由慈文传媒旗下上海蜜淘影业出品的都市情感剧《凉生，我们可不可以不忧伤》，将于今晚正式登陆湖南卫视金鹰独播剧场，爱奇艺、PP视频、腾讯视频以及优酷同步更新。









该剧由刘俊杰执导，刘中薇编剧，钟汉良、马天宇、孙怡、于朦胧、孟子义、鲁诺、张晓晨、王智、王鹤润、李梦、王艺哲等联袂主演，讲述了姜生（孙怡 饰）和程天佑（钟汉良 饰）、凉生（马天宇 饰）之间百转千回的爱情故事。





谈及这部新作，导演刘俊杰直言对其付出很多心血，拍摄结束后直到现在，仍未从剧情中走出来。





导演刘俊杰





情感凌驾于情节之上，散文与古典乐般的叙述方式





与强情节剧不同，《凉生，我们可不可以不忧伤》中的情感浓度前所未有地浓郁。有过丰富执导经验的刘俊杰，在这部剧中，希望呈现给观众一些不一样的风格与感受。





爱是《凉生，我们可不可以不忧伤》的核心主题，同时爱又是所有故事中最难表达的母题。









剧中表达爱的方式有些特别，“我可能不会让它释放出来，可是你会感受得到。我用一个形容词，比如投下一颗原子弹在海底爆炸，它没有冲破海面，但是海面上依然波涛汹涌。”





剧中没有八点档电视剧中动辄哭闹、下跪、互扇耳光的狗血段落，“我想要的是那种很浓烈的情感，情感大于情节。”











剧本的下笔方式是非常重的，该虐的时候毫不手软，该痛的时候绝不迟疑，而该爽的时候更是一气呵成。如果拍摄时用力过猛，成品十有八九得出现洒狗血的风险。





作为将剧本呈现给观众的最终操盘手，刘俊杰一直尽量避免这种结果的产生。





整部剧以姜生为视角，间隔成不同的情感阶段。





开篇是姜生在魏家坪的童年时代，父母陪在身边，幸福快乐，无忧无虑，这个阶段侧重于展现亲情，所采用的叙述方式如同散文般随意自然。而随着父母相继离开，姜生同凉生之间加入程天佑这样一个新的人物，姜生的情感关系发生了变化，叙述方式又如一曲严格规整的古典音乐，每一小节都被列得清清楚楚，简洁而有规律。同一部剧，前后采用了明显不同的叙述方式，在拍摄过程中，便有工作人员惊讶地问：导演，你的风格怎么又变了？





风格的变换不是为了炫技，更不是为了好玩，只有一个目的：给观众提供不一样的视角，静下心来细细品味。









因为整部剧始终被极致浓郁的情感包围，演员需要完全沉浸在其中，这种浸入式的表演，于他们而言是一个很大的考验。作为导演，在调动演员情感方面，刘俊杰选用的方式有些特别：不是一个字一个字去抠剧本，而是跟演员聊天，帮助他们找到人物状态。





“我跟他们聊天，让他们放松。演员来片场肯定把剧本的功课都做好了，我也肯定把剧本都看完的，如果到现场还拿剧本，那大家对这个剧都不会有太好的理解，其实应该在开拍前就把剧本整个消化在自己的心里了，来现场只是在聊那个状态。我都是跳着拍的，需要帮演员把情感连接起来，所以我在现场不会拿着剧本一个字一个字抠，我希望他们给我真实、自然的状态。”





好在从一开始就“确认过眼神，遇见对的人”，因此投入正式拍摄后，导演同演员都迅速找到了自己的状态。









慈文蜜淘影业在选角方面给予刘俊杰足够大的话语权，四位主演都由他亲自挑选。而三秒决定一个演员的“任性”选角方式，收获了意想不到的惊喜。





钟汉良早前曾与刘俊杰有过一次合作，彼此建立了信任，因此刘俊杰非常清楚，钟汉良就是最契合程天佑气质的演员。马天宇、孙怡与于朦胧的情况有些不同，此前双方并没有合作，但同三位一一见面后，刘俊杰当即拍板启用他们。





