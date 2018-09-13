《特种兵》确定由徐纪周执导、杨洋主演的消息，在9月9日杨洋生日会上官宣后，当晚就在网上掀起热潮。腾讯视频的播放量达到5600万；出品方之一耀客传媒的官博转评赞总数高达50000+之多，“杨洋军艺”更是登顶热搜，阅读量达5579万。

近年来，军旅题材作品屡出“爆款”。电影中前有《战狼2》的英雄气概，后有《红海行动》的悲壮豪情。往前追溯，电视剧里也少不了《士兵突击》等励志经典的存在。电视剧《特种兵》此时出现，有望满足观众全新的需求和期待。









该项目由上海耀客传媒、磨铁娱乐、悦凯影视传媒和星煜文化传媒四家联合打造。为了获取更多信息，影视独舌采访了耀客传媒创作部总监李匡宁，对《特种兵》的相关细节做了整体了解。

10年后再穿军装，特种兵是最好的转型







据悉，杨洋饰演的燕破岳是个拥有超凡智慧和超强技能的特种兵，具有强烈的领袖气质。与此同时，杨洋也亟需一部可以让他成功转型的作品。“魂呼万里外，战死当如归”，离开偶像光环，演员志在给角色增添一股豪情。杨洋版特种兵会是什么形象，对观众来说，也颇具吸引力。









在谈及选择杨洋的理由时，出品方一致认为，杨洋曾有6年文艺兵的军旅生涯，军旅生活构筑了他坚韧不拔的性格底色。这将是杨洋在军艺毕业十年后，再度穿上军装，“我们相信，杨洋可以承载新时代军人的门面形象。”





不仅是演员，幕后主创团队也是关键。徐纪周导演在军旅题材与动作题材上，有着丰富的操盘经验，之前的电视剧《永不磨灭的番号》、《胭脂》、《战雷》和电影《心理罪之城市之光》等作品都颇受认可。





徐纪周导演

制片方表示，徐纪周导演的风格内涵丰富，又善于塑造具有独特个性的人物，对于军旅题材这类作品，多有创新。





据了解，导演正在紧张勘景中，美术、造型各个部门也在逐步组织完善。在当晚杨洋生日会上，导演还送出视频祝福，逗趣对杨洋表示“兄弟你要受苦了”。





《特种兵》改编自作家纷舞妖姬的小说《特别有种》。编剧在改编时，进行了精心打磨和加工，在原作基础上，做了很多拓展和丰富。





年轻视角下，新时代军人极具看点







值得注意的是，该剧的主角并不是个经验丰富的老兵。《特种兵》的故事是18岁新兵入伍开始写起，也就是意味着其主角是95后、00后年轻人，这在以往的军旅题材作品里比较少见。那些年轻人能经受住考验么？这就是《特种兵》极力想要展现和回答的问题。





李匡宁表示，《特种兵》着力刻画的，是以燕破岳为代表的年轻人“为梦参军、为国绽放”的壮志豪情。他们面对的是一个日益强大、和平崛起的祖国，在物质充裕、精神富足的条件下，这一代人年轻人的自信和张扬也是前所未有的，当他们参军入伍，其中引发的思维碰撞将充满张力。









杨洋作为90后优质偶像，不但在95后青年观众中有极强的号召力，同时也深受各个年龄层次的喜爱。年轻的视角下，当这群独立张扬的少年遭遇铁血规则的军营，就如同火药在弹壳中引燃，迸发出的能量无可比拟。这将是杨洋和其余主演们在剧中最大的看点。





专业团队护航，军事题材大有作为







如何进一步挖掘题材深度，拍出自己独特风格，是耀客在开发《特种兵》时遇到的最大难题。





为了展现新时代军事力量，制作团队专门邀请了以战术指导Frank为首的来自《红海行动》的动作团队，为该剧的场面设计保驾护航。用电影级别的品质，精细展现《特种兵》的内容，体现了耀客打造精品剧集的决心。





不同于传统军旅剧，该剧的拍摄场景将涵盖丛林、沙漠、冰川、草地等作战环境，全面展现新一代中国特战军人的作战能力，同时也可保证场面的多样性、丰富度。





“用我们的认知，推动社会的前行，是耀客一以贯之的愿景，此次合作伙伴们也正是认同这一愿景，才促成了《特种兵》的诞生。”







李匡宁还表示，在当下市场里，各方有着一致的目标：希望打造一部宏大且扎实的作品，能够反映出新时代军人气质、军队风貌，传达出不变的军魂。不做悬浮剧、跟风剧，耀客力求在作品中展现出新时代军人的“底色”，这是十分难能可贵的。





【文/赵春晖】