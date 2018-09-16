上周《我就是演员》开播了，早在第一季《演员的诞生》就让观众认识了不少好演员，这是个有惊喜的节目我知道，总能挖到宝。只是我没想到，这次的宝藏是杜淳。



是的，杜淳回来了，但却不是观众熟悉的那个他了。









观众熟悉的他，是秦汉历史中意气风发的帝王将军，是红色年代中诡秘练达的特工，是现代都市中的率真青年，而他们，都是那么硬朗正派，是观众心中的“好人”。







而在《我就是演员》这个舞台上，杜淳表演了《大军师司马懿之军师联盟》中的七步成诗片段，对待曹植，曹丕先有杀心进而起了怜悯之心，杜淳准确把握和传达了人物的深层心理，将冷酷奸诈而又纠结煎熬的曹丕演绎得极富感染力。





接着，从古装戏变成了现代戏。在即兴表演环节，杜淳跟章子怡合作了《离婚夫妻》，这个表演片段几乎没有台词，镜头细致地捕捉演员的神态和眼神，脸部肌肉的细微之处全部都被放大，看着杜淳饰演的那个沧桑颓丧的离婚男人，有网友说道：“糟了，是心动的感觉，以前没有发现杜淳的眼睛这么有魅力。”











昨晚《我就是演员》播出了第二期，杜淳在陈凯歌导演的影视化作品《艳红》中饰演金爷，不论表情还是形体，都活脱脱一副八面玲珑的老江湖样子，一口虚虚实实的北京话吐露地松弛而精湛，“不是我认识的那个杜淳了”。



因为，这张脸、这双眼、这个人，都是全新的，以前没见过。







红灯：纯真年代不复返，想演坏人而不得





每个演员在演戏里都会找到自己的坐标，然后有一个舒适区，游离出舒适区如同举身投向深渊，你不知道跳下去之后，观众会不会接住你。当一个演员要尝试演和以往区别很大的角色时，对于观众而言，演得好就是惊喜，不然就是惊吓。



杜淳说：“两年前的采访里我就一直在说，我最想演的角色是坏人，我最想演尝试的是反派角色，但是没有人找我演，特别可怜，从来没有人找我演，因为大家觉得我长着一副好人脸。”



“所以我现在开始拼命减肥让自己瘦，然后留胡子留长头发让自己显得颓废，人一瘦，胡子一留，可能就会出来另外一种邪邪的味道。我一直在努力改变自己，就是希望有一天能够来找我演坏人，或者是类型剧里面类型性的人物，这是我一直所期待的。”











他的渴望由来已久，也为自己的渴望付诸了行动：在新版《水浒传》中，杜淳饰演十恶不赦、风流成性的西门庆；在以全新角度重塑历史人物的电影《罗曼蒂克消亡史》中，他饰演腔调十足、不苟言笑的杀手车夫。前者是一个人尽皆知的反派，后者是一个非常规的正派人物，尽管尝试了不同于之前的“好人”，但杜淳还是不满。









“我刚出道是很幸运的，之前，三十岁以前的男演员很少有机会演主角，我刚毕业的时候，正好赶上了影视年轻化的风潮，能够让青年演员出演电视剧。我当时经验非常少，只是纯粹地去感受，我老说《汉武大帝》这个戏是演得最好的，反观到后来，戏特别多了反而陷入了模式化的表演，已经没有了刚走出校门、进入剧组的初心。”







那些像大杂烩一样雷同化的家长里短情感剧，什么人进去了都能炖糊掉。



“你演的作品连自己都不想看，你说观众还想看吗？”杜淳很认真地表示自己不喜欢之前的那些角色，他说：“我知道自己必须要停了。”







绿灯：《无主之城》释放了双子座的文艺面





当他静止时，他就忘记了世界还在滚动。于是，杜淳在家安安静静地看片子，看类型电影，从这些片子里，选择一个以后要走的类型，然后尝试朝着这个方向努力。他以《暴雪将至》这部电影举例，“我给自己定了一条路，以后要做类型化的男演员。”



这张脸，有了冷峻，有了忧伤，有了时间的刻度。在演绎《离婚夫妻》时，杜淳望向章子怡的眼睛，有复杂的情感在纷飞舞动。









杜淳诠释的角色都充满了力量，之前是纯粹的硬朗，现在增添了富有力量的哀伤之美。



他已经不满足于优秀了，而是要特别，特别比优秀难得多。他想要体会极致，于是他撞破南墙，破坏了经年累月的正派面相，释放出了双子座的另一面：一种全新的文艺气质。









“观众对我原来的形象太熟了，不沉淀这两年是等不到这样一个机会的。沉淀的这两年，观众对我的形象渐渐变得生疏，这样才能够以一个全新的形象让观众接受，要不然突然一变他们也接受不了。”



