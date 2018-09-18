资本退潮加上税务风波，影视行业进行着新一轮的洗牌，凛冬将至是不少人对未来的预判。在整个行业弥漫着一层悲观色彩的当下，9月17日晚，腾讯影业选择在北京水立方举办成立三周年的盛大发布会，这本身就有着提振行业信心的意义。





腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武，用“初心”、“敬畏心”、“信心”与“耐心”，概括了腾讯影业成立三年来的体悟。要不忘初心，始终怀有敬畏心，这样才有真正的信心，最后还需保持耐心。





腾讯影业首席执行官程武





程武表示，“目前，整个行业的泡沫正在褪去，理性正在回归，开始进入口碑致胜的时代，日益细分的受众群体和越来越多元的需求，让人看到更多潜力与机会。”当日，腾讯影业发布了六大文化系列项目的最新消息及进展，也公布了13个最新战略合作伙伴的信息。





2015年9月17日，腾讯在北京宣布成立全资子公司腾讯影业，“不孤立做电影”是腾讯影业一早就提出的战略。都说“三岁看老”，作为互联网进军影视行业的代表，刚刚过了三周岁生日的腾讯影业已经闯出自己的风格了吗？





对电影最大的投资是耐心，剧集增量跟上时代需求





“影视产业处在一种撕扯之中：一方面感到很神圣，充满对艺术和梦想的追求；但另一方面，也一直遭受严酷的功利化审视，单以票房和收视率论成败、以成败论英雄。就像一个学生，大家只看你成绩和排名，却没人关心你到底想成为什么样的人。”











2018年对腾讯影业来说可谓多事之秋，程武这番掏心窝子的话也是有感而发。尽管参与助力中国区推广的好莱坞电影《头号玩家》，取得了票房、口碑的双丰收，但是腾讯影业投资的院线电影却几经波折。《中邪》《爵迹2：冷血狂宴》先后撤档，《爱情公寓》因舆情影响票房实现断崖式跌落，《动物世界》尽管在工业化上的追求有口皆碑，票房却未达预期。





“我们不是追求短期的票房和回报，我们最大的投资是耐心”。面对“缺乏代表作”的质疑，程武表示，“这并不是说说而已，而是要真正顶着很多迫切的期待和压力，老老实实去扎马步。”











和前两年发布的片单略有不同，腾讯影业此次不再进行电影、剧集的门类划分，而是通过主题在内容维度上进行区分。今年4月份已经推出的五大文化产品系列，经过调整和升级，变为六大系列：东方故事系列、次元破壁系列、青春能量系列、国际探索系列、时代旋律系列、古龙武侠全系列。





仔细查看各个项目，还是会发现，作为一家以“影业”命名的公司，腾讯影业在剧集方面的布局明显增多了。随着视频网站的崛起，平台对剧集的需求比卫视时代增加了很多。“腾讯影业也是一个与时俱进的影视公司，它必须要在这块面对今天的观众需求，提供不同的产品，所以剧集这块在量上是有提速的”，腾讯影业副总裁、黑体工作室负责人陈英杰表示。









剧集的增多还在于腾讯影业着力布局“剧影联动”战略，《择天记》《网球少年》《藏地密码》等IP都会采取这样的运作方式。和其他IP“剧影联动”版权分散在不同公司不同，腾讯影业会在源头进行品牌统一管理，更多是基于同一个IP，在不同内容形式端进行内容打造。剧集会先搭建人设和世界观，电影故事则是主人公在观众已经熟悉的情景下进行的另外一场冒险。





看重系统长线布局能力，“试播集”助力出海引领行业





在发布会上，程武多次提到“耐心”“不要着急”“稳扎马步”等表述，强调腾讯影业系统、长线的内容布局能力。事实上，此次发布的片单，有的项目在其成立之初就有，但直到3年后才正式启动。 “哪怕在好莱坞这样成熟的产业体系下，一部片子的平均周期，也都要三年甚至更多的时间。”











漫改剧《从前有座灵剑山》是3年前就宣布的一个作品，但一直到今年十月底，才将正式开拍。该剧由凭借《延禧攻略》走红的许凯和两次提名金马奖影后的张榕容主演。“近三年，我们就在做一件事情——做剧本的改编，非常辛苦”，陈英杰介绍道。





和《从前有座灵剑山》类似，东方冒险IP《藏地密码》的孵化也经历了很长时间。《藏地密码》是腾讯影业进行“剧影联动”的示范，电影版将由黄建新来做监制，他在发布会上表示，“这个题材我会请业界最优秀的团队加入，也可能请到全球最优秀的团队加入。”









