这在男频小说中，是比较少见的有逻辑的感情线。









不过，以“少年醒，天下平”为主题的《天醒之路》，是用“一群刚从学校出来的年轻人”视角展开关于“霸天下”的成长故事。本质属性是成长与觉醒。



“‘WHO AM I？’这是每个年轻人在成长中都会面对的困惑。‘天醒之路’是少年们的‘逆袭’之路，也是共同‘成长’之路，每一个人物的‘醒觉’，也是大家的改变。他们不断寻找自我，认识这个世界或者说江湖，这是个建立三观的过程”，《天醒之路》的总监制陈嘉上表示。









再者，蝴蝶蓝的作品以网游题材为主，《全职高手》是其中的典型代表，《天醒之路》是其唯一一本东方玄幻作品，不可避免地承袭了他一贯的网游风格，又增添了天马行空的想象与快意江湖的武侠情仇，“总的来说，就是尝试将二次元与三次元进行融合，这是《天醒之路》的独特之处。”







坚持“三不”原则，监制、导演、演员三位一体为拍摄





目前，《天醒之路》正于新疆拍摄中。



《天醒之路》由导演陈嘉上监制，前不久引发热议的由陈嘉上监制的话题剧《疯人院》，是近几年国产类型剧少有的佳作。此次，他跨刀监制《天醒之路》，并由《蜀山战纪》、《新白发魔女传》、《天涯明月刀》、《犀利仁师》的青年导演黄伟杰任总导演。





陈嘉上





据了解，监制陈嘉上与总导演黄伟杰在片场的配合十分默契，一个负责定位和帮助演员走进角色，一个负责具体的“带兵打仗”，“总导演黄伟杰带着导演组三次下新疆勘景，从雪山到草原、从沙漠到戈壁，只为了在剧中呈现更真实的场景”，《天醒之路》项目负责人表示。





监制陈嘉上从项目伊始便参与其中，一直跟到拍摄。“之前我做监制，更多是在开发时期给概念，以及给剧本经验。这一次做《天醒之路》，我第一次从开发、选角到如何与年轻演员交流经验都参与了”，陈嘉上说道。





而演员们提前一个月就投入了马术、运动的练习，以及剧本围读。



“《天醒之路》的团队是一支年轻的、对行业保持初心的团队”，留白影视的创始人徐康表示，“我们希望做一部后流量时代的国风幻想大片，通俗点讲，就是希望它能实现后流量时代的逆袭。”









在如今流量渐颓，以内容取胜的环境下，《天醒之路》秉持“三不”原则拍摄，即“不唯流量论英雄”“不以注水拖剧情”“不用炒作博关注”，分别是选角态度、制作态度和宣传态度。







因此，形成了如今的的演员阵容：2000年出生的陈飞宇扮演男主路平，另一位男主西凡由领衔主演过多部偶像剧的少女心收割机熊梓淇饰演。苏唐的扮演者邓恩熙年仅13岁，更有大胆挑战荧屏首秀的“宇宙少女”人气成员程潇扮演秦桑。





据了解，演员每日需要驱车往返几小时，才可以抵达拍摄现场，但这些年轻演员们都对剧组非常信任，监制陈嘉上直言，“无所谓新人，希望演员们可以忘记自己在表演，呈现出‘我就是这个角色’的状态，演出不是一种方法，而是把心放进去。”







何为新武侠？网游冒险+武侠幻想





既然是IP改编剧，那就势必要提到影视化过程中的改编原则。



对此，《天醒之路》的态度是“网络小说不是为了电视剧而创作的，不能照搬，需要改动”。





“编剧们主要在结构上做了调整，也在世界观设定上做了一些落实。《天醒之路》有一套独树一帜的跳脱出传统东方玄幻套路的武学设定，不是元婴转生的缥缈仙术，而是重新建立了一套战斗体系，所以影视化过程中，我们核心保留了小说原著的人物设定和武学设定——‘内练七魄，外练武技’”，《天醒之路》的总编剧李晶凌表示。









魄之力是修者的根源，七魄分为冲、鸣、气、枢、力、精、英，有些类似传统武侠剧中的内力，武技则相对好理解一些，即招式，这是蝴蝶蓝非常喜欢武侠小说所致，也形成了《天醒之路》玄幻中融合中国武侠元素的风格。





因此，与大多数玄幻剧选择上古时期或架空时空不同，这一次《天醒之路》将时代背景放在五代十国时期，志在做一部真正的新武侠剧，“五代十国是和原著中地理设定最为接近的时期。《天醒之路》取材自《黄帝内经》，本就是生长自中国古典文化土壤的‘新武侠’幻想故事”。



何为“新武侠”？《天醒之路》的答案是，将少年冒险的“义”和网游电竞的“爽”相结合，志在打造一部具有东方文化气质的幻想式武侠作品。



“虽然现在还未交出答卷，但《天醒之路》会是我们的一场‘团战’。对于我们每个人来说，这都是一个新的起点。”





【文/jin】