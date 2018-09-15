本周有两部日本引进片同时上映——《镰仓物语》和《念念手纪》。









《镰仓物语》由执导过内地观众比较熟悉的《哆啦A梦：伴我同行》和《寄生兽》的山崎贵导演，有堺雅人、堤真一、安藤樱、桥爪功等华丽的全明星阵容，甚至还拉来了三浦友和。





电影改编自漫画原作，讲述了住在镰仓的推理作家一色正和（堺雅人饰），来到黄泉之国寻找妻子亚纪子（高畑充希饰），并最终重返人间的故事。电影中充满了幽灵、妖精、魔怪等非人类，被称为日版《寻梦环游记》，尽管风格相异，但同样指向爱的主题。









《念念手纪》去年已在日本上映，是当年日本本土电影票房第四的作品（34亿日元）。尽管它的原名《我想吃掉你的胰脏》（改编自同名小说）略显重口味，但其实却是部小清新纯爱片。







近年来内地引进的日本电影





从昨天的开局来看，这两部电影延续了日本真人电影在中国内地一贯票房不佳的趋势。要知道，《小偷家族》眼看破亿却没破，让不少影迷揪了心。









尽管如此，《小偷家族》还是挤进了引进内地的日本电影票房排行榜前十。





在内地上映的日本电影票房排行榜（票房数据来源猫眼专业版，下同）



如上表所示，在内地上映的日本电影票房排行榜前十中，有八部是动画电影，两部是真人电影，其中《银魂 真人版》也是根据知名动漫《银魂》改编，国内大量的动漫粉丝依旧是观影主力。



而截至目前，2018年的前9个半月，内地已经引进了11部日本电影：











2017年全年，内地共引进9部日本电影：









2016年是日本引进片“大跃进”之年，一共引进了11部，有2部是真人电影——《垫底辣妹》和《寄生兽》。其余都是动画电影，分别为《火影忍者剧场版：博人传》、《圣斗士星矢：圣域传说》、《樱桃小丸子：来自意大利的少年》、《哆啦A梦：新·大雄的日本诞生》、《龙珠Z：复活的弗利萨》、《蜡笔小新：梦境世界大突击》、《航海王之黄金城》、《名侦探柯南：纯黑的噩梦》。



这一年新海诚执导的《你的名字。》以5.76亿的成绩创造了日本电影在内地的票房记录。这一年，也是中国的批片/买断片的市场进入单片破亿元的时代。









2006年至2015年，是中日10年的寒冬期（由于钓鱼岛问题），这10年间仅有17部日本电影在中国上映。2013年和2014年，内地没有引进日本电影。2015年中日关系破冰，当年引进的《哆啦A梦：伴我同行》是一次日本引进片的票房突破。









而从2011年改编自村上春树《挪威的森林》的同名电影引进国内却票房惨败，到时隔5年后《垫底辣妹》登陆中国院线收获3745万，再到《小偷家族》创造的9656万记录，日本真人电影在中国内地的票房，好像就没怎么成功过。





日本真人电影为什么在中国接纳度不高？







讨论这个问题，首先要廓清三个问题。



第一，动画和漫改电影风险低，所以引进数量占优。从2015年《哆啦A梦：伴我同行》5.3亿票房的甜头开始，中国院线引进的日本电影，基本以动画电影和漫改真人版电影为主，因考虑到粉丝/受众基础，能给收益带来一层重要保证。



对中国的年轻观众而言，日本动漫的影响力其实超越了好莱坞电影，而且每一代人都有属于自己的经典动漫作品，经典的动漫IP可用死忠粉打情怀牌，也可以老少皆宜合家欢。



第二，对引进外片的中国操盘公司来说，真人电影和动画/漫改电影，在性价比上，差别不大，且与好莱坞大片相比，性价比都很高。通常的日本进口电影的版权费在500万左右（3000万即可回收成本），前年大热的《你的名字。》版权费据传只有1900万。





《追捕》





第三，历史沉疴。上世纪七八十年代以来，虽有《追捕》、《望乡》、《人证》等经典佳作在中国火爆，但日本的真人电影在中国经历了太长时间的空窗期，内地有着受众年龄的断层，核心的年轻观众普遍倾向于动画和漫改电影。



但其实，这里还有一个基本的前提，动画和漫改电影在日本本土本就占据主流，真人电影、原创真人电影本就式微。



日本动漫有着深厚的文化积淀，漫画带动动画电影发展是日本电影发展的一个特色。动画电影就是日本最能够与好莱坞抗衡并取胜的本土类型电影。





《悬崖上的金鱼姬》





所以，宫崎骏的《幽灵公主》在1997年上映时，能战胜《泰坦尼克号》，成为日本本土票房冠军；《哈尔的移动城堡》和2008年的日本本土票房冠军《悬崖上的金鱼姬》的票房，也都能超过《阿凡达》。



大家都知道，《你的名字。》在中国创造了票房纪录。但其实，这部电影创日本电影史上海外票房收入之最，在很多国家都卖得很好，中国的5.75亿人民币，占据的是该片海外票房的30%。



2015年是日本电影产业发展走到变革的节点——二次元文化对电影产业的深度改造，票房前20位影片有17部与二次元有关。



2016年，日本本土票房收入前十位的本土电影几乎全部与二次元有关。









《你的名字。》、《名侦探柯南:纯黑的恶梦》、《妖怪手表剧场版：阎魔大王与五个故事喵》、《海贼王之黄金城》、《哆啦A梦：新·大雄的日本诞生》、《少女与战车》(剧场版)、《在这世界的角落》(剧场版)等7部作品均为动画电影，而《信长协奏曲》、《暗杀教室：毕业篇》、《橘色奇迹》也都是根据漫画改编的真人电影。剩余的一部《新哥斯拉》，从广义上讲，也属于二次元的范畴。



2017年，日本电影市场上，除剧场版和漫改电影外，上映的真人电影很难拿到理想的票房成绩。







从投资制作层面而言，日本电影制作方（“制作委员会”）也更倾向于风险低、回报周期短的知名作品改编电影创作。







日本电影整体为什么不能在中国大爆？







文化积淀、产业现状、投资制作的保守心理，可能还无法完全解释很多人心中的一个疑问——动画电影也好，真人电影也好，引进了那么多，日本电影为何不能在中国大爆特爆？





我认为，印度电影在中国的火爆，日本电影是无法做到的。





从国民性而言，印度电影比韩国电影、日本电影、伊朗电影更契合中国。





《摔跤吧！爸爸》







与韩国电影、伊朗电影相比，印度电影的批判性，一直是被高估的。





因为，内地引进的印度电影，在本质上更接近于好莱坞。





话又说回来，曾经《我不是药神》的大爆，有一种评价的确很正确，《药神》走的就是印度电影的路线。所以，它给我们的观影体验也如是。





而从文化、电影本体、观感上看，日本电影普遍缓慢的叙事节奏、或丧或哀或悲的心绪，都不契合目前中国观众的心理，这也是一个重要原因。





因此，从商业片的叙事节奏和整个电影产业的布局来看，日本电影并不是个强劲的对手。





《碟中谍6》





对手一直是好莱坞。





不过，从《碟中谍6》的表现来看，好莱坞电影动辄十亿、二十亿的奇迹，可能也再难复制了。



尽管影视行业面临严冬期，但最有活力的还是中国电影自己啊。





【文/洛神】