《父亲的草原母亲的河》是一首由席慕蓉作词的歌，光听名字，那碧绿无垠的草原，那滚滚长流的长河，仿佛就以一种气冲山河的态势，映入我们的脑海。





而一声父亲和母亲的呼唤，则浸透了世间最无声的深情，最温贴的柔情。在豪迈与细腻的融合下，在壮阔与温贴的交织下，《父亲的草原母亲的河》流传成了一首人们心坎上最动人心魄的歌谣。



“特别像我这样的人，在北京呆久了，想家了，就约一帮内蒙古籍的朋友跑到蒙古大营喝一场大酒，唱几曲酒歌，其中必有《父亲的草原母亲的河》，每次把自己唱得泪流满面……第二天能高兴好长时间”，康洪雷说。





导演康洪雷





如今，《父亲的草原母亲的河》变成了康洪雷执导的电视剧，讲述了都市青年莫家四兄妹在那个特殊时代，响应“扎根草原 建设边疆”的号召 ，先后来到北方大草原，与那里的牧人共同在草原上拼搏奋进，并努力实现理想和壮志的故事。





《父亲的草原母亲的河》由上海激情岁月影业、腾讯影业、内蒙古电影集团有限责任公司、壹尺文化联合出品，青年演员李泓良、德姬、吕星辰、阿云嘎、斯力更、塔娜花日、梁植、杨钧丞、花昆等主演，老艺术家斯琴高娃、涂们等倾力加盟。



作为一部展现草原文化魅力的作品，该剧将为庆祝改革开放40周年、建国70周年献上一份厚礼。近日，影视独舌采访了导演康洪雷，听他讲述创作思路和幕后故事。





挖掘共性与个性，展现命运与情感





出生于内蒙古的康洪雷，近些年来一直在他乡打拼，创作了《激情燃烧的岁月》《士兵突击》《我的团长我的团》等一批经典作品。在康洪雷迎来成功的同时，心中的一个情怀也更加挥之不去，那就是他想要创作一部家乡题材的电视剧。



“随着年龄增长，总觉得有一种惭愧感，觉得愧对出生的故乡”。为家乡拍电视剧的想法由来已久，时至今日才开拍，是因为康洪雷一直在等一个成熟的时机。如今，这个时机等到了。









在康导看来，创作这样一部讲述民族融合的电视剧，重要的是既要找到共性，也要找到个性，要找到一个中华民族作为一个命运共同体的支撑点。



《父亲的草原母亲的河》的片名，很好地囊括了该剧整体的叙事和表达，以及人物的编排和体量。



“比如草原上的呼伦河是母亲的河，秦淮河和长江也是母亲的河，这部剧涵盖了中华民族的一个共同的事情，它不是一部局限于内蒙古的剧。”











康洪雷说，在找到共同体的基础上，再寻找它的不同之处。只有发现一个又一个丰富的人物，才能产生矛盾和故事，才会有魅力有意思。



而创作的难点也来自不同。





该剧的故事背景在上世纪70年代，“从司机到主创，没有一个人深入地了解那个年代，比如那年代穿什么鞋，拿什么笔，用什么笔记本等等，这些都是创作首先要面对的挑战。”



挑战激发了主创团队的斗志。从1969年到2000年，时间跨度虽大，在剧中却没有明晰的时代划分。康洪雷说，《教父》时间跨度够大了吧，它也不做年代的交待。



“其实不管哪个年代，整个环境都会变的，我们不写是哪一年，就用人物的台词、衣着、人物的环境来体现时代变化，因此，我们必须在这些方面花费很大的功夫，才能让整部戏更加深刻与饱满。”











在康洪雷看来，那个年代的人虽然活在大时代当中，却也跟今天的人一样，首先得活着，有羊要放、有马要赶、有恋爱要谈、有事业要做。他们有满腔的雄心与豪情，有坚定的理想与抱负，他们不是时代的螺丝钉，而是一个个血肉饱满的人。



这其实是康洪雷一贯的创作特点，那就是相比于强调特定的时代，更关注一个个活生生的人，以饱含的关切，来追问他们的命运，以体恤的深情，来关注他们的情感。









而人物能否塑造得有血有肉，是否真实可信就显得尤为关键。《父亲的草原母亲的河》在这方面下了苦功。事实上，在草原上挥洒热血的莫家四兄妹，都来自真实的人物原型。



“当年从南京到内蒙古大草原的青年们，一辆专列最多的时候，就拉了2700个人…我们当年带着编剧采访的时候，可以在草原上看到很多当年从南京来的人，他们有的七十多岁了，并完全跟大草原融为了一体，你都难以分辨出来了。”







冲突与融合，贡献好看度





汉人跟蒙古族的融合，文化差异是绕不过的话题，其交织出来的的困难，既是主创们面对的难点之一，也是可能发生惊喜的地方。



“蒙古族跟汉族，在文化理念、生活习性上，包括待人接物、道德伦理上都有一些不同，恰恰是这些不同特别可贵。”



