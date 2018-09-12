“漫改”是今年的热词，最近两部受追捧的韩剧《金秘书为何那样》和《我的ID是江南美人》均改编自漫画，两部作品都有一个人设新鲜奇特的男主角，选角和剧情的还原度都很高。



就国内而言，《快把我哥带走》在这个夏天火了一把，漫改影视因此被推到了观众面前，而其在票房上的成功，将带动着影视行业向漫画界进发。





温州正栩影视制作股份有限公司（下简称“正栩影视”）就是一家专注于漫画开发的公司，成立于2005年，主要出品过《钱多多嫁人记》《纸婚》《爱的妇产科2》等，以女性观众视角出发的都市爱情剧。



2016年挂牌新三板后，公司开始转型，或许早已察觉到了漫改的信号，正栩影视跟多家海内外漫画公司达成了合作，储备了大量的漫画IP，主要进行漫画作品的影视化。其制作的漫改剧《无法拥抱的你》第一、二季，分别于2017年底和2018年初播出，并获得2017年微博最受女性观众喜爱网剧奖。目前，正栩影视的新作《计时七点》，正在紧张拍摄中。







多重元素的《计时七点》将带来多重享受





漫改剧《计时七点》根据超人气同名漫画改编，讲述了我行我素的男摄影师林楠（高瀚宇饰演），因为十二个怨恨的人联合诅咒，开始在每天晚上7点变身小孩，变身时间与林楠相反的女主“叮当”（王梓薇饰演）找上门来，于是被命运绑定在一起的两人，展开了一系列的“破咒”之旅。









“大人变身小孩”的脑洞大开，成人心智小孩外表的反差萌，男女主互怼的搞笑日常，寻找施咒者的悬疑过程…这些都是《计时七点》的看点。







总制片人孙榕透露，之所以选择《计时七点》这部作品，就是因为情节中“大人变身小孩”这样的反差萌设定十分新奇，而且还没有被拿出来用过。







《计时七点》作为一部轻奇幻的少女漫，不仅是成人故事，还具备“萌娃”和“童话”元素，这样就不仅仅是16-25岁的常规观众爱看，还将吸引一批低龄观众和三十岁以上的妈妈粉。



这部剧的男主角高瀚宇曾出演过《扶摇》和《择天记》，主演了《S.C.I.谜案集》《全职高手》等作品，外型符合原漫画男主的高冷痞帅的人设，角色贴合度颇高。









该剧的编剧肖诗瑶曾执笔《法医秦明》、《你好乔安》等作品，在新鲜的人设和故事走向里，编剧团队会将更多的笔墨，放在人物的语言风格和行为逻辑上，让这个兼有奇幻、悬疑、诙谐、爱情等多种元素的故事，更有吸引力。







导演陈鹏在采访中提到：“剧版《计时七点》用了漫画的内核，即人设和游戏规则，整体的架构仍然是诅咒的驱动和随后打怪升级的剧情，当然也做了一些接地气的改编，增加了新的人物，情感细节上做了很多填充，最终希望呈现的效果是奇幻神秘风格，同时，让漫画本身的轻松喜感基因，得到更好地发挥。”











比如，女主是一名漫画师，思维缜密，深谙人们心理，在之后的“组队破咒”中是推理担当。







漫改剧的重要一步：画面的用心





一份绝对纯洁美好的感情，需要绝对干净浪漫的画面，而揭开悬疑的过程，也需要在清冷神秘的场景中展开。



《计时七点》的故事拍摄地在大庆、哈尔滨和内蒙古，北境的冷与神秘有望带给观众全新的观剧体验。









大庆拥有天然的大面积平原，观众在繁杂的都市生活中，通过画面，可以感受到放松感；哈尔滨的特点是俄式风格的建筑处处可见，异域氛围增添了神秘感，符合悬疑氛围；在蒙古草原，全剧组一起等待日出和日落，以捕捉最恰当的光线，渲染气氛。



导演陈鹏认为，“观众看剧看的首先是故事，其次是画面，形式要配得上内容。男主是晚上七点变身成小男孩，所以会有大量夜戏和代表悬疑的迷雾，拍摄时间是秋冬季节，落叶纷纷。男主是一名摄影师，于是，我们在男主家里设计了可以洗照片的小黑屋，随处可见的相机和镜头，一整面放置作品的照片墙……有一些神秘悬疑感。”







治愈逻辑推动下的悬疑与爱情





痴迷于摄影、内热外冷的痞帅男主，在破解神秘诅咒中逐渐闪光，同时也反思自己曾经的种种行为，对别人造成的影响和伤害，以此来达到心态上的成长和转变。而男主与女主从互怼到共患难，再到相互合作，最终不离不弃的爱情，则希望告别油腻感，撒糖的同时，不忘给观众新鲜感。









虽然是男主被诅咒，受煎熬的其实是充满怨恨的施咒者，在男女主揭开误会的过程中，得救的是施咒者，他们能够放下执念和怨恨，重新拥抱生活。



观众需要猎奇，需要新鲜，更需要治愈。



每天早上七点变成小女孩的女主，遇见了每天晚上七点变成小男孩的男主，表面是一个神秘的童话故事，悬疑揭开后，却是一个治愈故事。







社交问题：人物的当下性





人物的内在品质，导致了事件的发生，人物如何应对，则诠释并且界定了他的性格。



男主林楠“情商低”，不会与人相处，无法把握分寸，因此得罪了不少人，这是一定程度的社交障碍。



《计时七点》不断揭开男主过去的“罪”，就是让男主跟过去的自己、跟相处不好的人勇敢对谈。不管是因为心理原因还是技术原因，他需要面对狼狈不堪的场面，需要不怕麻烦、跨越障碍。









孙榕透露：“两个人组队去完成任务，每解除一个诅咒，得到了一个人的真心原谅，两个人变成大人的相处时间就会多出一个小时。女主跟男主是同年同月同日生，同名同姓，有着相同的命运，从互相讨厌，到为了共同的目标解决问题，在这个过程中发现男主的优点，两人逐渐产生感情。只是最后，两个人也没有完全解开诅咒。当然这个悬疑要留给观众，我就不剧透了。”









生活中的小事，能将我们最好或者最坏的一面暴露出来，截止目前，男主林楠暴露的多是“坏”的一面，他的“情商低”导致他伤害了一些人。看起来他还在有节奏地生活，但他并不能从这些事件中恢复过来。





在层层严密逻辑推动之下，被诅咒的男女主似乎不可能有别的结局，但在这个过程中，观众逐渐发现了“坏人”的好，对男主的境遇有了情感共鸣，从而认为他值得有更好的结局。









目前的影视市场中，网文IP几乎被开发过度，但漫画IP的开发才刚刚开始。正栩影视一直在探索漫改作品，储备了大量漫画IP，有着丰富的开发经验。同时，它深知既要留住原著粉，又要“出圈”走向大众，就必须引起尽可能多观众的共鸣，因此作品的当下性不可缺少，但在为剧本输送现实血液的同时，也要做到逻辑自洽。





当被问到漫画改编和网文改编有什么不同，及该如何把控还原度时，孙榕表示：“漫画脑洞大，想象力丰富，情感纯洁美好，但故事主线比较散，剧情和人物比较单薄，缺乏戏剧冲突和思想深度。要进行影视化，必然涉及背景的丰富和补充，开发时要把握好改编和还原之间的分寸。我们会尽最大努力，做更好的作品，争取在漫改这条路上走得更远。”







【文/王毛毛】