剧版《藏地密码》同样值得期待，腾讯影业邀请了美国编剧团队进行中美合作。季播剧《藏地密码》将会在10月份正式启动试播集的拍摄，进而开启全球预售。“这个项目最早打算开发产品的时候，我们对它的定性，就是要做一个有国际视野的精品剧集”，陈英杰说道。据悉，《藏地密码》10本书最终会以5-6季的作品来呈现，一季13集，符合精品美剧标准。





拍摄试播集进行预售，这在国产剧集生产中还是第一次。陈英杰表示，拍摄试播集一方面是为了进行国际市场预售，另一方面也希望可以对国内剧集生产创作进行积极引导，避免播出平台花大价钱买了烂剧。





据了解，美剧市场做试播集的剧集，占了将近92%的比例。做完试播集的剧集，不代表平台就会采购，但是没有试播集，就在平台播的少之又少。“中国未来影视行业工业化程度会不断提高，试播集这件事早晚会来，只是说谁先做这件事情。”









“如果一年一季的话，2020年是我们的第一季，第五季应该是2024-2025年。到2025年的时候，中国受众会喜欢怎样的剧集产品？这是要有预判的，所以投资不要取短视的以2019、2020年的观众眼光判断。”陈英杰认为，《藏地密码》作为腾讯影业精心打造的一部长线作品，必须要吻合未来4-5年里，观众对于剧集审美的诉求。





创新多元探索机制，连接优秀合作伙伴





在本次发布的片单中，有三部作品和于正团队有关联，其中《皓镧传》《烈火军校》是于正担任制片人的作品，而《从前有座灵剑山》则邀请了欢娱影视旗下艺人许凯担任男主角。《延禧攻略》在今夏大火之后，于正作品的市场价值再次得到体现，双方的紧密合作，表明腾讯影业在平台搭建方面的吸引力。









《远大前程》之后，陈思诚又有了剧集方面的计划——腾讯影业将与陈思诚团队，开启《现代爱情故事》与《怪奇笔记》两部漫改影视作品的开发合作。相比起黄金档电视剧在受众群体与内容表达方面的重重顾虑，这一次漫改作品将更加游刃有余。《现代爱情故事》改编自现象级漫画作品《蝉女》；《怪奇笔记》则改编自腾讯动漫现象级头部IP，集强反转、强脑洞、强悬疑、强推理、强节奏为一体，志在开创新的故事类型。





除了改编网络IP，腾讯影业也在布局经典IP，最为典型的便是“古龙武侠全系列”。发布会现场，腾讯影业也公布了“古龙新影像计划”，将携手柴智屏、管虎、于正、李小婉、郭靖宇等优秀团队共同打造，首批作品包括《欢乐英雄》《楚留香新传》《陆小凤传奇》《多情剑客无情剑》《绝代双骄》《七种武器》《流星蝴蝶剑》《萧十一郎》《大人物》《九月鹰飞》10部影视作品。









琼瑶的经典IP《还珠格格》也被影讯影业囊入怀中，将对其进行全产业链开发。“经典无法原样复刻，但我们希望携手腾讯影业，借助腾讯对于年轻人的理解与系统打造的能力，让这个IP能够用当下年轻群体喜欢的方式，重新演绎与述说，让还珠格格的故事被更多人喜爱。”琼瑶也专门录制了VCR对此次合作表示期待。





作为一家互联网影视公司，腾讯影业在内容布局上极具多元性，构建创新探索的机制与氛围。除了IP改编作品之外，原创作品比重也在加大，更有《解放战争》《面向大海》《燃烧的DNA》这样的主旋律作品，其中有些作品还是主控。









导演张艺谋携新作《影》的主演之一胡军的到来，成为当晚发布会的压轴。张艺谋此番再来水立方，既是为即将于9月30日上映的《影》助阵，也是给合作伙伴腾讯影业3周岁庆生。此前，《影》在威尼斯电影节全球首映，这个极具中国风的东方故事，受到海外媒体与现场观众一致好评。作为国庆档的重磅作品，《影》的上映，很快会让观众看到腾讯影业在电影方面的最新成绩。









过去三年，腾讯影业一直践行“不孤立做影视”的思路，开放合作。此次发布会上，腾讯影业宣布新增13位战略合作伙伴，包括腾讯视频、爱奇艺、横店集团三家平台类伙伴；以及北京文化、英皇电影、春秋时代、和力辰光、春秋风云、欢娱影视、荣信达、导演康洪雷、导演杨阳、导演沈严等十位内容合作伙伴。





对于一家影视公司而言，起初的几年一定是基建工程，只问耕耘，不问收获。经过3年扎马步，腾讯影业头部内容即将落地，平台建设也构建完毕，并聚拢了业内优秀的合作伙伴，已经具备创制、宣发、IP版权与授权等纬度能力，初步成为一家具备综合实力的影视公司。





腾讯影业，三岁看老，未来可期。





【文/杨文山】





完整片单