此次，剧中有几位主要演员是蒙古族人，他们深谙蒙古族的文化习俗，也由于他们领悟这样的文化差异，以及具有不同的理解视角，让该剧在创作上达到了预期目标。









演员们自带的文化差异背景，对于创作有好处。但是，文化差异在剧中导致的结果，就是矛盾与冲突。



剧中，有句台词恰恰体现了文化差异可能带来的挑战：当来自南京的男孩莫成名，与蒙古族女孩杭拉陷入爱河时，他们的一位家人感叹“这个能长久吗”？



“四位南京青年来到西部草原，他们所遇见的问题和文化差异，从饮食到睡觉，从工作到气候，所面对的寒冷，所牧的羊，会让人感觉到想象和现实的巨大落差，然后在思想和生理上，都不可避免地出现不适，这无形中就激发了他们应对新生活挑战的意志。”











康洪雷曾说，他喜欢把人物放到艰苦卓绝的环境中，看他们的创造力，看他们不仅没有毁灭，反而不屈地壮大。在该剧中，同样表达了在风吹雨打的环境下，人物迎难而上的斗志。



康洪雷欣赏的是一个人说到做到的品格，而这种精神品质，要通过剧中人物的演绎，来尽可能生动地刻画。



康导举了一个让他感怀至深的例子，“当时有一个来自南京的青年，要打一口井，人家就说在草原上冬天你怎么可能打井，后来那位青年以不屈的意志，真打出一口井来，被蒙古族的人民传为英雄。”而这一历史真事，被康洪雷融入到了剧中。







实力与品质加持，打造精品力作





《父亲的草原母亲的河》的剧本经过了多次完善，一直到今天的第五稿。内容的变化，主要加大了草原部分的故事。



“都市故事已经很多了，可是游牧民族的故事，除了少数的成吉思汗的征战剧就没有了，对于中华民族而言，这其实很可惜。另外，今天草原上的生活和故事，已经发生了很大变化，记录其实是为了传承。”











剧中，在故事的结构和人物的编排上，均延续康洪雷一直以来不按部就班、不循规蹈矩的创作方法。比如，男主人公莫成名，在前十集其实是不出现的。



看似安全的叙事方法，可能是不安全的。而看似冒险的叙事策略，有可能激发创造力，创作出非凡的故事。



很多人说，康洪雷善于把说教意味很浓的正剧，拍成富有人情味的励志剧。换言之，康洪雷善于刻画人物。这背后，离不开康洪雷对人物情感与命运发展的关注。









在该剧的创作过程中，康洪雷特别注重演员的情绪，为的是达到一种“平淡的台词，用不平淡的语调和情绪讲出来，不啰嗦，又好看，还幽默”的状态。



而整体的叙事风格，也不延续以往的风格，而是“根据这部戏的特质，来决定创作方法”。



比如，这部剧大量使用跟拍车，因为蒙古族的人有一个特点，就是运动起来特别快，他们都是习惯骑马的。“他上马的动作几乎是飞上去的，如果你给固定镜头，那肯定跟不上。而跟拍车就跟得上，车上有三台不同景别的机器，拍出来非常漂亮。也就是说，我们不是创造一种拍摄方式，而是根据草原上的生活节奏，来选择拍摄方案。”









“在拍摄器材的选择上，为了拍出天苍苍野茫茫那种美感，我们可以说是用了世界上最好的镜头，拍出来的画面非常好看，天空和草原的色调不会两极分化，不会过大反差，而是达到一种非常和谐的审美观感。同时，它的景深和清晰度，色彩非常饱满而不稀散，看上去非常美。”



音乐上，“我们没有选用观众熟悉的蒙古歌曲，而是用了四句很古老的蒙古民谣 ‘太阳在这边，月亮就在那一面，牛羊在这面，豺狼虎豹就在那边’。”







不管在叙事还是抒情，康洪雷都追求一种克制的表达。他说，音乐上最忌讳夸大、强硬，而这四句古老的歌谣，来自流传甚远的一首儿歌，它的词义宽阔高远，跟该剧的草原故事正好契合。









在演员的选择上，康洪雷延续了一贯的原则。他选用演员，“演”不重要，“是”最重要。通俗说，演员的经历和性格，要跟扮演的角色相近，这样出来的效果，才更生动感人。



他举了一个例子，当年他要求饰演许三多的演员最好唇红齿白，王宝强刚好就是唇红齿白。最重要的是，王宝强在性格和经历上，跟许三多有很多相通之处。《父亲的草原母亲的河》中的主要演员，其性格与经历，跟剧中角色都有一定程度的吻合。









康洪雷导演过往的作品，有金戈铁马的《激情燃烧的岁月》《我的团长我的团》，也有极尽旖旎细腻的《青衣》，以及和平年代的战歌《士兵突击》。这一次回到家乡，他带着无尽的乡愁和饱满的激情，要写下一部时间跨度40年的民族融合史诗。这部剧预计在2019年年中亮相，我们可以尽情期待。





【文/阿志】