他在等风来，终于，《无主之城》，一部悬疑探险类网剧，这个强劲的转折来了，“刚看到剧本的时候，我觉得神来之笔啊，这太适合我转型了，所以正好借这个机会把我的外形改变了一遍。”



据杜淳描述，男主罗燃是一个内心受到过沉重伤害的男人，身上又特别有狠劲儿。



颓丧、邪气、创伤，内心充满挣扎，经过撕裂、破碎再愈合完整，跟本身就完整的人物自然完全不同，你永远无法预知人在撕裂的时候迸发出多少力量，摩擦碰撞的火光，又是如何让你睁不开眼。









确认过眼神，是观众喜欢的人。这几年观众有一个观剧胃口，喜欢不按常理出牌的“痞子英雄”、“怪咖神探”等等，集变态与英雄于一体，游走在黑白之间，说是正派人物吧，性格奇奇怪怪，说是反派人物，他又不够坏。



杜淳亲手解构了过去的自己，又建立了新的自己，重拾了演戏的激情。







《我就是演员》：在反派的边缘试探





两年红灯停，现在是绿灯时间。



沉寂了两年，杜淳在舞台上饰演了曹丕，曹丕和曹植的共同点是“文士”身份，二人都具备浓烈的文人气。但相比曹植，曹丕更适合政治场，在曹丕和曹植之间，杜淳无疑是适合曹丕的，他的帝王气重于文人气，“我觉得演员有时候靠的是角色，你的角色适合你很重要。”











魏晋之前的秦汉人物有一种纯真古朴在，是开拓的，进取的，文武之间气质偏武，唐宋明清的人物是熟透了的，气质偏文。



杜淳早年的气质是纯真开拓的，适合魏晋之前的人物。他饰演少年汉武帝，文韬武略的政治家，霸气初显，飞扬灵动；饰演将军蒙天放也特别契合，刚毅深情，英姿勃发。



而现在，他可以走向魏晋人物了。杜淳给角色增添了另外一种感觉，即演出人物“消极”的背面，比如曹丕阴鸷、纠结的阴谋家气质。在这场纵身一跳的转型冒险中，观众伸手接住了他。









对于杜淳在影视化作品《艳红》中的表现，陈凯歌导演表示：“杜淳扮演的金爷也是个红尘中人，势利，精明，也很刻薄无情。但在他心里也有一闪而过的怜悯心，杜淳演的是一个‘隐性的好人’，一念之间的善恶分寸把握得当。”



杜淳说：“以往的习惯是收着演，现在是耍着演。因为凯歌导演让我‘把骨子里反的那一面展现出来，正的那一面收起来，演这个戏不要怕过，千万别怕别人说你演得太过，因为只有这样才能演得准，因为金爷就是这么个人’。”











杜淳表示自己演得还不够好，他觉得金爷能够更活络一点、更洒脱一点，“短时间我也只是找到了一点皮毛，就是北京人那种‘不是爷但是还要非装爷’的劲儿。”



章子怡点评杜淳是一个像海绵一样吸收能力很强的演员。









杜淳说：“我个人认为没有那么强的演员，但我是一个理解能力很强的演员，我就需要一个这样的好导演来点醒我。从导演给一个演员讲戏，你就能够知道这个导演的文化底蕴到底有多深厚。有很多人他导演的戏非常好，但是他并不懂怎么样去启发一个演员，能遇到凯歌导演这么好的导演真的很幸运。”









游刃有余的归来，航船有了方向





杜淳已经准备好了，像是闭关练就了绝世神功，他在等待一场武林大会。







谈到自己心中的好演员，杜淳表示：“首先，你得具备挑战不同角色的能力，如果你具备了这个能力，就可以去尝试不同的角色。演员如果能够做到百变，那是最成功的。





但是，如果你不具备这个能力，那就要去挑选，不管是外形、内在还是表演习惯都贴合自己的角色，我觉得这是两种演员。



能把适合自己的角色演好，也是好演员；能创作不同角色的也是好演员。只要能把其中一种类型的角色演好演到极致，在我心里，他就是好演员。”











杜淳决定做一名类型化的演员，“我要去饰演非常有色彩、有特点的角色，就像接下来要出演的戏中的一个角色，提前预知自己在什么时间地点会死去，他有一个选择，他可以不去，但他还是去了，一个很悲情的角色。”



据说衰老只有一个标志，就是不停地重复自己，说过的话做过的事，演过的戏和角色。如果用一本书来形容杜淳，现在这本书变得绵长百变、内容不断更新，常读常新，永远没有结尾。









等待并没有让他焦虑，反而愈加从容，杜淳说自己不喜欢想象未来，他喜欢能够突然出现一个惊喜。







【文/王毛毛】