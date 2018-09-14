近些天，影视行业动作颇多。



政策调控上，中宣部、文旅部、国家税务总局联合国家广播电视总局发“通知”整治行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题。



制播范畴内，视频网站、影视公司、行业协会纷纷发出“联合声明”。



市场和观众，一堆“大IP+流量明星”的剧在今年播出效果惨不忍睹。



按理，整个行业应该由此焕然一新，欣欣向荣。但是，跟人们想象完全不同：跨界资本和文化基金纷纷离场，三百六十行以此行最凶险，风险大、变数大、资金占用量大，却又利润率极低。



已上市的综合型公司砍、裁、缩影视业务。大影视公司在彷徨，上市难，开机难，越大项目越不敢开机。小公司成批死。影视城收入直线下滑，开机的多是小剧和网络大电影。



不管潜心创作还是流水化生产的编剧、导演、主演，都在叫苦连天。原来批评说剧组大部分工种是民工，但现在有工作经验的民工都在逃离横店。







整个行业像是在被“放血治理”，也像被“化疗”。能否在低谷中完成蜕变涅槃，却依然前路漫漫。





流量天价之痛：治标还待治本





影视剧“大IP+大明星+出过爆款的题材类型+大制作=成功市场大剧”的资源组合模式，跟十年前电影《十面埋伏》《无极》《夜宴》《赤壁》那一波“大导演+大明星+有过市场检验的特定类型（主要古装）+大制作=成功市场大片”的思路，商业模式上本质完全一样，都是强调流量变现。



操盘者未必相信，但鼓吹者认为流量不但可以代表观众，还可以代表传播价值和市场产业价值。







这一商业模式下有个基本问题，人气流量如何估值？或者说，演员身份之外的明星和文本之外的大IP，流量和人气到底值多少钱？首先，知名不等于关注，关注不等于无条件支持，无条件支持不等于购买力。









用张黎导演的话，只要还有理智，只要还看内容，就不算是粉丝。只有无条件支持、活跃程度很高、哪怕拍成一堆狗屎都愿意砸锅卖铁去消费的，才是可以真正变现的“粉丝”。当然，也可以说是“脑残粉”。









那么，当下中国，有一个所谓的大IP作者有超过15万的死忠活跃粉吗？有一个所谓超人气明星有超过150万的死忠活跃粉吗？以鹿晗为例，他有5000万的微博粉丝，但粉丝后援会的微博关注数为105万，后援会贴吧关注数是40万。



很显然，这两个问题的答案都是没有。所谓的流量明星，核心粉可以帮忙营销、可以炒热一个话题，但都撑不起一部剧、一部电影。



“大流量等于票房大片”的套路在电影圈很快宣告失败。但在电视剧市场，这一模式似乎屡试不爽，代表着流量的小鲜肉却涨成了“行业天价”，最后恶化到市场问题只能用准行政手段“一限了之”。市场不买单，“天价”会有价无市。市场以观众为基础，脑残粉并没有那么多，为什么却依然是认明星多过演员、认IP多过作品？









这是因为在这一个TO B为主的市场，代表观众的收视率和播放量被人为污染了，好坏已经失去了客观标准。“数据造假”的问题如果不解决，行政手段其实解决不了那些问题。



政策甚至可以一刀切到主演片酬不超过10%，但是，明星也可以成立制作公司，把剩下90%的制作费用以全包的方式都合法合理地拿走。







数据造假之痛：好坏标准已经完全颠倒





一般情况下，电影、电视剧属于大众文化产品，好坏得有标准。



这标准就只能是以大众评价和观看数据为主要标准，不是领导拍脑袋说了算，也不是专家媒体、少数精英说了算。



收视率和网络播放量正是大众观看数据的反映，所以说，严禁“收视率对赌”，关闭“前台播放量”显示，其实这种处理非常简单粗暴。













观众当然不蠢，各种数据之所以出现劣币驱逐良币的乱象，包括“流量明星和大IP天价”等市场问题，根源是数据造假问题太严重，真假难辨就是好坏难分。以卫视剧为例，据说收视造假市场规模已超过50亿元，而全国的卫视每年电视剧采购总额都不过200亿左右。