刘俊杰以孙怡为例，谈到两人第一次见面是在上海，一个下雨的晚上，孙怡从剧组坐四个小时车后赶来，见面问好后，很放松地问：“导演，你面前的水果我可以吃吗？”他看到了孙怡性格中率真不做作的一面，当下便在心中有了答案——她就是大家都想要的姜生。





从原著得到启发：此生相遇，便是团圆，不完美才是最美







《凉生，我们可不可以不忧伤》改编自知名网络小说，反复品鉴小说后，刘俊杰一直在思考如何还原原著中那些讲述美、讲述爱的部分。





原著前十一章的故事以魏家坪为背景，这样一个典型的中国农村小镇，在刘俊杰镜头下完全是唯美且富有诗意的。





片花中，年少的凉生同姜生在美到失真的金黄色花田中无拘无束嬉戏的一幕，令人惊叹：是后期接上去的画面吧？









其实不是，这一幕是在农村完全实拍的。





开在海拔一千多米高悬崖上的金色花朵，生命力顽强，如同剧中姜生的性格一样坚韧。刘俊杰被这些有生命力的崖边野花打动，原本想立即取景，奈何天公不作美，一场大雨倾盆而下后，花朵全部凋谢。为了拍出理想中的画面，他足足等了一个礼拜，才重新取到景。





事实上，美是刘俊杰在剧中最希望与观众分享的内容。因为自己眼中的中国乡村风光就是那么美好，因此，他镜头下魏家坪上普普通通的油菜花，也能绽放出旖旎绚丽的光彩。









合上书后，刘俊杰对书中讲述的“爱”这一主题有了全新注解：此生相遇，便是团圆。





这八个字贯穿电视剧全程，深刻影响后半部剧情走向。





围绕程天佑与凉生这两个姜生生命中最重要的男人，书粉一度展开热烈讨论，“天生”派与“生生”派划分为两个阵营，各持己见，不断进行battle。









刘俊杰了解过这一现象，同时也在思考：所有的故事都需要一个大团圆结局吗？也许不完美的才是最美的。





《凉生，我们可不可以不忧伤》并不是一个传统意义上皆大欢喜的故事，于姜生而言，此生能够遇见两个爱她至深的人，已是一种最好的完美，强行套用大团圆结局，反而有可能使故事失去隽永绵长的厚重感。





这种诠释不可谓不独特，同时增加了戏剧张力，于观众而言，或许将是完全不同的欣赏体验。









成果预期：无愧自己，交由观众检验





无论是早前在台湾地区，还是转战内地后的全新风格，刘俊杰导演的每部作品，几乎都获得了高关注度与认可度，被封为“戏剧职人”的他，入行已经四十六年。





小学二年级时，老师曾在班上询问每个人的志愿是什么。答案五花八门，有想当医生的，有想当警察的，还有想当老师的，而刘俊杰的答案则是导演。





“我就一直走这条路，从来没有停过。虽然中间有很多的波折、很多的困难，但是都度过了，现在对我来说都不再是困难。结果不是我们所能预料的，可是我觉得我很享受那个过程，就像《凉生，我们可不可以不忧伤》里说的——此生相遇，便是团圆。”











原著坐拥庞大的书粉群体，一干演员话题度十足，加之班底扎实，使得这部剧还未播出便引发诸多关注。此次登陆湖南卫视黄金档，粉丝寄望颇高。





当被问及对电视剧播出后的心理预期时，刘俊杰则表示：“我们做得很用心，每个人都尽心尽力地在做，剧里呈现的也都是我自己想要呈现的内容。也许结果不能尽如人意，可是我们应该对得起自己。”











今晚，众人翘首以盼许久的《凉生，我们可不可以不忧伤》，将正式与全国观众见面。期待它在这个秋天，释放出不一样的暖意。







【文/闻人语】