造假方不只是吞噬了制作方和播出方的利润，同时还在将播出方和制作方逼良为娼，让文艺工作者无所适从，就像一个巨大的恶性肿瘤，正在逐步带着整个影视剧行业走向癌化。



影视业要有所发展，最紧迫、最急需、最重要的事，就是“收视和播放量打假”。而且不应该只是总局行动，还应该中纪委、公安部联合国家广电总局重拳出击，因为这是违法犯罪。









只有在播出数据不被污染的前提下，才有讨论其他的意义。例如讨论数据的准确性，几万样本户能否代表13亿中国人。例如讨论多维度的评价标准，而不是只有索福瑞一个维度。但在“打假”有突破之前，这些讨论都没有意义，例如视频网站就是海量大数据，统计标准也不是被垄断，但网络播放量因为刷数据的成本和技术门槛最低，问题更严重。







行业回报之痛：全方位加税后，利润比纸薄





奔向资本市场的路被堵之后，其实不管有没有税收优惠政策，大量资本逃离都是必然之事。这个行业太苦了，上要关心国家大事、外交风云，下要编剧、导演、主演的私生活都了如指掌，才能让一个项目在最大程度上避免各种意外。



影视剧是典型的资金占用量大，几千万成本只能算小投入，大剧2亿起，最高投资国产剧据说号称10亿。



周期长，创作剧本到拍摄制作再到播出回款肯定要两三年，却不保值，积压两年基本上就完了。



利润低，各地税收优惠政策正被逐渐取消。风险高，不管电影还是电视剧，目前亏损率超过7成。变数大，其他行业例如房地产也经常被调控，但政策是从未来某一天开始不追溯以往，但影视剧领域经常不是这样。













中小影视公司死一片是难免的，但未来资源组合的影视公司也会越来越难生存。码盘子的活会被平台、平台公司以及明星创办的公司给抢了。但本就利润微薄、又资金占有量大且周期长的行业，资本纷纷逃离，税负加重，制作方和编、导、演博弈含税价还是税后价，可能就是盈利亏损的关键。



任何事都要有平衡点，完全没有外界之水源，文化业变成了打肿脸充体面的自娱自乐，结局很可能是死水一潭。







内容制播之痛：捆住电视台，现实主义其实不好碰





从审查标准来说，一向是图书大于电影再大于电视剧，原因很简单，文艺图书出版市场是小众市场，电影是类型观众市场，电视剧是大众市场。



而在影视剧市场，又网剧大于电视剧，原因也很简单，过去卫视才是全国头号大众媒体，所以黄金档包括剧场必然是调控第一重点，审查尺度最严。但到了今天，三大视频网站不管广告收入、观众规模还是影视剧采购力和影响力，都远远超过五大一线卫视之总和。且导向正确作为底线，本就应该不问台网，但台网审查标准依然不一样，依然是台严网松。









越来越多的卫视台正处于“半死不活”、渴望回归体制内被“包养”的状态。一方面被要求自收自支，另一方面承担节点播剧等宣传任务之外，在播市场剧时段，依然要被审查政策捆住手脚去与视频网站竞争。



这一战肯定没法打，今年影视剧市场，无论爆款的《延禧攻略》，还是小爆款的《北京女子图鉴》、《镇魂》都出在视频网站。传统卫视今年没有产出过一部有影响力的大剧，这并不是偶然。



相对被“捆住”的卫视来说，许多制作公司则属于被“活闷”的状态。《延禧攻略》和《如懿传》之争，曾是媒体话题。《延禧攻略》当然更火，但实际上，《延禧攻略》并没有那么好，渐入佳境的《如懿传》也并没有那么差。如果能如期上星播出，或者不是因为对上星抱有期望以致播出一推再推，《如懿传》的火爆程度可能不会低《延禧攻略》多少。









政策倡导内容创作的方向是现实主义。但从商业竞争来说，差异化、非重复的创新性竞争才是王道，大家都急着跟风去做，就意味这是一个坑。



其一，竞争更激烈，市场更饱和，市场需求量却不会猛增，有能力创作现实主义精品的编剧、导演，也不会因为政策一夜之间就大量新成熟一批。还是那几个以前就一直在坚持的老师傅，可是创作环境却更浮躁了。因此，商业上可能风险更高了，内容上却要面临同类题材过多审美疲劳的问题。



其二，浮躁不是艺人一个工种的问题，是整个行业的问题。不只是制片人急功近利，其他创作者也跟许多小鲜肉一样，不做行活保持初心的名导演也没有多少了，略有名气的编剧还坚持自己写的一样屈指可数。



滥竽充数多了，挂羊头卖狗肉的伪现实主义影视剧多了，最后会把这一题材做烂，国家的倡导变成适得其反。





【文/老邓】